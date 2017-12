MLB: 5 Fragen zum Yankees-Marlins-Trade für Stanton - Das Imperium schlägt zurück

NBA 76ers @ Timberwolves NBA Thunder @ Pacers NBA Lakers @ Cavaliers NFL Broncos @ Colts NHL Penguins @ Golden Knights NBA Spurs @ Rockets NFL Bears @ Lions NHL Canadiens @ Senators NBA Jazz @ Cavaliers NFL Chargers @ Chiefs NFL RedZone -

Week 15 NBA Kings @ Raptors NHL Blues @ Jets NFL Cowboys @ Raiders NHL Kings @ Flyers NFL Falcons @ Buccaneers NBA Warriors @ Lakers NHL Hurricanes @ Maple Leafs NBA Cavaliers @ Bucks NBA Lakers @ Rockets NBA Celtics @ Knicks NBA Lakers @ Warriors NHL Jets @ Islanders NHL Maple Leafs @ Rangers NBA Mavericks @ Hawks NFL RedZone -

Week 16 NBA 76ers @ Knicks NBA Cavaliers @ Warriors NFL Steelers @ Texans NBA Wizards @ Celtics

Giancarlo Stanton wechselt in einem Blockbuster-Trade von den Miami Marlins zu den New York Yankees. Der Deal hat weitreichende Konsequenzen, nicht nur für die beteiligten Teams. Was heißt das für die Marlins, warum haben es die Yankees gemacht und welche Bedeutung hat es für die Konkurrenz? SPOX beantwortet die wichtigsten Fragen.

Wie kam es zum Trade? Wie sieht er aus?

Outfielder Giancarlo Stanton unterschrieb bei den Marlins vor der Saison 2015 einen Rekordvertrag in Höhe von 325 Millionen Dollar über 13 Jahre. Mit dabei: eine volle No-Trade-Klausel, eine Ausstiegsklausel nach 2020 und eine Teamoption in Höhe von 25 Millionen für die Saison 2028 mit einem 10-Millionen-Dollar-Buyout.

Das Überraschende an diesem Monstervertrag damals war die Tatsache, dass das Team unter Besitzer Jeffrey Loria, der als notorischer Geizhals galt, nahezu regelmäßig namhafte Spieler getradet hatte, nur um aus halbwegs teuren Verträgen rauszukommen. Ein Rebuild folgte dem nächsten.

Für einen Starspieler war dies also eigentlich keine Organisation, an die man sich langfristig hätte binden wollen. Zum einen, weil man befürchten musste, kurz nach Unterschrift schon wieder - gegen seinen Willen - woanders hingeschickt zu werden. Zum anderen, da mit dieser Philosophie Teamerfolg eher schwierig zu realisieren ist.

Der Deal für Stanton, den Local Hero in Miami, musste also zu gleichen Teilen als Reflexion seines sportlichen Wertes wie auch als eine Art Schmerzensgeld gesehen werden, da die Situation in Miami sportlich extrem instabil war und immer noch ist. Daher war auch die No-Trade-Protection für Stanton bei seiner Unterschrift so wichtig.

