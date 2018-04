MLB: Colorado Rockies verlängern langfristig mit Center Fielder Charlie Blackmon

MLB Mets @ Nationals MLB Mariners @ Twins MLB Orioles @ Yankees MLB Cubs @ Brewers MLB Orioles @ Yankees MLB Cubs @ Brewers MLB Athletics @ Angels MLB Dodgers @ Giants MLB Rays @ Red Sox MLB Mariners @ Twins MLB Cubs @ Brewers MLB Athletics @ Angels MLB Orioles @ Yankees MLB Cubs @ Brewers MLB Mariners @ Twins MLB Athletics @ Angels MLB Pirates @ Cubs MLB Angels @ Rangers MLB Astros @ Twins MLB Diamondbacks @ Giants MLB Yankees @ Red Sox MLB Angels @ Rangers MLB Astros @ Twins MLB Athletics @ Dodgers MLB Astros @ Twins MLB Yankees @ Red Sox MLB Angels @ Rangers MLB Pirates @ Cubs MLB Pirates @ Cubs MLB Yankees @ Red Sox MLB White Sox @ Twins MLB Angels @ Royals MLB Braves @ Cubs MLB Yankees @ Tigers MLB Angels @ Royals MLB Diamondbacks @ Dodgers MLB Yankees @ Tigers MLB White Sox @ Twins MLB Braves @ Cubs MLB Angels @ Royals MLB Yankees @ Tigers MLB White Sox @ Twins MLB Angels @ Royals MLB Braves @ Cubs MLB Marlins @ Yankees MLB Cardinals @ Cubs MLB Royals @ Blue Jays MLB Dodgers @ Padres MLB Marlins @ Yankees MLB Indians @ Twins MLB Nationals @ Mets MLB Red Sox @ Angels MLB Cardinals @ Cubs MLB Indians @ Twins

Die Colorado Rockies haben sich mit Center Fielder Charlie Blackmon auf eine Vertragsverlängerung geeinigt, die durch Option-Jahre bis maximal 2023 gehen kann. Der bisherige Deal des Batting Champions wäre nach dieser Spielzeit ausgelaufen.

Der Deal ist maximal ein Sechsjahresvertrag im Wert von 108 Millionen Dollar. Der Gesamtwert könnte allerdings noch auf 116 Millionen ansteigen.

Der Vertrag beginnt bereits 2018 und bringt Blackmon in dieser Saison zwölf Millionen Dollar an Jahresgehalt ein. Zusätzlich erhält der 31-Jährige einen Signing Bonus in Höhe von zwei Millionen Dollar.

In den Jahren 2019 bis 2021 wird Blackmon jeweils 21 Millionen Dollar verdienen, eine erste Player Option für 2022 ist nochmal 21 Millionen Dollar wert, eine weitere im Jahr 2023 mindestens zehn Millionen. Durch diverse Leistungsboni kann sich der Betrag jedoch maximal auf 18 Millionen erhöhen.

Blackmon spielte 2017 seine bislang beste Saison in der MLB. Er gewann den National League Batting Title (.331) und brachte es auf 37 Homeruns und 104 RBI. Insgesamt spielt er seit 2011 für die Rockies und ist seit 2014 Vollzeit-Starter. In seiner bisherigen Karriere kam er auf eine OPS+ von 116 mit 115 Homeruns und 361 RBI über 769 Spiele.

