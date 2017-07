Erlebe

deinen Sport

live MLB Di 01:10 Marlins -

Phillies MLB Di 01:10 Mets -

Cardinals MLB Di 02:10 Astros -

Mariners MLB Di 02:10 Twins -

Yankees MLB Mi 01:10 Marlins -

Phillies MLB Mi 02:10 White Sox -

Dodgers MLB Mi 02:10 Astros -

Mariners MLB Mi 02:10 Twins -

Yankees MLB Mi 18:10 Braves -

Cubs MLB Mi 18:10 Marlins -

Phillies MLB Mi 19:10 Twins -

Yankees MLB Mi 20:10 Astros -

Mariners MLB Do 18:10 Mets -

Cardinals MLB Do 18:35 Reds -

Diamondbacks MLB Do 19:35 Red Sox -

Blue Jays MLB Fr 04:10 Dodgers -

Braves MLB Fr 20:20 Cubs -

Cardinals MLB Sa 01:10 Marlins at Reds MLB Sa 04:10 Dodgers -

Braves MLB Sa 22:05 Cubs -

Cardinals MLB So 01:10 Reds -

Marlins MLB So 19:10 Rays -

Rangers MLB So 19:10 Reds -

Marlins MLB So 19:35 Orioles -

Astros MLB Mo 20:20 Cubs -

White Sox MLB Di 01:05 Philies -

Astros MLB Di 03:40 Diamondbacks -

Braves MLB Di 04:10 Dodgers -

Twins MLB Di 20:20 Cubs -

White Sox MLB Mi 01:05 Philllies -

Astros MLB Mi 04:10 Mariners -

Red Sox MLB Mi 04:10 Dodgers -

Twins MLB Mi 19:05 Yankees -

Reds MLB Mi 21:40 Mariners -

Red Sox MLB Do 01:05 Phillies -

Astros MLB Do 02:10 White Sox -

Cubs MLB Do 18:05 Nationals -

Brewers MLB Fr 01:10 Marlins -

Reds MLB Fr 01:15 Cardinals -

Diamondbacks MLB Fr 03:10 Padres -

Mets MLB Sa 01:10 Marlins -

Reds MLB Sa 01:10 Tigers -

Astors MLB Sa 04:10 Dodgers -

Giants MLB Sa 22:10 Mariners -

Mets MLB So 00:10 Tigers -

Astros MLB So 19:05 Yankees -

Rays MLB So 19:10 Tigers -

Astros MLB So 20:10 Brewers -

Cubs MLB So 21:05 Rangers -

Orioles

Das kontroverse Play in Extra Innings des Spiels der Boston Red Sox gegen die New York Yankees (1:4 nach 16 Innings) am Samstag hat ein Nachspiel. Die Red Sox legen formell Protest ein. Dabei geht es ihnen nach eigenen Angaben nicht um eine Änderung der Spielwertung, sondern darum, einer ähnlichen Situation künftig vorzubeugen.

Nach Meinung von Sox-Manager John Farrell behinderte Matt Holliday in der Situation First Baseman Mitch Moreland in seiner Fähigkeit, einen Ball vom Shortstop zu fangen und verhinderte damit ein Double Play. Holliday war zu dem Zeitpunkt schon out und eilte dennoch zurück zur ersten Base. Kurz darauf wurde Jacoby Ellsbury als safe angesehen.

"Ich glaube immer noch fest daran, dass hier eine Interference vorgelegen hat", so Farrell gegenüber Reportern am Sonntag vorm Start des Doubleheaders gegen New York. "Wenn das niemand anspricht oder diesem Play keine weitere Aufmerksamkeit entgegen gebracht wird, könnte es sein, dass in Zukunft Base Runner instruiert werden, es genauso zu machen", so Farrell weiter.

Nach der Situation beantragte Farrell eine Challenge, doch auch die brachte keine Änderung der Entscheidung der Umpire-Crew. Crew Chief Gary Cederstrom erklärte später, es hätte einen Regelcheck bei der Kommunikation mit dem Replay-Center in New York gegeben. Nachdem Farrell darüber in Kenntnis gesetzt worden war, dass die Entscheidung auf dem Feld Bestand habe, legte er offiziell Protest ein.

Nach Einsendung des formellen Protests bei der Liga wird nun das Competition Committee der MLB über den Vorfall entscheiden. Im Extremfall müsste das Spiel ab dem Zeitpunkt des Protests im elften Inning wieder aufgenommen werden - beim Stand von 1:1. Was danach geschah, wäre null und nichtig. Allerdings ist eher davon auszugehen, dass die Liga das Spiel wie gehabt wertet.