Wenn eine Katze Hoffnung macht ...

MLB Red Sox @ Yankees MLB Rockies @ Marlins MLB Cubs @ Diamondbacks MLB Angels @ Mariners MLB Red Sox @ Yankees MLB Rockies @ Marlins MLB Angels @ Mariners MLB Padres @ Dodgers MLB Rockies @ Marlins MLB Padres @ Dodgers MLB Angels @ Mariners MLB Red Sox @ Yankees MLB Mets @ Yankees MLB Rays @ Blue Jays MLB Giants @ Marlins MLB Astros @ Diamondbacks MLB Mets @ Yankees MLB Giants @ Marlins MLB Reds @ Cubs MLB Indians @ Twins MLB Giants @ Marlins MLB Orioles @ Mariners MLB Rays @ Blue Jays MLB Reds @ Cubs MLB White Sox -

Dodgers MLB Indians @ Twins MLB Diamondbacks @ Astros MLB Reds @ Cubs MLB Braves @ Rockies NFL Buccaneers @ Jaguars MLB Blue Jays @ Cubs MLB Mariners @ Rays MLB Yankees @ Red Sox MLB Diamondbacks @ Twins MLB Blue Jays @ Cubs MLB Dodgers @ Tigers MLB Mariners @ Rays MLB Diamondbacks @ Twins MLB Mariners @ Rays MLB Marlins @ Mets MLB Diamondbacks @ Twins MLB Blue Jays @ Cubs MLB Twins @ White Sox MLB Athletics @ Orioles MLB Diamondbacks @ Mets NFL Giants @ Browns MLB Marlins @ Phillies MLB Dodgers @ Pirates MLB Marlins @ Phillies MLB Cubs @ Reds MLB Marlins @ Phillies MLB Yankees @ Tigers MLB Cubs at Reds

Nach sechs Siegen in Folge sind die St. Louis Cardinals wieder mitten im Playoff-Rennen, der verpatzte Saisonstart ist wieder wettgemacht. In der erfolgsverwöhnten Franchise glaubt man mittlerweile sogar wieder an den großen Wurf - auch dank eines unerwarteten tierischen Gastes.

"Look what the cat dragged in!" ist ein geläufiges englisches Sprichwort. Was hat die Katze denn da reingeschleppt? Was so viel heißt wie: Was haben wir denn da?

Den St. Louis Cardinals hat zuletzt tatsächlich eine Katze etwas hereingeschleppt. Und zwar den Glauben an die erhoffte Playoff-Teilnahme, trotz weitgehend verkorkster erster Saisonhälfte. Monatelang war das Team mit einer negativen Bilanz in der National League Central vor sich hingestolpert, zuerst hinter den Milwaukee Brewers, dann hinter den Chicago Cubs. Nie wirklich abgeschlagen, aber eben auch nicht gut genug.

Doch dann kam die "Rally Cat". Die "Aufholjagd-Katze", so vielleicht die passendste Übersetzung. Und wer nun auf die Tabelle der Division schaut, sieht die Cardinals plötzlich ganz vorn mit dabei.

Was haben wir denn da?

"Meine Hand war blutüberströmt."

"Ich habe aufs Feld geschaut und dachte mir: 'Oh, eine Katze. Wie niedlich.' Und dann fiel mir ein: Die wird niemand holen. Wahrscheinlich ist das unser Job." So schilderte Lucas Hackmann im St. Louis Post-Dispatch seine Begegnung mit dem tierischen Gast im Busch Stadium am Mittwoch.

Der 20-Jährige ist eigentlich dafür zuständig, in den Inning-Pausen das Infield mit dem Rechen zu bearbeiten, doch im Spiel gegen die Kansas City Royals verirrt sich plötzlich ein herrenloses Kätzchen auf den Rasen und schleicht sich unter dem Jubel der Zuschauer durch das Outfield. Gerade als Cardinals-Catcher Yadier Molina im sechsten Inning beim Stand von 4:5 aus Sicht der Gastgeber am Schlagmal steht, mit den Bases Loaded. Entscheidende Phase.

"Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe, aber als ich das Kätzchen aufhob, wollte ich einfach nur nett zurück zum Dugout joggen, mit ihm in meinen Armen." Die Rechnung hatte Hackmann, seines Zeichens Hundebesitzer und komplett katzenfremd, jedoch ohne seine Beute gemacht: Die wehrte sich nämlich nach Kräften und biss und kratzte nach Herzenslust, während über 44.000 Zuschauer feixten. "Ich kam endlich nach draußen und wollte mit der Katze nichts mehr zu tun haben", erzählt das überforderte Katzenopfer: "Meine Hand war blutüberströmt."

