MLB-News: Marlins geben weitere Stars ab, Trade von Manny Machado möglich

Holen die New York Yankees auch noch Third Baseman Manny Machado von den Baltimore Orioles? Die Winter Meetings der MLB sind in vollem Gange. Die Miami Marlins haben mit Marcell Ozuna den nächsten Leistungsträger abgegeben, die Angels holen Ian Kinsler per Trade. Was ist sonst noch passert?

Die sogenannten Winter Meetings sind eine traditionelle, vier Tage dauernde Konferenz, in der sich Vertreter aller 30 MLB-Teams im Dezember treffen, um vor allem über Trades bzw. neue Verträge zu sprechen. 2017 traf man sich in Orlando, Florida. Ein Überblick über die wichtigsten Entscheidungen:

Manny Machado zu den Yankees?

Die Baltimore Orioles könnten sich von Leistungsträger Manny Machado trennen. Der 25-Jährige zählt zur nächsten Generation von absoluten Superstars: 2017 schlug er 33 Homeruns, defensiv ist er auf seiner Position das Nonplusultra. Das heißt auch, dass er, wenn sein Vertrag 2018 ausläuft, einen Vertrag über 200 oder mehr Millionen Dollar unterschreiben könnte, hätte er es auf einen langfristigen Vertrag abgesehen. Fraglich, ob er den bei den Orioles unterschreiben könnte - oder wollte.

Deshalb haben die Orioles bekanntgegeben, Gespräche mit potenziellen Trade-Partnern zu führen. Mit dabei sind unter anderem die Boston Red Sox, Chicago White Sox - und die New York Yankees. "Wir haben schon früher Trades mit den Yankees ausgehandelt", sagte Dan Duquette aus dem Front Office über den Rivalen aus der AL East. Sollte Machado wirklich zu den Bronx Bombers gehen, würden diese endgültig zum absoluten Favoriten 2018 aufsteigen.

