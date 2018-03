Stellenausschreibung: Werde MLB-Praktikant bei SPOX!

Du kennst dich im Baseball aus, liebst die MLB genauso sehr wie wir und bist auch noch an Journalismus interessiert? Dann bist du bei SPOX genau richtig! Bewirb dich jetzt für ein sechsmonatiges Praktikum in der MLB-Redaktion und hilf mit, die offizielle Deutschland Destination der MLB mitzugestalten und noch besser zu machen.

MLB Deutschland:

Studierende für vergütetes Praktikum im Bereich Redaktion gesucht

Seit 2017 ist SPOX das Zuhause der MLB in Deutschland. Wenn auch Du unsere Leidenschaft für den Baseball-Sport teilst, Teil dieses in Deutschland einzigartigen Projekts sein und in die umfangreiche Welt des Sportjournalismus eintauchen willst, dann bist du bei uns genau richtig.

Bewirb Dich jetzt für ein Praktikum in der MLB-Redaktion und hilf mit, unser Produkt noch besser zu machen.

Besetzung ab April (Laufzeit: bevorzugt 6 Monate)

Aufgaben:

- Recherche und Schreiben eigener Artikel

- Schreiben von Spielberichten und Analysen

- Bearbeiten und Redigieren von Agenturmeldungen

- Führen von Interviews

- Sichtung von User generated Content

- Bearbeiten von Bildern

- Umgang mit einem Redaktionssystem

Qualifikation:

- Journalistische Vorkenntnisse

- Hohe Affinität zur MLB

- Gute PC- und Internetkenntnisse

- Gute Englischkenntnisse

- Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit, Kreativität und Kommunikationsstärke

- Bereitschaft zu Wochenendarbeit und ggf. Nachtschichten

Bewerbungen / Kontakt:

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungen per Post an:

Perform Media Deutschland GmbH

Betr.: Praktikum MLB Deutschland

Betastraße 9a | D-85774 München

Oder per E-Mail an:

info@spox.com