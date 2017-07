Big Sexy gibt Debüt gegen Yankees

Erlebe

Die Karriere von Pitcher Bartolo Colon geht weiter. Die Minnesota Twins haben den Rechtshänder nach nur einem Minor-League-Start aktiviert. Er wird sein Debüt für Minnesota am Dienstag gegen die New York Yankees feiern.

Colon hatte vor der Saison einen Einjahresvertrag bei den Atlanta Braves unterschrieben, war dort aber letztlich aus Leistungsgründen entlassen worden. Und auch in seinem einzigen Start für Triple-A Rochester überzeugte "Big Sexy" nicht.

Der 44-Jährige kassierte vier Runs auf vier Hits in nur 3 2/3 Innings gegen Lehigh Valley am Donnerstag. Er gab dabei einen Homerun ab und sammelte fünf Strikeouts, während er 76 Pitches warf. "Die Anzahl der Pitches sind mir nicht so wichtig", erklärte jedoch Twins-Manager Paul Molitor am Samstag gegenüber Reportern: "Was ihn immer ausgezeichnet hat, ist, dass er belastbar ist."

Sein erster Start könnte jedoch zu einem ungünstigen Zeitpunkt kommen, denn gegen die Yankees hat Colon nicht die besten Zahlen. In insgesamt 19 Spielen hat er eine 6-7-Bilanz und einen 5.69 ERA - nur gegen die Colorado Rockies ist dieser Wert bei Colon höher (9.36 in fünf Starts).

Abgesehen davon aktivierten die Twins First Baseman Joe Mauer und setzten dafür Center Fielder Byron Buxton auf die 10-Day Disabled List.