Cubs siegen spät in Banner Night

Die Boys of Summer sind Spezialisten, wenn es darum geht, Baseballs zu werfen, zu schlagen und zu fangen. Doch auch Abseits des Platzes ist ihnen der eine oder andere Fang gelungen

Hannah Jeter: Die Ehefrau von Superstar Derek Jeter (ehemals New York Yankees) war auch schon auf der Titelseite der Swimsuit-Ausgabe der Sports Illustrated zu sehen

Jaime Edmondson: Ehefrau von Third Baseman Evan Longoria (Tampa Bay Rays) - und natürlich auch Ex-Playmate

© instagram.com/jogarciaswisher

5/13

Joanna Garcia Swisher: Ehefrau von Ex-Outfielder Nick Swisher (u.a. New York Yankees). Die Schauspielerin trat unter anderem bei "How I Met Your Mother" auf

/de/sport/diashows/1703/MLB/baseball-wags/kate-upton-hannah-jennifer-lopez,seite=5.html