MLB: Big Three führen New York Yankees mit drei Homeruns zum Sieg über Tampa Bay Rays

MLB Mets @ Nationals MLB Mariners @ Twins MLB Orioles @ Yankees MLB Cubs @ Brewers MLB Orioles @ Yankees MLB Cubs @ Brewers MLB Athletics @ Angels MLB Dodgers @ Giants MLB Rays @ Red Sox MLB Mariners @ Twins MLB Cubs @ Brewers MLB Athletics @ Angels MLB Orioles @ Yankees MLB Cubs @ Brewers MLB Mariners @ Twins MLB Athletics @ Angels MLB Pirates @ Cubs MLB Angels @ Rangers MLB Astros @ Twins MLB Diamondbacks @ Giants MLB Yankees @ Red Sox MLB Angels @ Rangers MLB Astros @ Twins MLB Athletics @ Dodgers MLB Astros @ Twins MLB Yankees @ Red Sox MLB Angels @ Rangers MLB Pirates @ Cubs MLB Pirates @ Cubs MLB Yankees @ Red Sox MLB White Sox @ Twins MLB Angels @ Royals MLB Braves @ Cubs MLB Yankees @ Tigers MLB Angels @ Royals MLB Diamondbacks @ Dodgers MLB Yankees @ Tigers MLB White Sox @ Twins MLB Braves @ Cubs MLB Angels @ Royals MLB Yankees @ Tigers MLB White Sox @ Twins MLB Angels @ Royals MLB Braves @ Cubs MLB Marlins @ Yankees MLB Cardinals @ Cubs MLB Royals @ Blue Jays MLB Dodgers @ Padres MLB Marlins @ Yankees MLB Indians @ Twins MLB Nationals @ Mets MLB Red Sox @ Angels MLB Cardinals @ Cubs MLB Indians @ Twins

Die New York Yankees haben auch ihr zweites Heimspiel gegen die Tampa Bay Rays gewonnen. Beim 7:2-Erfolg im Yankee Stadium kam es zudem zu einer Premiere: Alle drei "Big Guns" des Teams, Aaron Judge, Giancarlo Stanton und Gary Sanchez schlugen Homeruns.

Nachdem er am Dienstag bei seiner Heimpremiere nach fünf Strikeouts noch gnadenlos ausgebuht worden war, machte es Giancarlo Stanton am Mittwoch besser: Direkt in seinem ersten At-Bat des Tages hämmerte er einen 2-Run-Homerun auf die Tribüne im Left Field. Der Ball hatte laut Statcast eine Exit Velocity von 117,9 Meilen pro Stunde und flog 458 Fuß.

Im dritten Inning schlug Sanchez seinen ersten Homerun des Jahres, ebenfalls ein 2-Run-Shot und im vierten war dann auch Judge zur Stelle - ebenfalls ein 2-Run-Homer.

"Wir haben richtig gute Hitter in diesem Team und es geht nur darum, zusammenzuspielen und zur rechten Zeit zu liefern", sagte Sanchez gegenüber Reportern. "Die Sache hier ist, dass es nicht nur wir drei sind. Ich habe vollstes Vertrauen darin, was dieses Lineup leisten kann. Wir haben sehr, sehr gute Spieler hier."

Da Starter Luis Severino sich erneut souverän präsentierte und in 7 1/3 Innings ganze 5 Hits und 2 Runs (7 SO) abgab, hatten die Yankees leichtes Spiel gegen einen nie wirklich gefährlichen Kontrahenten.

"Das ist, was ich von Severino erwarte", sagte Judge über das Pitching Ace der Yankees. "So hat er das ganze letzte Jahr über gepitcht, genauso in seinem ersten Start. Zu sehen, wie er rausgeht und 98 bis 99 Meilen pro Stunde wirft und dann auch noch in der Lage ist, seinen Slider zu kommandieren, ist sehr beeindruckend."

Starter Blake Snell musste bereits im vierten Inning ausgewechselt werden (3 1/3 IP, 4 H, 5 ER, 3 BB, 5 SO). Sein Nachfolger, Matt Andriese, gab dann gleich den Judge-Homer ab, stabilisierte sich anschließend jedoch einigermaßen (2 2/3 IP, 3 H, 2 ER).

Seite 1: Big Three führen Yankees zum Sieg

Seite 2: Ergebnisse und Highlights aus der Nacht