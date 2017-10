Red Sox trennen sich von Farrell

MLB Nationals @ Cubs (Spiel 4) MLB Yankees @ Indians (Spiel 5)

John Farrell wird für die Saison 2018 nicht als Trainer der Boston Red Sox zurückkehren. Präsident Dave Dombrowski verkündete am Mittwoch, dass die Suche nach einem Nachfolger für den 55-Jährigen sofort beginne.

Farrell komplettierte in diesem Jahr seine fünfte Saison als Trainer der Red Sox und führte das Team zu einer 93:69-Statistik und damit zum neunten Titel in der American League. Er war der einzige Trainer, der Boston zu zwei Division-Titeln in Serie führte.

In seiner ersten Saison hatte er die Red Sox zum achten World-Series-Erfolg geführt und war infolgedessen zum American League Manager of the Year gekürt worden.

Zuletzt war Farrell mit den Red Sox in der Division Series der MLB Playoffs an den Houston Astros mit 3:1 gescheitert.

