Grashüpfer in Seattle ausverkauft

Dienstag, 11.04.2017

Zum Saisonstart hatten die Mariners (2-6) angekündigt, als erstes MLB-Team einen ganz besonderen Stadion-Snack anzubieten: In Kooperation mit einem Restaurant gibt es bei den Heimspielen der Mariners getoastete Grashüpfer an Chili-Limetten-Salz zu kaufen. Und die waren beim Home-Opener am Montag direkt ausverkauft.

Auch in den sozialen Medien kam der Insekten-Snack gut an: Mehrere Twitter-User posteten Fotos und Videos, in denen sie sich der kulinarischen Herausforderung stellten. Die meisten Reaktionen waren durchaus positiv.

Ob der Run auf die Grashüpfer anhält oder vor allem die Neugier der Mariners-Fans für den Erfolg verantwortlich war, wird sich dann im Laufe der Saison zeigen.

