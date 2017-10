Encarnacion zieht sich Bänderverletzung zu

MLB Astros @ Red Sox (Spiel 3) MLB Indians @ Yankees (Spiel 3)

Edwin Encarnacion hat eine Bänderverletzung aus dem zweiten Spiel der Cleveland Indians gegen die New York Yankees in der American League Division Series davongetragen. Er soll allerdings noch in dieser Postseason wieder spielen können.

Encarnacion war beim Base Running an der zweiten Base im Dreck hängen geblieben und war dabei stark umgeknickt. Er musste anschließend vom Feld gebracht werden und trug dann eine Schiene und war auf Krücken unterwegs. Er selbst gab nur an, dass keine Fraktur vorliege und er nun von Tag zu Tag schauen werden, wie sich das Gelenk entwickele.

Manager Terry Francona erklärte am Samstag auf einer Pressekonferenz, dass Encarnacion am Sonntag nicht starten werde, "aber es ist nicht ausgeschlossen, dass er spielen könnte", ergänzte Francona. Anstelle von Encarnacion wird derweil Michael Brantley den Designated Hitter geben, nachdem er im Vorjahr die komplette Saison inklusive der Playoffs verletzt verpasst hatte. "Es ist sehr bedeutsam für ihn, eine Möglichkeit zu bekommen, aktiv teilzuhaben an dem, was wir tun", sagte Francona über den Outfielder.

Aus dem Kader streichen werden die Indians Encarnacion derweil nicht, wie Francona versicherte: "Wir warten ab und erlauben ihm, sich weiter behandeln zu lassen. Aber wenn er jetzt schon so nah dran ist, wieder verfügbar zu sein, dann ist das ein gutes Zeichen. Also werden wir Kader-technisch natürlich nichts machen."

Encarnacion hat in diesem Jahr 38 Homeruns geschlagen und 107 RBI angesammelt. Es ist seine erste Saison in Cleveland, wo er einen Dreijahresvertrag in Höhe von 60 Millionen Dollar unterschrieben hat. Zuvor spielte er sieben Jahre für die Toronto Blue Jays.

