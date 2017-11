Ex-Tigers-Manager wechselt nach Anaheim

NBA Warriors @ Thunder NFL Vikings @ Lions NHL Penguins @ Bruins NHL Islanders @ Flyers NHL Senators @ Blue Jackets NBA Bulls @ Warriors NBA Pelicans @ Warriors NFL RedZone -

Week 12 NHL Canucks @ Rangers NBA Suns @ Timberwolves NHL Oilers @ Bruins NFL Packers @ Steelers NBA Cavaliers @ 76ers NHL Flyers @ Penguins NBA Wizards @ Timberwolves NBA Grizzlies @ Spurs NBA 76ers @ Celtics NFL Redskins @ Cowboys NHL Maple Leafs @ Oilers NBA Timberwolves @ Thunder NBA Clippers @ Mavericks NFL RedZone -

Week 13 NBA Magic @ Knicks NHL LA Kings @ Blackhawks NFL Eagles @ Seahawks NHL Sharks @ Capitals NBA Warriors @ Pelicans NFL Steelers @ Bengals

Die Los Angeles Angels haben Brad Ausmus als Special Assistant für General Manager Billy Eppler verpflichtet. Ausmus war zuvor als Manager der Detroit Tigers tätig.

Ausmus' Hauptaufgaben werden im Bereich des Scoutings und der Evaluierung von Spielern liegen, wie das Orange County Register berichtet. Bei den Tigers war der frühere Catcher von 2014 bis 2017 tätig. Im September gab das Team schließlich bekannt, den Vertrag des 48-Jährigen nicht zu verlängern.

Des Weiteren gaben die Angels am Dienstag bekannt, dass Josh Paul der neue Bench Coach von Manager Mike Scioscia sein wird. Paul fungierte in den vergangenen drei Spielzeiten als Catching Coordinator bei den Yankees. Davor war er als Scout und Minor-League-Manager in der Organisation der Yankees aktiv, von wo ihn Eppler bereits kannte.

Als Spieler war Paul von 2004 bis 2005 bei den Angels aktiv und spielte insgesamt von 1999 bis 2007 in 321 Spielen in der MLB. Er tritt die Nachfolge von Dino Ebel an, der künftig wieder als Third Base Coach für die Angels aktiv sein wird. Er war vier Jahre lang Bench Coach.

Ebel indes übernimmt für Ron Roenicke, der wiederum nun als Bench Coach von Manager Alex Cora für die Red Sox arbeiten wird.

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.