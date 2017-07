Pineda und Bird müssen unters Messer

Erlebe

deinen Sport

live MLB Mi 01:10 Marlins -

Phillies MLB Mi 02:10 White Sox -

Dodgers MLB Mi 02:10 Astros -

Mariners MLB Mi 02:10 Twins -

Yankees MLB Mi 18:10 Braves -

Cubs MLB Mi 18:10 Marlins -

Phillies MLB Mi 19:10 Twins -

Yankees MLB Mi 20:10 Astros -

Mariners MLB Do 18:10 Mets -

Cardinals MLB Do 18:35 Reds -

Diamondbacks MLB Do 19:35 Red Sox -

Blue Jays MLB Fr 04:10 Dodgers -

Braves MLB Fr 20:20 Cubs -

Cardinals MLB Sa 01:10 Marlins at Reds MLB Sa 04:10 Dodgers -

Braves MLB Sa 22:05 Cubs -

Cardinals MLB So 01:10 Reds -

Marlins MLB So 19:10 Rays -

Rangers MLB So 19:10 Reds -

Marlins MLB So 19:35 Orioles -

Astros MLB Mo 20:20 Cubs -

White Sox MLB Di 01:05 Philies -

Astros MLB Di 03:40 Diamondbacks -

Braves MLB Di 04:10 Dodgers -

Twins MLB Di 20:20 Cubs -

White Sox MLB Mi 01:05 Philllies -

Astros MLB Mi 04:10 Mariners -

Red Sox MLB Mi 04:10 Dodgers -

Twins MLB Mi 19:05 Yankees -

Reds MLB Mi 21:40 Mariners -

Red Sox MLB Do 01:05 Phillies -

Astros MLB Do 02:10 White Sox -

Cubs MLB Do 18:05 Nationals -

Brewers MLB Fr 01:10 Marlins -

Reds MLB Fr 01:15 Cardinals -

Diamondbacks MLB Fr 03:10 Padres -

Mets MLB Sa 01:10 Marlins -

Reds MLB Sa 01:10 Tigers -

Astors MLB Sa 04:10 Dodgers -

Giants MLB Sa 22:10 Mariners -

Mets MLB So 00:10 Tigers -

Astros MLB So 19:05 Yankees -

Rays MLB So 19:10 Tigers -

Astros MLB So 20:10 Brewers -

Cubs MLB So 21:05 Rangers -

Orioles MLB Di 01:10 Marlins -

Nationals MLB Di 01:10 Red Sox -

Indians

Die schlechten Nachrichten für die New York Yankees aus der medizinischen Abteilung reißen nicht ab. Bei Pitcher Michael Pineda hat sich die befürchtete Tommy John Surgery bewahrheitet, während First Baseman Greg Bird nun in der Tat unters Messer muss.

Bereits am Dienstag wird Pineda in Cincinnati von Dr. Timothy Kremchek operiert, um den Teilriss des Seitenbandes im Ellenbogen zu reparieren. Kremchek hatte zuvor die erste Diagnose des Ärzteteams der Yankees bestätigt. Pineda, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft, wird damit frühestens Ende 2018 wieder spielen können.

Auch für Greg Bird ist die Saison wohl beendet. Der 24-Jährige muss sich operieren lassen, um einen Knochen aus seinem lädierten Fuß zu entfernen. Bird hatte aufgrund einer langwierigen Verletzung nur 19 Spiele in diesem Jahr bestritten und darin nur .100 mit einem Homerun geschlagen.

"Es ist richtig schwierig, wieder in die Spur zu finden, wenn man zwei ganze Jahre verpasst hat", so Yankees-Manager Joe Girardi. Bird verpasste schon die Vorsaison infolge einer Schulteroperation.

Ob Bird in der kommenden Saison als Starter angesehen wird, ließ Girardi somit offen. Derzeit setzen die Yankees auf Garrett Cooper und Ji Man Choi, die sich die erste Base in einem Platoon teilen. Ein weiterer Kandidat wäre Tyler Austin, der aber derzeit auch verletzt ist.