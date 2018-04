MLB: Bester Start seit 1907! Arizona Diamondbacks gewinnen Serie gegen Nationals

MLB Diamondbacks @ Nationals MLB Reds @ Twins MLB Brewers @ Cubs MLB Yankees @ Angels MLB Rockies @ Cubs MLB Yankees @ Astros MLB Blue Jays @ Twins MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Rockies @ Cubs MLB Yankees @ Astros MLB Blue Jays @ Twins MLB Orioles @ Angels MLB Blue Jays @ Twins MLB Rockies @ Cubs MLB Yankees @ Astros MLB Orioles @ Angels MLB Yankees @ Astros MLB Twins @ White Sox MLB Orioles @ Angels MLB Indians @ Yankees MLB Twins @ White Sox MLB Cubs @ Cardinals MLB Angels @ Mariners MLB Indians @ Yankees MLB Cubs @ Cardinals MLB Twins @ White Sox MLB Angels @ Mariners MLB Giants @ Braves MLB Twins @ White Sox MLB Angels @ Mariners MLB Cubs @ Cardinals MLB Giants @ Phillies MLB Marlins @ Cubs MLB Twins @ Cardinals MLB Astros @ Athletics MLB Twins @ Cardinals MLB Red Sox @ Yankees MLB Marlins @ Cubs MLB Angels @ Rockies MLB Marlins @ Cubs MLB Angels @ Rockies MLB Red Sox @ Yankees MLB D-backs @ Dodgers MLB Giants @ Phillies MLB Red Sox @ Yankees MLB Twins @ Angels MLB Reds @ Dodgers MLB White Sox @ Cubs MLB Athletics @ Yankees MLB Twins @ Angels MLB Reds @ Dodgers MLB Athletics @ Yankees MLB White Sox @ Cubs

Die Arizona Diamondbacks (19-7) haben ihren beeindruckenden Saisonstart fortgesetzt. Bei den Washington Nationals setzte sich das Team aus der Wüste nach einem Extra-Inning mit 4:3 durch und sorgte damit für eine historische Bestmarke.

Nick Ahmed erzielte den gewinnbringenden Run im zehnten Inning, weil Nats-Reliever Austin Adams einen Walk bei geladenen Bases fabrizierte. "Wenn ich da raus gehe, muss ich Strikes werfen. Ich habe meinen Job einfach nicht erledigt", gab sich Adams nach der Partie enttäuscht.

Mit zwei Solo-Homeruns avancierte David Peralta zum Star des Spiels. Dies gelang dem Right Fielder zuvor in seiner Karriere noch nie.

Mit ihrem Sieg stehen die Diamondbacks bereits ein Spiel vor Ende der Serie mit den Männern aus der Hauptstadt fest. Damit setzte sich Arizona auch in der neunten Serie der laufenden Saison durch, was zuvor 111 Jahre lang keinem Team gelang. Die Chicago Cubs legten in der Saison 1907 auf dem Weg zum World-Series-Titel denselben erfolgreichen Start in eine Spielzeit hin.

Die Nationals stehen nach zwei Divisionstiteln in der NL East in Folge mit einer Bilanz von 11-16 in der Tabelle nur auf Rang vier. Von neun Spielen, die mit einer Differenz von einem Run entschieden wurden, verlor Washington acht. "Ich kann nichts anderes sagen, als dass die Jungs mit ihrem ganzen Herzen bei der Sache sind", sagte Manager Dave Martinez.

