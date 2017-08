Freies Wochenende für Scherzer und Gonzalez

NBA Team Africa -

Team World MLB Nationals @ Cubs MLB Dodgers @ Mets MLB Marlins @ Braves MLB Rangers @ Twins MLB Yankees @ Indians MLB Marlins @ Braves MLB Rangers @ Twins MLB Dodgers @ Mets MLB Tigers @ Pirates MLB Brewers @ Twins MLB Cardinals @ Royals MLB Orioles @ Angels MLB Marlins @ Nationals MLB Yankees @ Blue Jays MLB Brewers @ Twins MLB Astros @ White Sox MLB Rangers @ Mets MLB Cubs @ Giants MLB Marlins @ Nationals MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Marlins @ Nationals MLB Yankees @ Blue Jays MLB Angels @ Mariners MLB Red Sox @ Yankees MLB Rockies @ Marlins MLB Cubs @ Diamondbacks MLB Angels @ Mariners MLB Red Sox @ Yankees MLB Rockies @ Marlins MLB Angels @ Mariners MLB Padres @ Dodgers MLB Rockies @ Marlins MLB Padres @ Dodgers MLB Angels @ Mariners MLB Red Sox @ Yankees MLB Mets @ Yankees MLB Giants @ Marlins MLB Mets @ Yankees MLB Giants @ Marlins MLB Reds @ Cubs MLB Giants @ Marlins MLB Orioles @ Mariners MLB Reds @ Cubs MLB White Sox -

Dodgers MLB Indians @ Twins MLB Diamondbacks @ Astros MLB Reds @ Cubs MLB Braves @ Rockies NFL Buccaneers @ Jaguars MLB Blue Jays @ Cubs MLB Mariners @ Rays MLB Dodgers @ Tigers MLB Yankees @ Red Sox

Die Washington Nationals müssen in den zwei finalen Spielen ihrer aktuellen Serie im Wrigley Field bei den Chicago Cubs auf ihre Starting Pitcher Max Scherzer und Gio Gonzalez verzichten. Beim Rechtshänder ist es eine Vorsichtsmaßnahme, der Linkshänder hat derweil Wichtigeres zu tun.

Manager Dusty Baker gab seine Entscheidung am Freitag bekannt, seine zwei besten fitten Pitcher an diesem Wochenende nicht einzusetzen.

Bei Scherzer wolle Baker kein Risiko eingehen, nachdem der zweifache Cy-Young-Gewinner seinen Start am Dienstag gegen die Miami Marlins mit Nackenproblemen frühzeitig beendet hatte.

Gonzalez wiederum wird zuhause gebraucht, denn seine Frau steht kurz vor der Geburt des zweiten Kindes des Ehepaares. Anstelle von Gonzalez wird daher Edwin Jackson am Samstag starten. Am Sonntag wiederum ist dann Rookie Erick Fedde an der Reihe.

Zudem wurde bekannt, dass die Nationals Linkshänder Enny Romero auf die Disabled List gesetzt haben, nachdem er seinen letzten Start am Mittwoch gegen Miami mit Schmerzen im Unterarm frühzeitig beendet hatte.

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.