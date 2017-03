Wagner-Märchen endet gegen Oregon

Freitag, 24.03.2017

Midwest Region

Purdue Boilermakers (4) - Kansas Jayhawks (1) 24.03. um 2.40 Uhr

Topscorer:

Michigan Wolverines (7) - Orgeon Ducks (3) 68:69

Topscorer: Derrick Walton (20) - Tyler Dorsey (20)

Obwohl beide Teams sich eher über die Offensive definieren, war die Anfangsphase von einer intensiven Verteidigung geprägt, die auf beiden Seiten nur selten offene Abschlüsse zuließ. Gerade die Ballhandler der Wolverines wurden von aggressiven Guard-Verteidigern des Öfteren bis zur Mittellinie zurückgedrängt.

Doch mit zunehmender Dauer des Spiels stiegen die Wurfquoten kontinuierlich an. Michigan profitierte wie so oft von einem Lineup, in dem alle fünf Spieler von draußen gefährlich sind. Gerade aus dem Schnellangriff, wenn die Ducks-Defense noch nicht formiert war, fanden die Distanzwürfe ihr Ziel. Moritz Wagner hatte allerdings noch keinen Rhythmus gefunden und setzte seine ersten 3 Würfe von Downtown auf den Ring. Trotzdem konnte er sich bereits ins Scoreboard eintragen, da er mehrfach mustergültig vom Senior-Guard Derrick Walton bedient wurde.

Die Ducks schlossen deutlich seltener von draußen ab und suchten den Erfolg mehr im Drive, was dank guten Durchsteckern auf die Bigs auch Erfolg hatte. Zum Pausentee hatten sie sich einen minimalen Vorsprung erarbeitet (35:33), mussten sich aber über viele liegen gelassene Freiwürfe ärgern.

Erlebe die March Madness live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Kurz nach dem Seitenwechsel setzte Wagner mit einem Dreipunktspiel sein erstes persönliches Ausrufezeichen und zeigte erstmals seine berüchtigten Emotionen. Die Ducks kamen allerdings auch fokussiert aus der Kabine, sodass sich in dieser Phase ein attraktiver Schlagabtausch entwickelte, aus dem Oregon die erste etwas deutlichere Führung generierte (plus 6).

Anschließend durchlief das an Nummer drei gesetzte Team allerdings eine mehr als dreiminütige Durststrecke, sodass Michigan wieder herankam. Wagner saß in der komplette Crunchtime auf der Bank, da Coach John Beilein Small Ball spielen ließ. Aus Sicht des Teams lohnte sich das zunächst, da durch zwei schnelle Dreier vier Minuten vor Schluss mal wieder eine Führung heraus sprang.

Dann trat allerdings Tyler Dorsey auf den Plan, der für die Ducks mit einer klasse Mischung aus Drives und Shooting bestach. Der Sophomore riss das Spiel an sich und lieferte wichtige Big Plays - unter anderem per Spin-Layup zum 69:68. Dies war der letzten Korb des Abends, da auf der anderen Seite Walton den potentiellen Gamewinner vergab.

Wagner kam am Ende auf 7 Punkte und 5 Rebounds, bester Wolverine war Walton mit 20 Zählern. Der Matchwinner hieß selbstverständlich Dorsey und trug das Trikot der Ducks.

West Region

West Virginia Mountaineers (4) - Gonzaga Bulldogs (1) 24.03. um 0.40 Uhr

Topscorer:

Arizona Wildcats (2) - Xavier Musketeers (11) 24.03. um 3.10 Uhr

Topscorer:

Das komplette March Madness Bracket im Überblick