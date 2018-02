Olympia - Eishockey-Finale: Wo kann ich Deutschland gegen Russland sehen?

League Cup So 25.02. Bohnen-Alarm! Rocket Beans kommentieren das Finale Six Nations Sa 24.02. Insel-Gedränge! Schottland - England & Island - Wales Bundesliga So Jetzt Schau dir jetzt die Nordderby-Highlights an! Delray Beach Open Men Single Live ATP Delray Beach: Viertelfinale NBA Timberwolves @ Rockets DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

Nach einem sensationellen Halbfinal-Sieg gegen Kanada steht die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft im Finale der Olympischen Winterspiele in Südkorea. Hier erfahrt ihr, wann das Olympia-Endspiel stattfindet und wo ihr das Duell zwischen dem DEB-Team und den Olympischen Athleten aus Russland (OAR) im TV und im Livestream sehen oder im Liveticker verfolgen könnt.

Kaum jemand hatte Deutschlands Eishockey-Nationalmannschaft wohl einen Sieg über Kanada zugetraut. Immerhin sind die Nordamerikaner Rekord-Olympiasieger und trotz des Fehlens der NHL-Stars mit Top-Spielern gespickt. Doch das Team von Trainer Marco Sturm überraschte alle Zweifler und schaltete Kanada in einem fulminanten Spiel aus.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Von Beginn an waren die Männer in den gold-schwarzen Trikots tonangebend und gingen folgerichtig in Führung. Zwischenzeitlich stand es sogar 3:0 aus deutscher Sicht, Kanada wusste sich nur noch mit groben Fouls zu helfen. David Wolf konnte nach einer bösen Attacke nicht weiterspielen und droht fürs Endspiel auszufallen.

Im Schlussdrittel begann jedoch das große Nervenflattern, Kanada kam bis auf ein Tor heran, ehe das Match vorbei war und Deutschland mit 4:3 gewann. Im Finale geht es nun gegen die Olympischen Athleten aus Russland, welche sich souverän mit 3:0 gegen Tschechien durchgesetzt haben.

Wann findet das Eishockey-Finale zwischen Deutschland und Russland statt?

Möchte man das historische Finalduell sehen, muss man in Deutschland früh aufstehen - oder aber lange wach bleiben. Das Olympia-Finale findet nämlich in der Nacht zum Sonntag um 5.10 Uhr deutscher Zeit statt. Zuvor gingen die deutschen Spiele stets um 13.10 Uhr los.

Wo kann ich das Eishockey-Finale zwischen Deutschland und Russland sehen?

Eurosport hat sich die Komplett-Rechte an den Olympischen Winterspielen 2018 gesichert und zeigt damit auch das Eishockey-Finale der Herren. Die TV-Übertragung startet am Sonntag um 5 Uhr in der Früh. Hat man keinen Fernseher parat und möchte Deutschlands Kufen-Cracks lieber im Internet verfolgen, so geht das mit dem Eurosport Player.

Alternativ kann man als Zuschauer auch auf die Öffentlich-Rechtlichen zurückgreifen. Das ZDF zeigt das Eishockey-Finale im TV, bietet aber auch einen Livestream an.

DEB-Team gegen Russland: Gibt es einen Liveticker für das Eishockey-Finale?

SPOX bietet einen Liveticker, bei dem ihr garantiert keinen Bully, kein Tor und keine Entscheidung verpasst. Hier geht's lang.

Deutschlands Weg ins Finale

Spiel Gegner Ergebnis Spiel 1 (Gruppenphase) Finnland 2:5 Spiel 2 (Gruppenphase) Schweden 0:1 Spiel 3 (Gruppenphase) Norwegen 2:1 SO Spiel 4 (K.o.) Schweiz 2:1 OT Spiel 5 (Viertelfinale) Schweden 4:3 OT Spiel 6 (Halbfinale) Kanada 4:3 Spiel 7 (Finale) Olympische Athleten aus Russland ?

Reaktionen zum Eishockey-Sieg gegen Kanada

Der NHL-Profi Tom Kühnhackl freute sich mit seinen Landsleuten und schrieb bei Twitter: "Ihr seid ja völlig wahnsinnig." Doch der zweimalige Stanley-Cup-Sieger war nicht der einzige, der sich für das DEB-Team freute. Hier gibt's einen Überblick.

DEB-Kader: Welche deutschen Spieler sind bei Olympia dabei?

Position Spieler Verein Tor Danny aus den Birken EHC Red Bull München Tor Dennis Endras Adler Mannheim Tor Timo Pielmeier ERC Ingolstadt Verteidigung Daryl Boyle EHC Red Bull München Verteidigung Christian Ehrhoff Kölner Haie Verteidigung Frank Hördler Eisbären Berlin Verteidigung Björn Krupp Grizzlys Wolfsburg Verteidigung Moritz Müller Kölner Haie Verteidigung Jonas Müller Eisbären Berlin Verteidigung Denis Reul Adler Mannheim Verteidigung Yannic Seidenberg EHC Red Bull München Sturm Yasin Ehliz Thomas Sabo Ice Tigers Sturm Gerrit Fauser Grizzlys Wolfsburg Sturm Marcel Goc Adler Mannheim Sturm Patrick Hager EHC Red Bull München Sturm Dominik Kahun EHC Red Bull München Sturm Marcus Kink Adler Mannheim Sturm Daniel Pietta Krefeld Pinguine Sturm Brooks Macek EHC Red Bull München Sturm Frank Mauer EHC Red Bull München Sturm Marcel Noebels Eisbären Berlin Sturm Leonhard Pföderl Thomas Sabo Ice Tigers Sturm Matthias Plachta Adler Mannheim Sturm Patrick Reimer Thomas Sabo Ice Tigers Sturm Felix Schütz Kölner Haie Sturm David Wolf Adler Mannheim

Topscorer bei Olympia 2018: Welcher Deutsche ist am besten?

Geht man rein nach den Offensivstatistiken, ist Patrick Hager der beste deutsche Spieler bei den diesjährigen Winterspielen. Drei Tore und drei Assists verbucht der Stürmer bislang. Er ist der einzige Akteur aus dem DEB-Team, der es als Achter in die Top 10 der Scorerliste schafft.

© getty

Warum sind die NHL-Stars nicht dabei?

Die Entscheidung hat im Vorfeld der Winterspiele für viele Diskussionen gesorgt, doch die NHL blieb hart: In der besten Eishockey-Profiliga der Welt wird trotz Olympia keine Pause eingelegt, die Topstars der Szene durften also nicht nach Südkorea reisen. Länder wie Kanada, Schweden oder die USA sind von dieser Entscheidung hart getroffen, doch auch das DEB-Team vermisst damit seine Stützen.

Welche NHL-Spieler fehlen Deutschland?

In der NHL sind folgende Spieler aus Deutschland aktiv:

Leon Draisaitl (Edmonton Oilers)

Tom Kühnhackl (Pittsburgh Penguins)

Thomas Greiss (New York Islanders)

Philipp Grubauer (Washington Capitals)

Korbinian Holzer (Anaheim Ducks)

Tobias Rieder (Arizona Coyotes)

Dennis Seidenberg (New York Islanders)

Was waren die besten Olympia-Ergebnisse vom DEB-Team?

Zum ersten Mal überhaupt könnte Deutschland am Sonntag die Goldmedaille im Eishockey gewinnen. Bisher stehen zwei Silber- (1930 und 1953) und zwei Bronzemedaillen (1932 und 1976) in den Geschichtsbüchern des DEB.