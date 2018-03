MLB: St. Louis Cardinals müssen mehrere Tage auf Luke Gregerson verzichten

NBA Spurs @ Rockets NBA Timberwolves @ Wizards NBA Wizards @ Celtics NBA Pelicans @ Spurs NBA Clippers @ Thunder NHL Wild @ Golden Knights NBA Hawks @ Bucks NHL Sharks @ Canucks NBA Celtics @ Pelicans NBA Warriors @ Spurs NBA Thunder @ Celtics NBA Raptors @ Cavaliers NHL Ducks @ Flames NBA Lakers @ Pelicans NBA Jazz @ Spurs NHL Golden Knights @ Avalanche NBA Timberwolves @ 76ers NBA Spurs @ Bucks

Die St. Louis Cardinals müssen mehrere Tage im Spring Training auf Closer Luke Gregerson verzichten. Der Rechtshänder klagt über Probleme am schrägen Bauchmuskelbereich.

"Es macht keinen Sinn, ihn jetzt pitchen zu lassen", erklärte Manager Mike Matheny gegenüber Reportern am Mittwoch.

Gregerson ist neu in St. Louis, nachdem er in der Offseason einen Zweijahresvertrag in Höhe von elf Millionen Dollar unterschrieben hatte. Gregerson war zuletzt drei Jahre in Houston aktiv.

Gregerson hatte in diesem Jahr erst einen Auftritt, nämlich am Samstag. Er gab in einem Inning keinen Hit ab und sammelte zwei Strikeouts. In den Tagen danach begannen die Muskelprobleme, sodass er nicht wie geplant am Montag erneut pitchte, sondern stattdessen behandelt wurde.

"Ich denke, wir werden ihn ein wenig zurückhalten", sagte Matheny und fügte an, dass die Verletzung wohl nicht gravierend sei.

In neun Jahren in der MLB ist Gregerson 35-36 mit einem 3.02 ERA. In den Jahren 2015 und 2016 kam er auf 31 Saves für die Astros, ehe Ken Giles im Vorjahr als Closer übernahm.

