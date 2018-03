MLB: Washington Nationals verpflichten Jeremy Hellickson mit Minor-League-Vertrag

NBA Warriors @ Spurs NBA Thunder @ Celtics NBA Raptors @ Cavaliers NHL Ducks @ Flames NBA Lakers @ Pelicans NBA Jazz @ Spurs NHL Golden Knights @ Avalanche NBA Timberwolves @ 76ers NBA Spurs @ Bucks NBA Nuggets @ 76ers NHL Capitals @ Rangers NHL Flames @ Kings NBA Trail Blazers @ Pelicans NHL Panthers @ Maple Leafs NBA Celtics @ Jazz MLB Twins @ Orioles MLB Astros @ Rangers MLB Yankees @ Blue Jays MLB Angels @ Athletics NBA Thunder @ Spurs NHL Oilers @ Canucks MLB Yankees @ Blue Jays MLB Cubs @ Marlins NBA Pelicans @ Cavaliers MLB Astros @ Rangers MLB Angels @ Athletics NHL Panthers @ Bruins NBA Hornets @ Wizards MLB Angels @ Athletics MLB Yankees @ Blue Jays NBA Pistons @ Knicks MLB Twins @ Orioles MLB Cubs @ Marlins NHL Bruins @ Flyers NBA 76ers@ Hornets MLB Twins @ Orioles MLB Yankees @ Blue Jays MLB Cubs @ Marlins NBA Rockets @ Spurs MLB Angels @ Oakland A's NHL Predators @ Lightning

Die Washington Nationals haben Pitcher Jeremy Hellickson mit einem Minor-League-Vertrag samt Einladung zum Spring Training verpflichtet. Der Rechtshänder war zuletzt für die Baltimore Orioles aktiv.

Sollte es Hellickson in den Major-League-Kader der Nationals schaffen, würde er einen Einjahresvertrag über zwei Millionen Dollar erhalten. Zudem könnte er vier Millionen Dollar in Form von Leistungsboni dazu verdienen, wie die Associated Press vermeldet.

Im Vorjahr war Hellickson 8-11 mit einem 5.43 ERA über 30 Starts für die Philadelphia Phillies und Oioles, die ihn per Trade Ende Juli nach Maryland geholt hatten. Bei den O's war er 2-6 mit einem 6.97 ERA über zehn Starts.

Bei den Nationals gilt Hellickson als Anwärter auf den fünften Platz in der Pitching Rotation, der bereits Max Scherzer, Stephen Strasburg, Gio Gonzalez und Tanner Roark angehören.

Die Nationals wären Hellicksons fünfte Station in der MLB. Seine Karriere begann im Jahr 2010 bei den Tampa Bay Rays, 2015 war er für Arizona tätig und ab 2016 für die Phillies, ehe es Mitte 2017 zu den O's ging.

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.