Während Hackmann sich anschließend mit Spritzen und Antibiotika im Krankenhaus verarzten lassen muss, gelingt Molina beim ersten Pitch nach der Unterbrechung ein Grand Slam. Die Cards drehen das Spiel, die Katze geht sofort viral und Manager Mike Matheny scherzt auf der Pressekonferenz: "Ich bin eigentlich kein Katzentyp. Aber diese fand ich natürlich super."

St. Louis Cardinals: Erst "Rally Squirrel", dann "Rally Cat"?

Eine nette Geschichte für die sozialen Medien natürlich: Erst die Katze, dann der Grand Slam. Und auch wenn Katzenbesuche in MLB-Ballparks nicht gerade zum Alltag gehören, kommen sie doch immer mal wieder vor - wie zum Beispiel in Juni in Miami.

In St. Louis jedoch kommt der flugs verpasste Spitzname "Rally Cat" jedoch nicht von ungefähr. Schließlich hat man vor einigen Jahren bereits mehr als gute Erfahrungen mit animalischem Besuch gemacht. In den Playoffs 2011 spritzte nämlich ein Eichhörnchen über die Home Plate und wurde zum Star, während sich St. Louis anschickte, den 11. Titel der Franchise-Geschichte zu gewinnen. Das "Rally Squirrel" schafft es auf T-Shirts, Fanartikel und sogar auf den World-Series-Ring. Erfolgreicher kann ein Maskottchen kaum sein.

Kein Wunder also, dass man sich von der "Rally Cat" ähnliche Wirkung erhofft, schließlich war Molinas Grand Slam ein enorm vielversprechender Anfang. Überhaupt haben die Cardinals plötzlich sechs Spiele in Folge gewonnen und sind mit einer Bilanz von 59-56 den Cubs (59-54) an der Spitze der Division kräftig auf die Pelle gerückt.

Und die Erwartungen am Mississippi River sind verdammt hoch.

