Yankees-Manager: "Ich habe es versaut"

MLB Astros @ Red Sox (Spiel 3) MLB Indians @ Yankees (Spiel 3)

Joe Girardi hat auf einer Pressekonferenz am Samstag zugegeben, die entscheidende Situation bei der 8:9-Niederlage in der American League Division Series "versaut" zu haben. Der Manager der New York Yankees übernahm damit die volle Verantwortung dafür, dass er eine Challenge nach einem Hit-by-Pitch verweigert und somit das Comeback der Cleveland Indians eingeleitet hatte.

"Ich habe es versaut", sagte Girardi offen: "Es ist hart. Es ist ein harter Tag für mich. Aber ich muss voranschreiten und wir werden morgen bereit sein."

Im sechsten Inning des 9:8-Sieges der Indians über die Yankees hatte der Home Plate Umpire bei zwei Outs und zwei Mann auf Base auf Hit-by-Pitch entschieden. Yankees-Pitcher Chad Green soll Lonnie Chisenhall mit einem Pitch getroffen haben. Das lud die Bases, anschließend schlug Francisco Lindor einen Grand Slam, der die Yankees-Führung auf 8:7 reduzierte.

TV-Bilder allerdings zeigten, dass der Pitch von Green lediglich den Knauf des Schlägers traf, nicht die Hand von Chisenhall. Catcher Gary Sanchez fing den Ball bei zwei Strikes. Es wäre also der dritte Strike, damit ein Strikeout, gewesen, was das Inning ohne Schaden aus Sicht der Yankees beendete hätte. Girardi jedoch verzichtete auf den Videobeweis, obwohl ihn Sanchez darum bat.

Girardi hatte nach dem Spiel erklärt, dass er nicht genug Zeit gehabt hatte, um die Entscheidung für die Challenge zu treffen und er wollte Greens Rhythmus nicht stören. "Es gab nichts, was uns gesagt hätte, dass er nicht vom Pitch getroffen wurde. Als sie dann die Super-Zeitlupe gezeigt hatten, war schon knapp eine Minute vergangen. Es war zu spät. Sie sagen uns, dass wir nur 30 Sekunden haben."

Am Samstag jedoch sagte er: "Ich übernehme die Verantwortung für alles - und ich fühle mich schrecklich deswegen." Die Yankees liegen nach der Niederlage 0-2 in der Serie zurück und könnten am Sonntag in Spiel 3 bereits endgültig ausscheiden.

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.