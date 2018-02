Olympia 2018: Christian Ehrhoff trägt deutsche Fahne bei der Schlussfeier

League Cup So 25.02. Bohnen-Alarm! Rocket Beans kommentieren das Finale Six Nations Sa 24.02. Insel-Gedränge! Schottland - England & Island - Wales DAZN ONLY Golf Channel Live Golf Central Daily -

24. Februar Primera División Celta Vigo -

Eibar Premier League Leicester -

Stoke Six Nations Irland -

Wales Premier League Liverpool -

West Ham Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Finale Championship Preston -

Ipswich Primera División Real Madrid -

Alaves Ligue 1 Toulouse -

Monaco Budapest Grand Prix Women Single WTA Budapest: Halbfinale Six Nations Schottland -

England NCAA Division I Michigan @ Maryland Serie A Bologna -

CFC Genua Delray Beach Open Men Single ATP Delray Beach: Halbfinale Premier League Watford -

Everton Primera División Leganes -

Las Palmas Championship Fulham -

Wolverhampton NCAA Division I Wichita State @ SMU Ligue 1 Dijon -

Caen Ligue 1 Guingamp -

Metz Ligue 1 Lille -

Angers Ligue 1 Nantes -

Amiens Ligue 1 Rennes -

Troyes King Of Kings King of Kings 54 Premier League West Bromwich -

Huddersfield (DELAYED) Pro14 Scarlets -

Ulster Primera División FC Barcelona -

Girona Serie A Inter Mailand -

Benevento Primeira Liga Pacos Ferreira -

Benfica Premier League Bournemouth -

Newcastle (DELAYED) Premier League Brighton -

Swansea (DELAYED) NBA Magic @ 76ers Premier League Burnley -

Southampton (DELAYED) World Championship Boxing Srisaket Sor Rungvisai vs Juan Francisco Estrada NHL Oilers @ Kings J2 League Fukuoka -

Gifu A-League FC Sydney -

Sydney Wanderers DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

25. Februar Primera División Villarreal -

Getafe Eredivisie Ajax -

Den Haag Serie A Crotone -

SPAL Premier League Crystal Palace -

Tottenham Premiership London Irish -

Worcester Eredivisie Feyenoord -

PSV Premiership Aberdeen -

Celtic Super Liga Partizan -

Zemun Ligue 1 Bordeaux -

Nizza Serie A Florenz -

Chievo Verona Serie A Sassuolo -

Lazio Serie A Hellas Verona -

FC Turin Serie A Sampdoria -

Udinese Premier League Man United -

Chelsea Primera División Bilbao -

Malaga Premiership Saracens -

Leicester 1. HNL Rijeka -

Dinamo Zagreb Ligue 1 Lyon -

St. Etienne Budapest Grand Prix Women Single WTA Budapest: Finale League Cup Arsenal -

Man City League Cup Arsenal -

Man City (Rocket Beans) First Division A Lüttich -

Brügge Serie A Juventus -

Atalanta Superliga Kopenhagen -

Odense Delray Beach Open Men Single ATP Delray Beach: Finale Primera División Valencia -

Real Sociedad Primera División FC Sevilla -

Atletico Madrid Serie A AS Rom -

AC Mailand Ligue 1 PSG -

Marseille Primeira Liga Portimonense -

FC Porto NBA Spurs @ Cavaliers NHL Bruins @ Sabres Superliga Union SF -

Colon DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

26. Februar Serie A Cagliari -

Neapel Primera División Levante -

Real Betis NBA Warriors @ Knicks DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

27. Februar Cup Akhisar -

Galatasaray CEV Champions League (W) Galatasaray -

VakifBank Istanbul Cup Akhisar -

Galatasaray (Türkischer Kommentar) Primera División Espanyol -

Real Madrid Coupe de France Les Herbiers -

Lens Primera División Girona -

Celta Vigo Copa Libertadores Montevideo -

Gremio NBA Wizards @ Bucks DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

28. Februar Super Liga Radnicki Nis -

Partizan Coppa Italia Juventus -

Atalanta Coupe de France Chambly -

Straßburg Primera División Getafe -

La Coruna Primera División Bilbao -

Valencia Primera División Malaga -

FC Sevilla CEV Champions League Berlin Recycling Volleys -

Jastrzebski Wegiel Coppa Italia Lazio -

AC Mailand Coupe de France PSG -

Marseille Primera División Atletico Madrid -

Leganes Primera División Eibar -

Villarreal Abierto Mexicano TELCEL Women Single WTA Acapulco: Tag 3 NHL Sabres @ Lightning NBA Rockets @ Clippers DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

01. März Indian Super League Bengaluru -

Kerala Cup Besiktas -

Fenerbahce Cup Besiktas -

Fenerbahce (Türkischer Kommentar) Primera División Real Betis -

Real Sociedad Premier League Darts Premier League: Exeter Superliga Midtylland -

Bröndby Premier League Arsenal -

Man City Primera División Las Palmas -

FC Barcelona Coupe de France Caen -

Lyon Primera División Alaves -

Levante Abierto Mexicano TELCEL Women Single WTA Acapulco: Viertelfinale A-League Melbourne City -

