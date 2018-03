MLB 2018 Season Previews - National League East: Raus mit Applaus?

NBA Nuggets @ 76ers NHL Capitals @ Rangers NHL Flames @ Kings NBA Trail Blazers @ Pelicans NHL Panthers @ Maple Leafs NBA Celtics @ Jazz MLB Twins @ Orioles MLB Astros @ Rangers MLB Yankees @ Blue Jays MLB Angels @ Athletics NBA Thunder @ Spurs NHL Oilers @ Canucks MLB Yankees @ Blue Jays MLB Cubs @ Marlins NBA Pelicans @ Cavaliers MLB Astros @ Rangers MLB Angels @ Athletics NHL Panthers @ Bruins NBA Hornets @ Wizards MLB Angels @ Athletics MLB Yankees @ Blue Jays MLB Twins @ Orioles MLB Cubs @ Marlins NHL Bruins @ Flyers NBA 76ers @ Hornets MLB Twins @ Orioles MLB Yankees @ Blue Jays MLB Cubs @ Marlins NBA Rockets @ Spurs MLB Angels @ Athletics NHL Predators @ Lightning MLB Twins @ Pirates MLB Rays @ Yankees MLB Cubs @ Reds MLB Indians @ Angels MLB Red Sox @ Marlins MLB Cubs @ Reds NBA Warriors @ Thunder MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Indians @ Angels MLB Rays @ Yankees MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Indians @ Angels MLB Twins @ Pirates NBA Celtics @ Raptors MLB Mets @ Nationals MLB Mariners @ Twins MLB Orioles @ Yankees NHL Predators @ Capitals NBA Wizards @ Cavaliers MLB Cubs @ Brewers NBA Cavaliers @ 76ers MLB Orioles @ Yankees MLB Cubs @ Brewers MLB Athletics @ Angels MLB Dodgers @ Giants MLB Rays @ Red Sox MLB Mariners @ Twins NHL Rangers @ Flyers NBA Nuggets @ Clippers MLB Cubs @ Brewers NHL Devils @ Capitals MLB Athletics @ Angels NBA Mavericks @ 76ers MLB Orioles @ Yankees MLB Cubs @ Brewers MLB Mariners @ Twins MLB Athletics @ Angels NBA Jazz @ Lakers

In der National League East kann es nur einen klaren Favoriten geben. Doch bei den Washington Nationals stellt sich die Frage, wie das vermutlich letzte Jahr von Superstar Bryce Harper endet - mit Applaus oder Schande? Dahinter könnten die junge Wilden für Furore sorgen.

Atlanta Braves (2017: 72-80)

Voraussichtliche Batting Order der Atlanta Braves

Batting Order Spieler Schlaghand Position 1 Ender Inciarte L Center Fielder 2 Ozzie Albies S Second Baseman 3 Freddie Freeman L First Baseman 4 Tyler Flowers R Catcher 5 Nick Markakis L Right Fielder 6 Preston Tucker* L Left Fielder 7 Dansby Swanson R Shortstop 8 Rio Ruiz L Third Baseman

*) Voraussichtlich wird Supertalent Ronald Acuna früh in der Saison das Left Field übernehmen.

Voraussichtlicher Pitchting Staff der Atlanta Braves

Rolle Spieler Wurfhand 1 Julio Teheran R 2 Mike Foltynewicz R 3 Brandon McCarthy R 4 Sean Newcomb L 5 Scott Kazmir L Closer Arodys Vizcaino R

Darum wird die Saison der Atlanta Braves ein Erfolg

Mit Ronald Acuna steht ein mögliches Jahrhunderttalent in den Startlöchern, das aber aufgrund von finanziellen Erwägungen erst Mitte April in den Majors erwartet wird. Generell sieht das Team ordentlich aus und besteht hauptsächlich aus jungen Wilden, die für Furore sorgen können. Wenn allen voran Acuna einschlägt und sich junge Pitcher wie Julio Teheran oder Mike Foltynewicz stabilisieren, dann könnte für Atlanta eine Wildcard drin sein. Aber selbst wenn nicht, sollte eine positive Bilanz drin sein, was unzweifelhaft als Erfolg zu werten wäre.

Darum wird die Saison der Atlanta Braves ein Misserfolg

Allen voran Foltynewicz schwankte im Vorjahr gewaltig in seinen Leistungen. Wenn er und Kollegen dies nicht in den Griff bekommen, dann wird es erneut nicht zu mehr reichen für die Braves. Zudem bleibt es abzuwarten, ob die Offense insgesamt genügend Feuerpower mitbringt, um gegen die starken Pitching-Staffs der direkten Konkurrenz zu bestehen.

Prognose: Platz 3 in der NL East.

