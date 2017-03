D-Rose: Gewinnen wichtiger als Geld

Freitag, 24.03.2017

Auf die Frage, welche Dinge im Sommer für ihn den Ausschlag geben würden, antwortete er nach der jüngsten Knicks-Niederlage bei den Utah Jazz: "Ich denke dabei nicht ans Geld. Ich habe mehr als genug zurückgelegt. Selbst wenn ich jetzt mit Basketball aufhören würde, wäre finanziell alles gut."

Stattdessen spiele das Sportliche eine viel größere Rolle. "Ich will gewinnen. Ich will mich wohl fühlen, wo auch immer ich bin. Ich werde nicht in Verhandlungen mit Leuten treten, für die Geld das Wichtigste ist. Ich möchte Erfolg", fügte er an.

Der MVP von 2011 wird zum ersten Mal in seiner Karriere die Free Agency testen. Noch steht er bei den New York Knicks unter Vertrag und verdient dort in seinem letzten Jahr 21,2 Millionen Dollar. In den vergangenen Monaten kamen immer wieder Gerüchte auf, dass Rose einen Maximal-Vertrag fordern würde. Seine jüngsten Aussagen widerlegen dies.

Der 28-Jährige legt in der laufenden Spielzeit 17,8 Punkte, 4,4 Assists und 3,8 Rebounds auf. Mit einer Bilanz von 27-34 wird sein Team die Playoffs verpassen.

Derrick Rose im Steckbrief