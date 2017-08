Woods Schulter macht erneut Probleme

MLB Marlins @ Phillies MLB Dodgers @ Pirates MLB Blue Jays @ Rays MLB Twins @ White Sox MLB Marlins @ Phillies MLB Blue Jays @ Rays MLB Cubs @ Reds MLB Twins @ White Sox MLB Marlins @ Phillies MLB Blue Jays @ Rays MLB Yankees @ Tigers MLB Red Sox @ Indians MLB Mariners @ Yankees MLB Cubs @ Phillies MLB Twins @ Blue Jays MLB Padres @ Marlins MLB Orioles @ Red Sox MLB Mariners @ Yankees MLB Twins @ Blue Jays MLB Orioles @ Red Sox MLB Padres @ Marlins NFL Chargers @ Rams NFL Bears @ Titans MLB Twins @ Blue Jays MLB Padres @ Marlins MLB Orioles @ Red Sox MLB Cubs @ Phillies NFL Bengals @ Redskins NFL 49ers @ Vikings MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals MLB Braves @ Phillies MLB Red Sox @ Blue Jays MLB Pirates @ Cubs MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals MLB Red Sox @ Blue Jays MLB Pirates @ Cubs MLB White Sox @ Twins MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals MLB Pirates @ Cubs MLB White Sox @ Twins MLB White Sox @ Twins MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Blue Jays @ Orioles MLB Braves @ Cubs

Den Los Angeles Dodgers droht der Ausfall eines weiteren Starting Pitchers. Alex Wood leidet offenbar an einer Entzündung in der Schulter und könnte damit auf der Disabled List landen. Bessere Neuigkeiten gibt es derweil von Pitching Ace Clayton Kershaw.

Wood pitchte sechs Innings und gab drei Runs beim 6:5-Extra-Inning-Sieg der Dodgers bei den Pittsburgh Pirates am Montag ab. Er ließ erst zum zweiten Mal in seiner Karriere drei Homeruns in einem Spiel zu.

Wie Manager Dave Roberts erklärte, habe Wood eine Entzündung im Sternoclaviculargelenk im vorderen Teil seiner linken Schulter. Dieses Problem sei bei Wood bereits im Mai aufgetreten, woraufhin er auf der DL gelandet war.

"Wir werden eine Entscheidung treffen, sobald ihn die medizinische Abteilung untersucht hat" sagte Roberts, der zugab: "Es ist ein wenig besorgniserregend mit seiner Krankheitsgeschichte. Wir müssen da wirklich vorsichtig sein." Wood ist 14-1 mit einem 2.41 ERA und 127 Strikeouts in 123 1/3 Innings.

Besser sieht es indes bei Pitching Ace Clayton Kershaw aus. Der Linkshänder absolvierte am Montag ein Simulated Game und warf 60 Pitches über vier Innings. Er steht seit dem 24. Juli mit einer Rückenverletzung auf der DL, soll aber bereits am Samstag einen Rehab-Start für Triple-A Oklahoma City absolvieren.

