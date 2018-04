MLB: Los Angeles Angels setzen Ian Kinsler auf Disabled List

MLB Twins @ Orioles MLB Yankees @ Blue Jays MLB Cubs @ Marlins MLB Angels @ Athletics MLB Twins @ Pirates MLB Rays @ Yankees MLB Cubs @ Reds MLB Indians @ Angels MLB Red Sox @ Marlins MLB Cubs @ Reds MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Indians @ Angels MLB Rays @ Yankees MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Indians @ Angels MLB Twins @ Pirates MLB Mets @ Nationals MLB Mariners @ Twins MLB Orioles @ Yankees MLB Cubs @ Brewers MLB Orioles @ Yankees MLB Cubs @ Brewers MLB Athletics @ Angels MLB Dodgers @ Giants MLB Rays @ Red Sox MLB Mariners @ Twins MLB Cubs @ Brewers MLB Athletics @ Angels MLB Orioles @ Yankees MLB Cubs @ Brewers MLB Mariners @ Twins MLB Athletics @ Angels MLB Pirates @ Cubs MLB Angels @ Rangers MLB Astros @ Twins MLB Diamondbacks @ Giants MLB Yankees @ Red Sox MLB Angels @ Rangers MLB Astros @ Twins MLB A's @ Dodgers MLB Astros @ Twins MLB Yankees @ Red Sox MLB Angels @ Rangers MLB Pirates @ Cubs MLB Pirates @ Cubs MLB Yankees @ Red Sox MLB White Sox @ Twins MLB Angels @ Royals MLB Braves @ Cubs MLB Yankees @ Tigers MLB Angels @ Royals MLB D-backs @ Dodgers MLB Yankees @ Tigers MLB White Sox @ Twins MLB Braves @ Cubs MLB Angels @ Royals

Die Los Angeles Angels haben Ian Kinsler auf die Disabled List gesetzt. Der Second Baseman laboriert an einer Leistenverletzung.

Kinsler hatte sein Saisondebüt am Freitag im Spiel bei den Oakland Athletics gegeben, nachdem er am Opening Day am Donnerstag noch ausgefallen war. Am Samstag war er dann erneut inaktiv.

Die Leistenverletzung machte Kinsler bereits gegen Ende des Spring Trainings zu schaffen. Wie lange der Neuzugang nun ausfallen werde, war ebenfalls noch nicht klar. Um seinen Platz im 25-Spieler-Kader zu füllen, wird jedoch Infielder Nolan Fontana aus den Minor Leagues aktiviert.

Um Kinsler an der zweiten Base zu ersetzen, wird indes Zack Cozart von der dritten Base rüber beordert. Diese Rolle bekleidete der gelernte Shortstop bereits am Samstag und schlug an Position 1 der Batting Order. Third Base übernahm derweil Luis Valbuena, der auch als First Baseman infrage kommt.

