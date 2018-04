Red Sox: Xander Bogaerts schafft als 2. Spieler mehrere Extra-Basehits in ersten 3 Spielen

MLB Twins @ Orioles MLB Yankees @ Blue Jays MLB Cubs @ Marlins MLB Angels @ Athletics MLB Twins @ Pirates MLB Rays @ Yankees MLB Cubs @ Reds MLB Indians @ Angels MLB Red Sox @ Marlins MLB Cubs @ Reds MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Indians @ Angels MLB Rays @ Yankees MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Indians @ Angels MLB Twins @ Pirates MLB Mets @ Nationals MLB Mariners @ Twins MLB Orioles @ Yankees MLB Cubs @ Brewers MLB Orioles @ Yankees MLB Cubs @ Brewers MLB Athletics @ Angels MLB Dodgers @ Giants MLB Rays @ Red Sox MLB Mariners @ Twins MLB Cubs @ Brewers MLB Athletics @ Angels MLB Orioles @ Yankees MLB Cubs @ Brewers MLB Mariners @ Twins MLB Athletics @ Angels MLB Pirates @ Cubs MLB Angels @ Rangers MLB Astros @ Twins MLB Diamondbacks @ Giants MLB Yankees @ Red Sox MLB Angels @ Rangers MLB Astros @ Twins MLB A's @ Dodgers MLB Astros @ Twins MLB Yankees @ Red Sox MLB Angels @ Rangers MLB Pirates @ Cubs MLB Pirates @ Cubs MLB Yankees @ Red Sox MLB White Sox @ Twins MLB Angels @ Royals MLB Braves @ Cubs MLB Yankees @ Tigers MLB Angels @ Royals MLB D-backs @ Dodgers MLB Yankees @ Tigers MLB White Sox @ Twins MLB Braves @ Cubs MLB Angels @ Royals

Xander Bogaerts hat heimlich, still und leise MLB-Geschichte geschrieben. Mit seinem Homerun und Double beim 3:2-Sieg seiner Boston Red Sox über die Tampa Bay Rays gelangen dem Shortstop mehrere Extra-Basehits in drei Spielen in Serie zum Start der Saison - das hatte vor ihm nur einer geschafft.

Wie das Elias Sports Bureau am Samstag ermittelte, hatte es in den letzten 100 Jahren nur Adrian Gonzalez für die Los Angeles Dodgers im Jahr 2015 geschafft, in den ersten drei Spielen der Saison jeweils mehrere Extra-Basehits zu schlagen.

"Ich glaube, ich habe es im Radio von Radio-Reporter Joe Castiglione gehört", sagte Bogaerts: "Ich meine, ich bin gesegnet. Ich bin dankbar für das, was mir Gott gegeben hat und für all die Unterstützung, die ich von meiner Familie, meinen Teamkollegen und Coachs bekomme. Dies sind die Leute, die all dies möglich machen."

Für Bogaerts ist dies ein gelungener Neuanfang, nachdem er im letzten Juli ebenfalls im Tropicana Field von St. Petersburg/Florida einen Pitch aufs rechte Handgelenk bekommen hatte und danach nicht mehr derselbe war. Der Shortstop schlug nach der Verletzung nur noch vier Homeruns mit einer .661 OPS.

"Er ist wieder er selbst und fühlt sich gut", sagte Pitcher Rick Porcello. "Er tut das, von dem er weiß, dass er es kann, wenn er gesund ist. Es ist großartig, ihn frei aufspielen zu sehen." In seinen ersten drei Spielen des Jahres ist Bogarts 8-12 mit sechs Extra-Basehits.

