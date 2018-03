MLB - New York Mets: Linkshänder Jason Vargas bricht sich rechte Hand

NBA Warriors @ Spurs NBA Thunder @ Celtics NBA Raptors @ Cavaliers NHL Ducks @ Flames NBA Lakers @ Pelicans NBA Jazz @ Spurs NHL Golden Knights @ Avalanche NBA Timberwolves @ 76ers NBA Spurs @ Bucks NBA Nuggets @ 76ers NHL Capitals @ Rangers NHL Flames @ Kings NBA Trail Blazers @ Pelicans NHL Panthers @ Maple Leafs NBA Celtics @ Jazz MLB Twins @ Orioles MLB Astros @ Rangers MLB Yankees @ Blue Jays MLB Angels @ Athletics NBA Thunder @ Spurs NHL Oilers @ Canucks MLB Yankees @ Blue Jays MLB Cubs @ Marlins NBA Pelicans @ Cavaliers MLB Astros @ Rangers MLB Angels @ Athletics NHL Panthers @ Bruins NBA Hornets @ Wizards MLB Angels @ Athletics MLB Yankees @ Blue Jays NBA Pistons @ Knicks MLB Twins @ Orioles MLB Cubs @ Marlins NHL Bruins @ Flyers NBA 76ers@ Hornets MLB Twins @ Orioles MLB Yankees @ Blue Jays MLB Cubs @ Marlins NBA Rockets @ Spurs MLB Angels @ Oakland A's NHL Predators @ Lightning

Linkshänder Jason Vargas von den New York Mets hat sich eine Fraktur an der rechten Hand zugezogen. Für eine genauere Diagnose besuchte er daher einen Handspezialisten.

Vargas zog sich den Bruch des Hakenbeins an seiner rechten Hand am Samstag zu, als er versuchte, einen Line Drive in einem Minor-League-Spiel zu fangen. Eine Röntgenuntersuchung kam negativ zurück, eine Computertomographie jedoch ergab eine Fraktur.

Wie lange Vargas ausfallen wird, steht indes noch nicht fest. Manager Mickey Callaway gab sich jedoch optimistisch, dass Vargas trotz dieser Verletzung den Start der Regular Season nicht verpassen werde. Genaueres wisse man jedoch erst nach einer Konsultation mit einem Handspezialisten am Sonntag. Ein Befund liegt jedoch noch nicht vor.

Der 35-Jährige unterschrieb kürzlich einen Zweijahresvertrag in Höhe von 16 Millionen Dollar bei den Mets. Im Vorjahr war der Lefty 18-11 in Diensten der Kansas City Royals.

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.