MLB: Die teuersten Verträge aller Zeiten - Baseball-Gehälter: Unter 160 Millionen geht nichts © getty 1/25 PLATZ 23 - Manny Ramirez: Manny being Manny - die Boston Red Sox fanden das seinerzeit so gut, dass sie dem Slugger 2001 einen Acht-Jahres-Deal über 160 Millionen Dollar verpassten © getty 2/25 PLATZ 23 - Matt Kemp: Ebenfalls zum Manny-Tarif gaben die Los Angeles Dodgers 2012 Matt Kemp einen Acht-Jahres-Deal über 160 Millionen Dollar. Mittlerweile spielt der Outfielder aber in San Diego © getty 3/25 PLATZ 21 - Chris Davis: 2016 machten die Baltimore Orioles Nägel mit Köpfen und gaben ihrem Power Hitter Chris Davis einen Vertrag über 161 Millionen Dollar - für "nur" sieben Jahre © getty 4/25 PLATZ 21 - C.C. Sabathia: Nicht nur finanziell ein Schwergewicht: Der große Linkshänder unterschrieb 2009 einen Sieben-Jahres-Deal bei den Yankees über 161 Millionen Dollar - und gewann prompt die World Series © getty 5/25 PLATZ 20 - Buster Posey: Das Gesicht der San Francisco Giants gewann schon dreimal die World Series. Und er hat seit 2014 einen Deal über neun Jarhre und 167 Millionen in der Tasche © getty 6/25 PLATZ 18 - Stephen Strasburg: Das neueste Mitglied des Steinreich-Klubs ist Stephen Strasburg. Der Rechtshänder von den Washington Nationals unterschrieb einen Sieben-Jahres-Vertrag über 175 Millionen Dollar © getty 7/25 PLATZ 18 - Felix Hernandez: Ebenfalls für sieben Jahre und 175 Millionen Dollar steht "King" Felix Hernandez bei den Seattle Mariners unter Vertrag. Und zwar bis 2019 © getty 8/25 PLATZ 16 - Justin Verlander: 2013 war der Sieben-Jahres-Vertrag über 180 Millionen Dollar, den die Detroit Tigers mit Justin Verlander ausgehandelt hatten, der größte Deal für einen Pitcher überhaupt © getty 9/25 PLATZ 16 - Mark Teixeira: Auch Mark Teixeira, First Baseman der Yankees, stehen seit 2009 insgesamt 180 Millionen Dollar zu - aber über acht Jahre. Damit lassen sich zahllose Tex Messages versenden! © getty 10/25 PLATZ 14 - Jason Heyward: Seit der Saison 2016 spielt Jason Heyward für die Chicago Cubs. Die machten ihm ein unwiderstehliches Angebot: acht Jahre, 184 Millionen Dollar © getty 11/25 PLATZ 14 - Joe Mauer: Joe Mauer ist das Gesicht der Minnesota Twins, stammt aus dem Bundesstaat und wird für sein Bleiben in der Heimat fürstlich entlohnt: acht Jahre und 184 Millionen gab es 2011 © getty 12/25 PLATZ 13 - Derek Jeter: Der "Captain" unterschrieb 2001 einen Zehnjahresvertrag bei den Yankees und erhielt dafür 189 Millionen Dollar. Das lohnte sich für beide Seiten: In seiner Karriere gewann Jeter fünf Mal die World Series © getty 13/25 PLATZ 12 - Zack Greinke: Nun geht's ans Eingemachte! Greinke spielt seit 2016 für die Arizona Diamondbacks. Dafür ließen die Snakes 206 Millionen über sechs Jahre springen. 34,4 Millionen pro Jahr hat noch keiner geschafft © getty 14/25 PLATZ 11 - Max Scherzer: Scherzer begann seine Karriere einst in Arizona. Über Detroit hat es ihn nach Washington verschlagen. Die Nationals bezahlen ihm seit 2015 stattliche 210 Millionen Dollar über sieben Jahre © getty 15/25 PLATZ 10 - Prince Fielder: Prince Fielder hat sich zwar mittlerweile nach Texas verabschiedet, doch bei den Detroit Tigers gab es 2012 für neun Jahre rund 214 Millionen Dollar © getty 16/25 PLATZ 9 - Clayton Kershaw: Für viele der beste Pitcher im Baseball. Folglich banden die Los Angeles Dodgers ihr Ace 2014 auch für sieben weitere Jahre und 215 Millionen Dollar © getty 17/25 PLATZ 8 - David Price: Ebenfalls für sieben Jahre, aber stolze 217 Millionen Dollar unterschrieb Linkshänder David Price 2016 bei den Boston Red Sox. Zuvor spielte er für Tampa Bay, Detroit und Toronto © getty 18/25 PLATZ 7 - Joey Votto: Der Kanadier ist der große Star der Cincinnati Reds. Für den First Baseman ließ das Team aus Ohio 2015 zehn weitere Jahre und 225 Millionen Dollar springen © getty 19/25 PLATZ 5 - Albert Pujols: Nach einer Hall-of-Fame-würdigen Karriere über zehn Jahre in St. Louis wechselte der First Baseman 2012 zu den Los Angeles of Anaheim. Kostenpunkt: 240 Millionen Scheine über zehn Jahre © getty 20/25 PLATZ 5 - Robinson Cano: Nachdem er bei den New York Yankees zum Star wurde, zog es Robinson Cano zu den Seattle Mariners. Die zahlen dem Second Baseman seit 2014 für zehn Jahre 240 Millionen © getty 21/25 Platz 4: Einst begann die Karriere von Miguel Cabrera bei den Florida Marlins, mit denen er 2003 prompt die World Series gewann. Bei den Tigers, die ihm für acht Jahre 248 Millionen zahlen, gewann er 2012 immerhin die Triple Crown © getty 22/25 PLATZ 3 - Alex Rodriguez: Der beste Shortstop ever? Alex Rodriguez! Und zwar in seiner Zeit bei den Texas Rangers. Dort unterschrieb er 2001 für zehn Jahre und - damals - unfassbare 252 Millionen Dollar © getty 23/25 PLATZ 2 - Alex Rodriguez: Aus besagtem Deal stieg A-Rod 2007 aus, damals schon in den Pinstripes der Yankees. 2008 unterschrieb er dann bis 2017 für 275 Millionen den nächsten Rekord-Deal © getty 24/25 PLATZ 1 - Giancarlo Stanton: Nur einer hat A-Rods zweiten Deal bisher übertroffen: Giancarlo Stanton, der Mega-Power-Hitter der Miami Marlins. Er unterschrieb 2015 für 13 Jahre und unfassbare 325 Millionen Dollar! © getty 25/25 Und wo geht die Reise hin? Die nächste Bestmarke dürfte wohl von Bryce Harper aufgestellt werden. Der 23-Jährige von den Nationals ist der neue Superstar, sein Rookie-Vertrag läuft aus. 400 Millionen? Eine halbe Milliarde? Da scheint alles möglich ...

