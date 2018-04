MLB: Jose Bautista unterschreibt Minor-League-Vertrag bei Atlanta Braves

MLB Astros @ Mariners MLB Blue Jays @ Yankees MLB Giants @ Diamondbacks MLB Red Sox @ Angels MLB Blue Jays @ Yankees MLB Twins @ Rays MLB Cubs @ Rockies MLB Giants @ Angels MLB Blue Jays @ Yankees MLB Twins @ Rays MLB Cubs @ Rockies MLB Giants @ Angels MLB Twins @ Rays MLB Mariners @ Rangers MLB Cubs @ Rockies MLB Giants @ Angels MLB Twins @ Yankees MLB Athletics @ Rangers MLB Angels @ Astros MLB Marlins @ Dodgers MLB Cubs @ Indians MLB Twins @ Yankees MLB Angels @ Astros MLB Marlins @ Dodgers MLB Angels @ Astros MLB Nationals @ Giants MLB Twins @ Yankees MLB Cubs @ Indians MLB Twins @ Yankees MLB Mets @ Cardinals MLB Mariners @ Indians MLB Brewers @ Cubs MLB Diamondbacks @ Nationals MLB Rangers @ Blue Jays MLB Yankees @ Angels MLB Dodgers @ Giants MLB Reds @ Twins MLB Brewers @ Cubs MLB Yankees@Angels MLB Dodgers@ Giants MLB Diamondbacks @ Nationals MLB Reds @ Twins MLB Brewers @ Cubs MLB Yankees @ Angels MLB Rockies @ Cubs MLB Yankees @ Astros MLB Blue Jays @ Twins MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Rockies @ Cubs MLB Yankees @ Astros MLB Blue Jays @ Twins MLB Orioles @ Angels MLB Blue Jays @ Twins MLB Rockies @ Cubs

Jose Bautista hat einen Minor-League-Vertrag bei den Atlanta Braves unterschrieben. Der Ex-Spieler der Toronto Blue Jays soll als Third Baseman eingesetzt werden, nachdem er die letzten paar Jahre nur noch im Outfield aktiv war.

Sollte Bautista den Sprung in den 40-Spieler-Kader der Braves schaffen, bekäme er einen Einjahresvertrag im Wert von einer Million Dollar.

Zunächst wird der 37-Jährige am Extended Spring Training im Braves-Komplex in Lake Buena Vista/Florida daran arbeiten, sich wieder in Form zu bringen. Er gehörte zu einer Vielzahl von Free Agents, die noch ohne Vertrag waren.

Bautista spielte in der Vergangenheit Third Base für die Pittsburgh Pirates sowie in seinen ersten Jahren in Toronto. Doch seit 2012 hat er lediglich sechs Spiele an der Hot Corner absolviert.

Seine große Stärke war ohnehin die Offensive. Bautista hat in den vergangenen acht Jahren immer mindestens 22 Homeruns geschlagen, im Jahr 2010 sogar 54.

Derzeit spielt Ryan Flaherty an der dritten Base für die Braves und schlägt .354 in 14 Spielen. Sein Karriere-Average beträgt allerdings nur magere .221.