MLB: Die teuersten Verträge aller Zeiten - Baseball-Gehälter: Unter 160 Millionen geht nichts © getty 1/25 PLATZ 23 - Manny Ramirez: Manny being Manny - die Boston Red Sox fanden das seinerzeit so gut, dass sie dem Slugger 2001 einen Acht-Jahres-Deal über 160 Millionen Dollar verpassten © getty 2/25 PLATZ 23 - Matt Kemp: Ebenfalls zum Manny-Tarif gaben die Los Angeles Dodgers 2012 Matt Kemp einen Acht-Jahres-Deal über 160 Millionen Dollar. Mittlerweile spielt der Outfielder aber in San Diego © getty 3/25 PLATZ 21 - Chris Davis: 2016 machten die Baltimore Orioles Nägel mit Köpfen und gaben ihrem Power Hitter Chris Davis einen Vertrag über 161 Millionen Dollar - für "nur" sieben Jahre © getty 4/25 PLATZ 21 - C.C. Sabathia: Nicht nur finanziell ein Schwergewicht: Der große Linkshänder unterschrieb 2009 einen Sieben-Jahres-Deal bei den Yankees über 161 Millionen Dollar - und gewann prompt die World Series © getty 5/25 PLATZ 20 - Buster Posey: Das Gesicht der San Francisco Giants gewann schon dreimal die World Series. Und er hat seit 2014 einen Deal über neun Jarhre und 167 Millionen in der Tasche © getty 6/25 PLATZ 18 - Stephen Strasburg: Das neueste Mitglied des Steinreich-Klubs ist Stephen Strasburg. Der Rechtshänder von den Washington Nationals unterschrieb einen Sieben-Jahres-Vertrag über 175 Millionen Dollar © getty 7/25 PLATZ 18 - Felix Hernandez: Ebenfalls für sieben Jahre und 175 Millionen Dollar steht "King" Felix Hernandez bei den Seattle Mariners unter Vertrag. Und zwar bis 2019 © getty 8/25 PLATZ 16 - Justin Verlander: 2013 war der Sieben-Jahres-Vertrag über 180 Millionen Dollar, den die Detroit Tigers mit Justin Verlander ausgehandelt hatten, der größte Deal für einen Pitcher überhaupt © getty 9/25 PLATZ 16 - Mark Teixeira: Auch Mark Teixeira, First Baseman der Yankees, stehen seit 2009 insgesamt 180 Millionen Dollar zu - aber über acht Jahre. Damit lassen sich zahllose Tex Messages versenden! © getty 10/25 PLATZ 14 - Jason Heyward: Seit der Saison 2016 spielt Jason Heyward für die Chicago Cubs. Die machten ihm ein unwiderstehliches Angebot: acht Jahre, 184 Millionen Dollar © getty 11/25 PLATZ 14 - Joe Mauer: Joe Mauer ist das Gesicht der Minnesota Twins, stammt aus dem Bundesstaat und wird für sein Bleiben in der Heimat fürstlich entlohnt: acht Jahre und 184 Millionen gab es 2011 © getty 12/25 PLATZ 13 - Derek Jeter: Der "Captain" unterschrieb 2001 einen Zehnjahresvertrag bei den Yankees und erhielt dafür 189 Millionen Dollar. Das lohnte sich für beide Seiten: In seiner Karriere gewann Jeter fünf Mal die World Series © getty 13/25 PLATZ 12 - Zack Greinke: Nun geht's ans Eingemachte! Greinke spielt seit 2016 für die Arizona Diamondbacks. Dafür ließen die Snakes 206 Millionen über sechs Jahre springen. 34,4 Millionen pro Jahr hat noch keiner geschafft © getty 14/25 PLATZ 11 - Max Scherzer: Scherzer begann seine Karriere einst in Arizona. Über Detroit hat es ihn nach Washington verschlagen. Die Nationals bezahlen ihm seit 2015 stattliche 210 Millionen Dollar über sieben Jahre © getty 15/25 PLATZ 10 - Prince Fielder: Prince Fielder hat sich zwar mittlerweile nach Texas verabschiedet, doch bei den Detroit Tigers gab es 2012 für neun Jahre rund 214 Millionen Dollar © getty 16/25 PLATZ 9 - Clayton Kershaw: Für viele der beste Pitcher im Baseball. Folglich banden die Los Angeles Dodgers ihr Ace 2014 auch für sieben weitere Jahre und 215 Millionen Dollar © getty 17/25 PLATZ 8 - David Price: Ebenfalls für sieben Jahre, aber stolze 217 Millionen Dollar unterschrieb Linkshänder David Price 2016 bei den Boston Red Sox. Zuvor spielte er für Tampa Bay, Detroit und Toronto © getty 18/25 PLATZ 7 - Joey Votto: Der Kanadier ist der große Star der Cincinnati Reds. Für den First Baseman ließ das Team aus Ohio 2015 zehn weitere Jahre und 225 Millionen Dollar springen © getty 19/25 PLATZ 5 - Albert Pujols: Nach einer Hall-of-Fame-würdigen Karriere über zehn Jahre in St. Louis wechselte der First Baseman 2012 zu den Los Angeles of Anaheim. Kostenpunkt: 240 Millionen Scheine über zehn Jahre © getty 20/25 PLATZ 5 - Robinson Cano: Nachdem er bei den New York Yankees zum Star wurde, zog es Robinson Cano zu den Seattle Mariners. Die zahlen dem Second Baseman seit 2014 für zehn Jahre 240 Millionen © getty 21/25 Platz 4: Einst begann die Karriere von Miguel Cabrera bei den Florida Marlins, mit denen er 2003 prompt die World Series gewann. Bei den Tigers, die ihm für acht Jahre 248 Millionen zahlen, gewann er 2012 immerhin die Triple Crown © getty 22/25 PLATZ 3 - Alex Rodriguez: Der beste Shortstop ever? Alex Rodriguez! Und zwar in seiner Zeit bei den Texas Rangers. Dort unterschrieb er 2001 für zehn Jahre und - damals - unfassbare 252 Millionen Dollar © getty 23/25 PLATZ 2 - Alex Rodriguez: Aus besagtem Deal stieg A-Rod 2007 aus, damals schon in den Pinstripes der Yankees. 2008 unterschrieb er dann bis 2017 für 275 Millionen den nächsten Rekord-Deal © getty 24/25 PLATZ 1 - Giancarlo Stanton: Nur einer hat A-Rods zweiten Deal bisher übertroffen: Giancarlo Stanton, der Mega-Power-Hitter der Miami Marlins. Er unterschrieb 2015 für 13 Jahre und unfassbare 325 Millionen Dollar! © getty 25/25 Und wo geht die Reise hin? Die nächste Bestmarke dürfte wohl von Bryce Harper aufgestellt werden. Der 23-Jährige von den Nationals ist der neue Superstar, sein Rookie-Vertrag läuft aus. 400 Millionen? Eine halbe Milliarde? Da scheint alles möglich ...

