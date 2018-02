MLB - New York Mets bangen zum Saisonstart um Pitcher Jacob deGrom

NHL Sabres @ Lightning NBA Rockets @ Clippers NBA 76ers @ Cavaliers NBA Raptors @ Wizards NHL Blues @ Stars NHL Blackhawks @ Kings NBA Celtics @ Rockets NHL Predators @ Avalanche NBA Suns @ Hawks NHL Golden Knights @ Devils NBA Pistons @ Cavaliers NBA Rockets @ Thunder NBA Rockets @ Bucks NBA Spurs @ Warriors NBA Jazz @ Grizzlies NHL Canadiens @ Lightining NBA Suns @ Hornets NHL Islanders @ Flames

Die New York Mets bangen offenbar um die Verfügbarkeit von Starting Pitcher Jacob deGrom. Der Rechtshänder klagt über Rückenbeschwerden und ist daher nicht voll einsatzfähig. Er könnte damit sogar den Saisonstart verpassen.

Nachdem die Gesundheit der Starting Pitcher der Mets bereits im Vorjahr ein großes Problem war, scheint nun auch 2018 wenig verheißungsvoll zu beginnen. Mit deGrom hat es nun wohl den verlässlichsten Mets-Pitcher der letzten drei Jahre erwischt.

Ob deGrom zum Opening Day fit sein wird, wisse man noch nicht, erklärte Manager Mickey Callaway: "Wir sind wahrscheinlich noch sicher, was das angeht. Wir müssen sehen, wie seine Wurfsteigerung läuft und dann sehen wir weiter."

Offiziell beklagt deGrom eine Art Muskelkater im Kreuz und musste daher die Intensität seines Wurfprogramms verringern. Am Mittwoch soll er nun eine modifizierte Bullpen Session absolvieren.

Was die Bedingungen für deGroms Verfügbarkeit zum Saisonstart betrifft, sagte Callaway: "Ich denke, fünf Spring-Training-Starts sind das Minimum, wenn Sie eine genaue Zahl hören wollen." Er schränkte aber ein: "Jeder ist anders. Wenn man einen Plan für Pitcher im Spring Training aufstellt, geht es darum sicherzustellen, dass eine Steigerung gewährleistet ist. Ein weiteres Ziel ist es, sich Gedanken zu machen, auf wie viele Pitches er kommen soll. Einige Leute starten die Saison, nachdem sie bis zu 75 Pitches in einem Spiel geworfen haben. Dafür wären fünf Einsätze okay. Andere wollen diesen sechsten Einsatz, um auf 100 zu kommen. Es hängt wirklich vom jeweiligen Burschen ab und wer es ist."

Um wenigstens fünf Einsätze zu schaffen, müsste deGrom allerdings bereits am kommenden Sonntag erstmals auf dem Mound stehen in einem Spiel. Ob das realistisch ist, ist unklar.

