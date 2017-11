Die Kandidaten für Cooperstown 2018

NBA Warriors @ Thunder NFL Vikings @ Lions NHL Penguins @ Bruins NHL Islanders @ Flyers NHL Senators @ Blue Jackets NBA Bulls @ Warriors NBA Pelicans @ Warriors NFL RedZone -

Die BBWAA hat ihre Kandidaten für die Hall-of-Fame-Klasse von 2018 bekannt gegeben. Neu dabei sind unter anderem Chipper Jones, Jim Thome und Omar Vizquel.

Diverse MVPs, drei Cy-Young-Award-Gewinner, zwei Rookies des Jahres, zwei World Series MVPs und 34 Gold Glove Awards stehen in der diesjährigen Abstimmung zur Wahl. Zudem gesellt sich ein Mitglied des 600-Homerun-Klubs dazu.

Insgesamt 19 neue Kandidaten stehen zur Wahl, die per Brief durchgeführt wird. 430 Mitglieder der Baseball Writers Association of America entscheiden dann über die Aufnahme in die Ruhmeshalle in Cooperstown/New York.

Maximal zehn Spieler dürfen die Wahlberechtigten wählen und ein Spieler muss für die Aufnahme mindestens 75 Prozent der Stimmen, also 323, auf sich vereinen. Im letzten Jahr schrammten Reliever Trevor Hoffman (74 Prozent) sowie Outfielder Vladimir Guerrero (71,1 Prozent) nur sehr knapp an der erforderlichen Marke vorbei.

Das Ergebnis der Wahl wird am 24. Januar 2018 um 18 Uhr Ostküstenzeit live im MLB Network vermeldet.

Die 33 Kandidaten für die Baseball Hall of Fame 2018

Name Votes 2017 Prozentualer Anteil Wie vieltes Jahr Kandidat? Barry Bonds 238 53,8 6. Chris Carpenter 1. Roger Clemens 239 54,1 6. Johnny Damon 1. Vladimir Guerrero 317 71,1 2. Livan Hernandez 1. Trevor Hoffman 327 74 2. Orlando Hudson 1. Aubrey Huff 1. Jason Isringhausen 1. Andruw Jones 1. Chipper Jones 1. Jeff Kent 74 16,7 5. Carlos Lee 1. Brad Ligge 1. Edgar Martinez 259 58,6 9. Hideki Matsui 1. Fred McGriff 96 21,7 9. Kevin Millwood 1. Jamie Moyer 1. Mike Mussina 229 51,8 5. Manny Ramirez 105 23,8 2. Scott Rolen 1. Johan Santana 1. Curt Schilling 199 45 6. Gary Sheffield 59 13,3 4. Sammy Sosa 38 8,6 6. Jim Thome 1. Omar Vizquel 1. Billy Wagner 45 10,2 3. Larry Walker 97 21,9 8. Kerry Wood 1. Carlos Zambrano 1.

