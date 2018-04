MLB - Chicago White Sox: Danny Farquhar macht weiter Fortschritte nach Hirn-Operation

MLB Cubs @ Indians MLB Twins @ Yankees MLB Angels @ Astros MLB Marlins @ Dodgers MLB Angels @ Astros MLB Nationals @ Giants MLB Twins @ Yankees MLB Cubs @ Indians MLB Twins @ Yankees MLB Mets @ Cardinals MLB Mariners @ Indians MLB Brewers @ Cubs MLB Diamondbacks @ Nationals MLB Rangers @ Blue Jays MLB Yankees @ Angels MLB Dodgers @ Giants MLB Reds @ Twins MLB Brewers @ Cubs MLB Yankees@Angels MLB Dodgers @ Giants MLB Diamondbacks @ Nationals MLB Reds @ Twins MLB Brewers @ Cubs MLB Yankees @ Angels MLB Rockies @ Cubs MLB Yankees @ Astros MLB Blue Jays @ Twins MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Rockies @ Cubs MLB Yankees @ Astros MLB Blue Jays @ Twins MLB Orioles @ Angels MLB Blue Jays @ Twins MLB Rockies @ Cubs MLB Yankees @ Astros MLB Orioles @ Angels MLB Yankees @ Astros MLB Twins @ White Sox MLB Orioles @ Angels MLB Indians @ Yankees MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Cardinals MLB Angels @ Mariners MLB Indians @ Yankees MLB Cubs @ Cardinals MLB Twins @ White Sox MLB Angels @ Mariners MLB Giants @ Braves MLB Twins @ White Sox MLB Angels @ Mariners

Pitcher Danny Farquhar von den Chicago White Sox macht weiter Fortschritte nach seiner Operation infolge eines Aneurysmas im Gehirn. Der Reliever war während eines Spiels in der Vorwoche zusammengebrochen.

In einem Teamstatement teilten die White Sox mit, dass Farquhar Arme und Beine bewegen könne, auf Fragen und Anweisungen reagiere und mit Ärzten und seiner Familie sprechen könne. Er befinde sich weiterhin in kritischem, aber "neurologisch stabilem" Zustand.

"Wir sind einfach froh, dass er sich in die richtige Richtung bewegt", sagte Manager Rick Renteria am Montag. "Es ist gut zu wissen, dass er in der Lage ist, sich zu bewegen und zu sprechen und, dass seine Familie bei ihm ist. Und er weiß, dass alle an ihn denken. Wir bewegen uns in die richtige Richtung und sind vorsichtig optimistisch, dass es gut ausgehen wird."

Farquhar war am Freitag im Spiel der White Sox gegen die Houston Astros im Dugout zusammengebrochen und musste ins Krankenhaus gebracht werden, wo er sich weiterhin befindet. Voraussichtlich wird er noch einige Wochen in der Klinik verbringen müssen.

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.