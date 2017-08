Bellinger spielt auch Dienstag nicht

MLB Marlins @ Phillies MLB Dodgers @ Pirates MLB Blue Jays @ Rays MLB Twins @ White Sox MLB Marlins @ Phillies MLB Blue Jays @ Rays MLB Cubs @ Reds MLB Twins @ White Sox MLB Marlins @ Phillies MLB Blue Jays @ Rays MLB Yankees @ Tigers MLB Red Sox @ Indians MLB Mariners @ Yankees MLB Cubs @ Phillies MLB Twins @ Blue Jays MLB Padres @ Marlins MLB Orioles @ Red Sox MLB Mariners @ Yankees MLB Twins @ Blue Jays MLB Orioles @ Red Sox MLB Padres @ Marlins NFL Chargers @ Rams NFL Bears @ Titans MLB Twins @ Blue Jays MLB Padres @ Marlins MLB Orioles @ Red Sox MLB Cubs @ Phillies NFL Bengals @ Redskins NFL 49ers @ Vikings MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals MLB Braves @ Phillies MLB Red Sox @ Blue Jays MLB Pirates @ Cubs MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals MLB Red Sox @ Blue Jays MLB Pirates @ Cubs MLB White Sox @ Twins MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals MLB Pirates @ Cubs MLB White Sox @ Twins MLB White Sox @ Twins MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Blue Jays @ Orioles MLB Braves @ Cubs

Die Los Angeles Dodgers müssen weiter auf Rookie Cody Bellinger verzichten. Der First Baseman und Outfielder laboriert an einer Knöchelverletzung und wird auch am Dienstag nicht spielen.

Bellinger zog sich am Samstag im Spiel bei den Detroit Tigers eine Verstauchung am rechten Knöchel zu und hat seither nicht mehr gespielt. Passiert war die Verletzung, als er einen Fly Ball auf dem Warning Track fing und dabei umknickte.

Laut Dodgers-Manager Dave Roberts sei das Gelenk immer noch geschwollen. Nach einem weiteren Tag Pause am Dienstag soll Bellinger dann am Mittwoch erneut untersucht werden.

Bellinger führt die Dodgers mit 34 Homeruns und 79 RBI an und gilt als klarer Favorit auf den Rookie of the Year Award der National League.

