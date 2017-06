Schulter-OP: Saisonaus für Dodgers-Talent

Erlebe

deinen Sport

live MLB Sa 19:05 Yankees -

Rangers MLB Sa 22:10 Marlins -

Cubs MLB Sa 22:10 Indians -

Twins MLB So 04:10 Dodgers -

Rockies MLB So 19:10 Indians -

Twins MLB So 22:05 Giants -

Mets MLB So 22:10 Dodgers -

Rockies MLB So 22:10 Mariners -

Astros MLB Di 01:05 Nationals -

Cubs MLB Di 01:10 Red Sox -

Twins MLB Di 04:08 Giants -

Rockies MLB Di 04:10 Dodgers -

Angels MLB Mi 01:10 Red Sox -

Twins MLB Do 01:10 Red Sox -

Twins MLB Do 18:10 Indians -

Rangers MLB Fr 02:10 White Sox -

Yankees MLB Sa 01:10 Reds -

Cubs MLB Sa 02:10 White Sox -

Rangers MLB Sa 02:15 Royals -

Twins MLB Sa 04:07 Angels -

Mariners MLB Sa 20:10 White Sox -

Rangers MLB Sa 22:10 Brewers -

Marlins MLB So 04:07 Angels -

Mariners MLB So 19:10 Reds -

Cubs MLB So 20:10 Astros -

Yankees MLB So 20:10 White Sox -

Rangers MLB So 20:10 Brewers -

Marlins MLB Di 00:05 Nationals -

Mets MLB Di 01:05 Yankees -

Blue Jays MLB Di 01:15 Cardinals -

Marlins MLB Di 02:10 Twins -

Angels MLB Di 19:05 Yankees -

Blue Jays MLB Di 20:15 Cardinals -

Marlins MLB Di 20:20 Cubs -

Bay Rays MLB Mi 19:05 Yankees -

Blue Jays MLB Do 01:35 Braves -

Astros MLB Do 02:15 Cardinals -

Marlins MLB Do 04:10 Mariners -

Royals MLB Do 19:45 Cardinals -

Marlins MLB Fr 01:05 Nationals -

Braves MLB Fr 01:07 Blue Jays -

Astros MLB Fr 02:10 Twins -

Orioles MLB Sa 01:07 Blue Jays -

Astros

Julio Urias muss sich an seiner linken Schulter operieren lassen und wird seinen Los Angeles Dodgers damit für die restliche Saison fehlen. Zuvor tat der MLB-Klub alles, um seinen Pitcher vor einem längeren Ausfall zu retten - ohne Erfolg.

Urias laboriert schon länger an einer Schulterverletzung. Die Dodgers hatten den 20-Jährigen daher weniger Innings spielen lassen, ihn immer wieder geschont und sogar seinen Start in die aktuelle Saison bewusst verzögert.

"Ich denke, wenn wir ihn über die letzten Jahre nicht so geschützt hätten, hätte das jetzt früher passieren können - und zwar deutlich schlimmer", erklärte Präsident Andre Friedman.

Urias wird am Dienstag an der vorderen Kapsel des linken Schultergelenks operiert. Seine Ausfallzeit wird sich voraussichtlich auf zwölf bis 14 Monate belaufen.

Urias kam als 16-Jähriger aus Mexiko nach Los Angeles. Sein Debüt in der MLB gab er Ende Mai 2016. In dieser Saison hatte er in fünf Spielen in 23.1 Innings insgesamt 14 Earned Runs zugelassen.