Alle MLB-MVPs des neuen Jahrtausends © getty 1/18 Seriensieger waren dabei, Triple-Crown-Winner, One-Hit-Wonder - und sogar Pitcher. SPOX zeigt die Most Valuable Player aus American und National League seit dem Jahr 2000. © getty 2/18 2000: Jason Giambi (AL, links) und Jeff Kent (NL) - First Baseman Giambi überzeugte als Offensivgranate: 43 Homeruns, 137 RBI, 137 Walks, .647 Slugging. Second Baseman Kent (33 HR, 125 RBI, .334 AVG) gewann aufgrund seiner Clutch-Qualitäten vor Bonds © getty 3/18 2001: Ichiro Suzuki (AL) und Barry Bonds (NL) - Ichiro sprengte die AL als 28 Jahre alter Rookie: .350 AVG, 56 Stolen Bases, sensationelle Defense - und die Mariners gewannen 116 Spiele. Bonds schlug 73 Homeruns, damit ist alles gesagt © getty 4/18 2002: Miguel Tejada (AL) und Barry Bonds (NL) - Bonds gewann seinen fünften MVP-Award (.370 AVG, 43 HR, 198 Walks) und war der beste Spieler der Welt. Shortstop Tejada führte die Athletics mit 34 Homeruns und 131 RBI in die Playoffs © getty 5/18 2003: Alex Rodriguez (AL) und Barry Bonds (NL) - Die Rangers waren schlecht, aber A-Rod führte die AL in Homeruns (47) und Slugging an, und er gewann den Gold Glove. Bonds (45 HR, .749 Slugging) dominierte auch mit mittlerweile 38 © getty 6/18 2004: Vladimir Guerrero (AL) und Barry Bonds (NL) - Siebter und letzter MVP-Award für Bonds: 232 Walks, 45 HR, .362 AVG, .609 On-Base-Percentage). Guerrero (39 HR, 124 R, .337 AVG) führte die Angels per Schlussspurt in die Playoffs und wurde belohnt © getty 7/18 2005: Alex Rodriguez (AL) und Albert Pujols (NL) - A-Rod führte die American League jetzt als Third Baseman bei den Homeruns (48), Runs (124) und im Slugging (.610) an. Pujols gewann mit den Cardinals dank 41 Homeruns, 117 RBI und einem .330 Average © getty 8/18 2006: Justin Morneau (AL) und Ryan Howard (NL) - Bei den Twins avancierte First Baseman Morneau zum Homerun-Hitter (34), dazu kamen 130 RBI bei einem Schnitt von .321 - er gewann hauchdünn vor Derek Jeter. Howard überragte mit 58 Homeruns und 149 RBI © getty 9/18 2007: Alex Rodriguez (AL) und Jimmy Rollins (NL) - Dritter und letzter Award für A-Rod dank 54 Homeruns, 156 RBI und 143 Runs, das machte 26 von 28 First-Place-Votes. Shortstop Rollins (30 Homeruns) überragte als Allrounder und löste Teamkollege Howard ab © getty 10/18 2008: Dustin Pedroia (AL) und Albert Pujols (NL) - 37 Homeruns, 44 Doubles, 187 Hits, dazu .642 Slugging für Pujols, das reichte knapp vor Howard. Pedroia führte die AL in Hits (213) und und Runs (118) an, dazu ein Average von .326 und starke Defense © getty 11/18 2009: Joe Mauer (AL) und Albert Pujols (NL) - Ein .365er Average, mit 28 Homeruns und .587 Slugging - als Catcher? Mauer von den Twins gewann deutlich. Pujols (47 HR, 135 RBI, 124 R, .327 AVG) holte seinen dritten Award © getty 12/18 2010: Josh Hamilton (AL) und Joey Votto (NL) - Hamilton schlug .359 mit 32 Homeruns und .633 Slugging und führte die Rangers in die World Series. Reds-First Baseman Votto gewann dank .324 Average, .424 OBP, 113 RBI und 37 Homeruns © getty 13/18 2011: Justin Verlander (AL) und Ryan Braun (NL) - 251 Innings, 250 Strikeouts, 2.40 ERA und 24 Siege - alles Bestmarken! So gewann in der AL erstmals seit 1992 wieder ein Pitcher. Braun (.597 Slugging, .332 AVG, 33 Homeruns) gewann hauchdünn vor Matt Kemp © getty 14/18 2012: Miguel Cabrera (AL) und Buster Posey (NL) - Erste Triple Crown seit 1967: Bestes Average (.330), meiste Homeruns (44), meiste RBI (139) - Cabrera gewann deutlich. Catcher Posey (24 HR, .336 AVG, 103 RBI) distanzierte die Konkurrenz ebenfalls © getty 15/18 2013: Miguel Cabrera (AL) und Andrew McCutchen (NL) - .348 Average, 44 Homeruns, .636 Slugging: Cabrera war wohl noch stärker als 2012. McCutchen (.317 AVG, 21 HR, 27 SB) führte die Pirates erstmals seit 1992 in die Playoffs © getty 16/18 2014: Mike Trout (AL) und Clayton Kershaw (NL) - Manche sahen ihn schon 2012 und 2013 stärker als Cabrera, diesmal führte an Trout (36 HR, 111 RBI, 115 R, starke Defense) kein Weg vorbei. Pitcher Kershaw legte ein unfassbares 1.77 ERA auf © getty 17/18 2015: Josh Donaldson (AL) und Bryce Harper (NL) - Donaldson gewann dank 41 HR, 123 RBI und 122 Runs vor Trout, auch dank der starken Blue-Jays-Saison. Harper (42 HR, .460 OBP, .649 Sluggung, 118 Runs) war erst 22 © getty 18/18 2016: Mike Trout (AL) und Kris Bryant (NL) - Trout (.315 AVG, 29 HR, 123 R, .441 OBP) war mal wieder der beste Allrounder der Liga. Bryant (39 HR, 121 R, 102 RBI) führte seine Cubs zum ersten Titel seit 108 Jahren

St. Louis: Modell-Franchise dank dem "Cardinal Way"

Es ist erst wenige Jahre her, da wurden die Cardinals in den Sportmedien als "Modell-Franchise" gefeiert, für viele das bestgeführte Team überhaupt. Trotz eher bescheidener finanzieller Mittel - die Marktgröße im Osten Missouris ist kaum Mittelmaß - wurde mit einem stabilen Front Office und viel Geschick über Jahre eine "Winning Culture" aufgebaut, die dem Team fast schon einen Stammplatz in den Playoffs bescherte. Angesichts der wenigen Postseason-Plätze in der MLB eine herausragende Leistung.

Aber der "Cardinal Way" macht es möglich: junge, günstige Talente aus dem eigenen Nachwuchs, solider Baseball, keine verrückten Ausgaben für alternde Stars. Nach dem Gewinn der World Series 2011 etwa ließ man den dreifachen MVP Albert Pujols lieber zu den Angels ziehen, als für ihn die Bank zu sprengen. An der eigenen Strategie wird selbst für die Franchise-Ikone nicht gerüttelt.

Schließlich hat sie sich bezahlt gemacht: Nur ein einziges Mal(!) legte das Team im neuen Jahrtausend eine negative Bilanz hin, erreichte dafür aber zwölfmal die Playoffs und viermal die World Series (zwei Titel). Kein Wunder, dass den fanatischen Fans oft eine gewisse Arroganz vorgeworfen wird. In St. Louis ist man Erfolg gewohnt und von der eigenen Überlegenheit absolut überzeugt.

Seite 1: Die "Rally Cat" elektrisiert St. Louis

Seite 2: Fehlstart mit Happy End - oder der große Knall?