Marcell Ozuna geht zu den St. Louis Cardinals

Nachdem die Cardinals mit ihren Bemühungen scheiterten, Giancarlo Stanton nach St. Louis zu locken, ist es nun dessen Teamkollege geworden: Im Tausch für Outfielder Magneuris Sierra und drei Pitcher-Talente hat man Slugger Marcell Ozuna verpflichtet. Der Left Fielder war mit 37 Homeruns und insgesamt 124 RBI ebenfalls ein absoluter Leistungsträger bei den Marlins und gibt den Cards auf der Jagd nach dem Playoffs einen gefürchteten Mann in der Mitte des Lineups.

Um im Outfield Platz zu schaffen, gaben die Cardinals im Gegenzug Stephen Piscotty für zwei Minor-League-Talente an die Oakland A's ab. Und die Marlins entließen ihrerseits den verletzten Starting Pitcher Edinson Volquez, dem sie für 2018 dennoch weiterhin 13 Millionen Dollar schulden.

Los Angeles Angels traden für Ian Kinsler

Nach der gefeierten Verpflichtung von Japans Supertalent Shohei Ohtani rüsten die Angels weiter auf: Von den Detroit Tigers kommt Second Baseman Ian Kinsler, dafür gehen zwei Talente in die Motor City. Der 35-Jährige Veteran hatte ein vergleichsweise schwaches Jahr 2017, ist aber immer noch ein guter Allrounder, der für 20 oder mehr Homeruns gut ist.

Von Ohtani gibt es derweil nicht so gute Neuigkeiten. Wie bekannt wurde, hat der 23-Jährige Ellbogenprobleme gehabt und sich deshalb im Oktober einer Eigenblutbehandlung unterzogen. Von Alarmglocken oder gar einer möglichen Tommy-John-Operation, die Ohtani für ein ganzes Jahr außer Gefecht setzen würde, wollen die Angels aber nichts wissen: "Das liegt hinter ihm", sagte Manager Mike Scioscia. "Es gibt keine Bedenken und keine Einschränkungen. Er wird im Spring Training voll dabei sein."

Weitere neue Verträge

Nachdem sie in der Saison unglaubliche 40 Pitcher einsetzen mussten, haben sich die Seattle Mariners mit Reliever Juan Nicasio auf einen Deal geeinigt. Nicasio kam 2017 in der NL auf insgesamt 76 Einsätze (2.61 ERA).

Den Bullpen der New York Mets verstärkt Anthony Swarzak (70 Einsätze 2017, 2.33 ERA).

Starting Pitcher Drew Smiley hat bei den Chicago Cubs einen Zweijahresvertrag über bis zu 17 Millionen Dollar unterschrieben. Allerdings wird er den Großteil der Saison 2018 nach Tommy-John-OP ausfallen. Außerdem hat Reliever Brandon Morrow (zuletzt bei den Dodgers) in Chicago unterschrieben.

Um ihre Payroll weiter zu drücken - und vielleicht Platz zu schaffen für einen weiteren Superstar -, haben die Yankees Infielder Chase Headley zu den San Diego Padres getradet. Damit sparen die Yankees im kommenden Jahr 13 Millionen Dollar Gehalt ein.

Reliever Joe Smith (3.33 ERA in 59 Einsätzen im Jahr 2017) hat einen Zweijahresvertrag beim World-Series-Champion Houston Astros unterschrieben.

Die Reliever Tommy Hunter und Pat Neshek kommen bei den Philadelphia Phillies unter.

Der frühere Yankees-Starter Michael Pineda hat einen Zweijahresvertrag bei den Minnesota Twins unterschrieben und wird damit Teamkollege von Max Kepler. Dafür bekommt er insgesamt zehn Millionen Dollar. Aber auch er wird nach Tommy-John-OP 2018 kaum zum Einsatz kommen.

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.