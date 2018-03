MLB: New York Yankees schicken Prospect Miguel Andujar in die Minor Leagues

NBA Warriors @ Spurs NBA Thunder @ Celtics NBA Raptors @ Cavaliers NHL Ducks @ Flames NBA Lakers @ Pelicans NBA Jazz @ Spurs NHL Golden Knights @ Avalanche NBA Timberwolves @ 76ers NBA Spurs @ Bucks NBA Nuggets @ 76ers NHL Capitals @ Rangers NHL Flames @ Kings NBA Trail Blazers @ Pelicans NHL Panthers @ Maple Leafs NBA Celtics @ Jazz MLB Twins @ Orioles MLB Astros @ Rangers MLB Yankees @ Blue Jays MLB Angels @ Athletics NBA Thunder @ Spurs NHL Oilers @ Canucks MLB Yankees @ Blue Jays MLB Cubs @ Marlins NBA Pelicans @ Cavaliers MLB Astros @ Rangers MLB Angels @ Athletics NHL Panthers @ Bruins NBA Hornets @ Wizards MLB Angels @ Athletics MLB Yankees @ Blue Jays NBA Pistons @ Knicks MLB Twins @ Orioles MLB Cubs @ Marlins NHL Bruins @ Flyers NBA 76ers@ Hornets MLB Twins @ Orioles MLB Yankees @ Blue Jays MLB Cubs @ Marlins NBA Rockets @ Spurs MLB Angels @ Oakland A's NHL Predators @ Lightning

Der Kader der New York Yankees nimmt langsam Formen an. Am Sonntag schickten die Bronx Bombers Third-Base-Prospect Miguel Andujar in die Minor Leagues. Damit scheint der Konkurrenzkampf an der dritten Base entschieden.

Per Option schickten die Yankees Andujar, der am Sonntag als Yankees Minor League Player of the Year 2017 ausgezeichnet wurde, zu Triple-A Scranton/Wilkes-Barre. Damit dürfte auch klar sein, dass Neuzugang Brandon Drury die Saison als Third Baseman des Teams beginnen wird. Er kam vor ein paar Wochen via Trade von den Arizona Diamondbacks.

Während Andujar offensiv einen sehr guten Eindruck im Spring Training hinterließ und in 14 Spielen .262 mit 4 Homeruns und 10 RBI schlug, wies er in Sachen Defense noch einige Defizite auf. In den Minors soll er nun genau daran arbeiten.

"Ich hatte eine lange Unterhaltung mit ihm und ich habe ihm gesagt, dass er einfach runtergehen soll und sich weiter verbessern, weiter an sich arbeiten soll und dann wird es nicht mehr lange dauern, bis er endgültig hier oben angekommen ist", sagte Manager Aaron Boone nach Verkündung der Entscheidung.

Ein weiterer Rookie, der für einen Starter-Job infrage kam, war Gleyber Torres, der bereits in der Vorwoche in die Minors geschickt wurde. Er war ein Kandidat auf den Second-Base-Job, den nun Neuzugang Neil Walker und Allrounder Tyler Wade unter sich ausmachen.

New York Yankees 2018: Voraussichtliches Opening Day Lineup

Batting Order Spieler Position Batting-Hand 1 Brett Gardner Left Fielder Links 2 Aaron Judge Right Fielder Rechts 3 Greg Bird First Baseman L 4 Giancarlo Stanton Designated Hitter R 5 Gary Sanchez Catcher R 6 Didi Gregorius Shortstop L 7 Aaron Hicks Center Fielder Switch-Hitter 8 Neil Walker Second Baseman S 9 Brandon Drury Third Baseman R

Boone gab an, dass Torres in den Minors sowohl als Second Baseman als auch als Shortstop, seiner angestammten Position, zum Einsatz kommen werde.

Weiter wurde in den vergangenen Tagen bekannt, dass Luis Severino den renommierten Start am Opening Day erhält. Der Rechtshänder zeigte sich von der Nachricht erfreut: "Es ist eine Ehre. Ich war glücklich. Nachdem sie es mir gesagt hatten, habe ich direkt meine Mutter angerufen. Es ist etwas, das man feiern muss."

