Ohtani bittet alle Teams um Bewerbungen

NBA Grizzlies @ Spurs NBA 76ers @ Celtics NFL Redskins @ Cowboys NHL Maple Leafs @ Oilers NBA Timberwolves @ Thunder NBA Clippers @ Mavericks NFL RedZone -

Week 13 NBA Magic @ Knicks NHL LA Kings @ Blackhawks NFL Eagles @ Seahawks NHL Sharks @ Capitals NBA Warriors @ Pelicans NFL Steelers @ Bengals NBA Wizards @ Trail Blazers NBA Warriors @ Hornets NHL Islanders @ Penguins NFL Saints @ Falcons NHL Flyers @ Canucks NBA Rockets @ Jazz NBA Warriors @ Pistons NBA Wizards @ Clippers NFL RedZone -

Week 14 NBA Celtics @ Pistons NHL Oilers @ Maple Leafs NFL Ravens @ Steelers NHL Capitals @ Islanders NBA Celtics @ Bulls NFL Patriots @ Dolphins

Japans Superstar Shohei Ohtani kann sich sein kommendes MLB-Team essenziell selbst aussuchen. Das nimmt sein Agent zum Anlass, die 30 Teams um Bewerbungen zu bitten.

Kurz nach Thanksgiving hat der Agent des Pitchers, Nez Balelo von CAA Baseball, alle Teams der MLB darum gebeten, schriftliche Erklärungen abzugeben, warum ihr Team als Ganzes dazu geeignet wäre, Ohtani zu verpflichten.

Dieses Memo ging an die Teams zusammen mit Informationen über das neue Positing-System zwischen NPB und MLB, über das es am 1. Dezember eine Abstimmung unter den 30 Teams geben wird.

Ohtani wolle wissen, wie Teams Talent evaluieren, wie die medzinische Abteilung aufgebaut ist und wie die Teams gedenken, Ohtani, der sowohl als Hitter als auch als Pitcher spielen will, einzusetzen. Die Erklärungen sollen sowohl in Englisch als auch in Japanisch eingereicht werden. Ferner wird um Informationen zur möglichen kulturellen Eingliederung Ohtanis gebeten.

Ein Posting Ohtanis wird bereits für den 1. Dezember erwartet, sodass er noch vor Jahresende einen MLB-Vertrag unterschreiben wird.

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.