1101 Homeruns im Juni sind Rekord

Ein heißer Juni hat für einen neuen Rekord gesorgt. 1101 Homeruns sind in den vergangenen 30 Tagen über die Zäune der Major-League-Ballparks geflogen - mehr als jemals zuvor in einem Kalendermonat in der Geschichte der Liga.

33 Long Balls allein am Freitag, dem 30. Juni, wurden verzeichnet und durchbrachen damit die die bisherige Monatsbestmarke von 1069 aus dem Mai 2000. Dabei war er es First Baseman Justin Smoak von den Toronto Blue Jays, der mit seinem 3-Run-Shot gegen die Boston Red Sox den damaligen Rekord durchbrach und auf 1070 stellte.

Insgesamt gab der Juni vier Tage her, an denen mindestens 50 Homeruns geschlagen wurden. Am 17. Juni waren es gar 56. Zudem wurden 77-Multi-Homerun-Spiele von einzelnen Spielern erfasst, darunter gleich vier von Rookie-Sensation Cody Bellinger in Diensten der Los Angeles Dodgers.

Unvergessen auch das Vier-Homerun-Spiel von Scooter Gennett, der gegen die St. Louis Cardinals am 6. Juni sein bestes Spiel überhaupt hinlegte.

Meiste Homeruns in einem einzigen Monat