Nun wurden die Marlins vor kurzem an den Geschäftsmann Bruce Sherman und eine Gruppe um Yankees-Legende Derek Jeter, der nun als CEO agiert, verkauft. Erste Amtshandlung des neuen Regimes war es dann, Kosten einzusparen und die Payroll, die 2017 bei 115 Millionen Dollar lag, deutlich zu senken. Berichten zufolge plant man, bis unter 60 Millionen Dollar zu kommen. Das wäre die wohl mit Abstand niedrigste Payroll der Liga.

Insofern war ein Abgang von Stanton immer die beste Lösung, um direkt richtig viel Gehalt loszuwerden. Stanton verdient 2018 25 Millionen Dollar, ihm stehen aufgrund der Struktur des Deals noch insgesamt 295 Millionen Dollar zu.

Der Trade an sich beinhaltet auf der einen Seite also den National League MVP, die Yankees geben im Gegenzug All-Star-Second-Baseman Starlin Castro, Pitching-Prospect Jorge Guzman sowie Infield-Talent Jose Devers an die Marlins ab. Zudem übernehmen die Yankees 265 Millionen der noch ausstehenden Dollars für Stanton - sollte der 2020 nicht aus dem Deal aussteigen. Nur dann müssten die Marlins ihre 30 Millionen an die Yankees überweisen.

Frage 1: Wie kam es zum Trade und wie sieht er insgesamt aus?

Frage 2: Was bedeutet der Trade für Stanton?

Frage 3: Was bedeutet der Trade für die Marlins?

Frage 4: Warum machen die Yankees diesen Trade?

Seite 5: Was sind die Folgen des STanton-Trades für den Rest der Liga?