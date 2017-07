Herz-OP: All Star-Game ohne Francona

Erlebe

Terry Francona wird das All Star-Game in Miami verpassen. Der Manager der Cleveland Indians musste sich am Donnerstag einem Eingriff am Herzen unterziehen. Dies gab das Team aus Ohio offiziell bekannt.

"Es wird erwartet, dass Terry sich vollkommen von dem Eingriff erholen und in den nächsten Tagen aus dem Krankenhaus entlassen wird", erklärten die Indians auf der offiziellen Internetpräsenz der Franchise. "Bereits ab dem 14. Juli soll er sich wieder um das Team kümmern."

Die Liga wurde im Zuge des Statements ebenso in Kenntnis darüber gesetzt, dass Francona nicht am All Star-Game in Miami teilnehmen kann.

Der 58-Jährige wird Medienberichten zufolge durch seine rechte Hand bei den Indians, Bench Coach Brad Mills, ersetzt. Als Assistent von Mills wird unter anderem der Manager der Tampa Bay Rays, Kevin Cash, fungieren.

Francona war bereits drei Mal im Krankenhaus

Francona befand sich im vergangenen Monat bereits drei Mal im Krankenhaus und musste aufgrund eines unregelmäßigen Herzschlags einen Herzmonitor tragen, um den behandelten Ärzten eine genaue Diagnose der Problematik zu ermöglichen.

"Das wichtigste Ziel für uns ist es, dass Terry sich voll und ganz erholt. Das haben wir ihm auch mitgeteilt. Wir wollen sicher gehen, dass er wirklich gesund zurückkommt und das Team für den Rest der Saison führen kann", sagte Indians-Präsident Chris Antonetti.

Für Francona ist es die fünfte Saison bei der Truppe aus Cleveland. Zuvor war er bei den Boston Red Sox zuständig und konnte in den Jahren 2004 und 2007 die World Series gewinnen.