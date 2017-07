Red Sox holen Nunez von Giants

MLB Mi 19:05 Yankees -

Reds MLB Mi 21:40 Mariners -

Red Sox MLB Do 01:05 Phillies -

Astros MLB Do 02:10 White Sox -

Cubs MLB Do 18:05 Nationals -

Brewers MLB Fr 01:10 Marlins -

Reds MLB Fr 01:15 Cardinals -

Diamondbacks MLB Fr 03:10 Padres -

Mets MLB Sa 01:10 Marlins -

Reds MLB Sa 01:10 Tigers -

Astros MLB Sa 04:10 Dodgers -

Giants MLB Sa 22:05 Dodgers -

Giants MLB Sa 22:10 Mariners -

Mets MLB So 00:10 Tigers -

Astros MLB So 19:05 Yankees -

Rays MLB So 19:10 Tigers -

Astros MLB So 20:10 Brewers -

Cubs MLB So 21:05 Rangers -

Orioles MLB Di 01:10 Marlins -

Nationals MLB Di 01:10 Red Sox -

Indians MLB Mi 01:05 Tigers @ Yankees MLB Mi 01:10 Marlins @ Nationals MLB Mi 01:35 Dodgers at Braves MLB Mi 02:05 Cubs -

Diamondbacks MLB Mi 19:05 Yankees -

Tigers MLB Do 01:10 Marlins -

Nationals MLB Do 20:20 Diamondbacks at Cubs MLB Fr 01:10 Yankees at Indians MLB Fr 01:35 Dodgers at Braves NFL Fr 02:00 Cowboys at Cardinals MLB Fr 02:15 Mariners at Royals MLB Fr 20:20 Nationals @ Cubs MLB Sa 01:10 Yankees @ Indians MLB Sa 01:10 Dodgers @ Mets MLB Sa 02:10 Rangers at Twins MLB Sa 20:20 Nationals at Cubs MLB Sa 22:05 Dodgers at Mets MLB So 01:10 Marlins at Braves MLB So 01:10 Rangers at Twins MLB So 19:10 Yankees at Indians MLB So 20:10 Rangers at Twins MLB Mo 02:00 Dodgers at Mets MLB Di 01:05 Tigers at Pirates MLB Di 02:10 Brewers at Twins MLB Di 02:15 Cardinals at Royals MLB Di 04:07 Angels at Orioles MLB Mi 01:05 Marlins at Nationals MLB Mi 01:07 Yankees at Blue Jays

Die Boston Red Sox haben nun doch nochmal auf dem Trademarkt zugeschlagen und sich die Dienste von Infielder Eduardo Nunez gesichert. Im Gegenzug bekommen die San Francisco Giants zwei Minor-League-Pitcher.

Nachdem die New York Yankees das präferierte Tradeziel der Red Sox für die dritte Base, Todd Frazier, von den Chicago White Sox verpflichtet hatte, sah es so aus, als würde sich Boston auf interne Lösungen konzentrieren. Nun jedoch wird es wohl auf Nunez hinauslaufen, der neben Third Base auch Second Base, Shortstop und beide Ecken im Outfield spielen kann.

"Es ist aufregend", sagte Nunez vor dem Büro von Giants-Manager Bruce Bochy: "Man spielt, um Meisterschaften zu gewinnen. Darum sind wir hier. Das ist der jetzt der Fokus."

Nunez wurde während des Spiels der Giants gegen die Pittsburgh Pirates (11:3) getradet und entsprechend vor seinem At-Bat im fünften Inning aus dem Spiel genommen. Er verabschiedete sich anschließend von seinen Kollegen im Dugout.

Eduardo Nunez in Topform

Nunez befindet sich in herausragender Form und schlägt seit 1. Juni .348, was der vierthöchste Schlagdurchschnitt in diesem Zeitraum (mind. 100 Plate Appearances) in der MLB ist. In seinen letzten vier Spielen für die Giants war er 9-16 (.563).

Die Giants erhalten derweil die Minor-League-Rechtshänder Shaun Anderson und Gregory Santos. Nunez wiederum hat noch Vertrag bis Saisonende und wird anschließend erstmals Free Agent.