Melbourne Victory DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

2.März CSL Guangzhou Evergrande -

Guangzhou R&F UK Open UK Open: Tag 1 -

Session 1 Brasil Open Men Single ATP Sao Paulo: Viertelfinale World Pool Masters World Pool Masters: Tag 1 Ligue 1 Nizza -

Lille UK Open UK Open: Tag 1 -

Session 2 Pro14 Edinburgh -

Munster Premiership Harlequins -

Bath Ligue 1 Monaco -

Bordeaux Championship Dundee United -

St. Mirren Championship Middlesbrough -

Leeds Primeira Liga FC Porto -

Sporting Abierto Mexicano TELCEL Women Single WTA Acapulco: Halbfinals NBA Raptors @ Wizards A-League Newcastle -

FC Sydney J1 League Kobe -

Shimizu Primera División Villarreal -

Girona World Pool Masters World Pool Masters: Tag 2 -

Session 1 Premier League Burnley -

Everton UK Open UK Open: Tag 2 -

Session 1 Serie A SPAL -

Bologna Championship Nottingham -

Birmingham Primera División FC Sevilla -

Bilbao Brasil Open Men Single ATP Sao Paulo: Halbfinale Ligue 1 Troyes -

PSG Serie A Lazio -

Juventus Eredivisie PSV -

Utrecht Premier League Liverpool -

Newcastle Primera División Leganes -

Malaga Primera División La Coruna -

Eibar Championship Wolverhampton -

Reading World Pool Masters World Pool Masters: Tag 2 -

Session 2 NHL Blues @ Stars First Division A FC Brügge -

Kortrijk Ligue 1 Amiens -

Rennes Ligue 1 Angers -

Guingamp Ligue 1 Metz -

Toulouse Ligue 1 St. Etienne -

Dijon Premier League Tottenham -

Huddersfield (DELAYED) Primera División Real Madrid -

Getafe Serie A Neapel -

AS Rom Premier League Leicester -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Southampton -

Stoke (Delayed) Premier League Watford -

West Bromwich (Delayed) Premier League Swansea -

West Ham (DELAYED) Abierto Mexicano TELCEL Women Single WTA Acapulco: Finale NCAA Division I North Carolina @ Duke NBA Celtics @ Rockets World Championship Boxing Deontay Wilder vs Luis Ortiz World Championship Boxing Sergey Kovalev vs Igor Mikhalkin DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

4. März Primera División Levante -

Espanyol Serie A CFC Genua -

Cagliari League One Blackburn -

Wigan Liga ACB Gran Canaria -

Valencia World Pool Masters World Pool Masters: Viertelfinale UK Open UK Open: Viertelfinale Super Liga Partizan Belgrad -

Rad Premier League Lok Moskau -

Spartak Moskau Eredivisie Vitesse -

Ajax Premier League Brighton -

Arsenal 1. HNL Dinamo Zagreb -

Slaven Belupo Ligue 1 Caen -

Straßburg Serie A FC Turin -

Crotone Serie A Udinese -

Florenz Serie A Benevento -

Hellas Verona Serie A Atalanta -

Sampdoria Serie A Chievo Verona -

Sassuolo Premiership Wasps -

London Irish Primera División FC Barcelona -

Atletico Madrid Brasil Open Men Single ATP Sao Paulo: Finale Ligue 1 Montpellier -

Lyon Primera División Real Sociedad -

Alaves Liga ACB Estudiantes -

Malaga World Pool Masters World Pool Masters: Viertelfinale UK Open UK Open: Viertelfinale Primera División Valencia -

Real Betis Serie A AC Mailand -

Inter Mailand NHL Predators @ Avalanche Ligue 1 Marseille -

Nantes NBA Suns @ Hawks NHL Golden Knights @ Devils DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

5. März Premier League Crystal Palace -

Man United Primera División Celta Vigo -

Las Palmas NBA Pistons @ Cavaliers Tie Break Tens Tie Break Tens -

New York (Frauen) DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

6. März Basketball Champions League PAOK -

Pinar Karsiyaka NBA Rockets @ Thunder DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

7. März BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 1 Championship Leeds -

Wolverhampton NBA Rockets @ Bucks DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

8. März Premier League Darts Premier League: Leeds BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 2

Eishockey-Spieler Christian Ehrhoff wird die deutsche Fahne bei der Schlussfeier der Olympischen Spiele in Pyeongchang tragen.

Vorher spielt er sensationell um Gold.

Am Anfang schrie er Laura Dahlmeier und Andreas Wellinger zu Olympia-Gold, jetzt gehört er selbst zur großen Nummer der Winterspiele in Pyeongchang: Eishockey-Nationalspieler Christian Ehrhoff steht am Sonntag erst sensationell im Endspiel, dann trägt er bei der Schlussfeier die deutsche Fahne. "Für mich persönlich ist das eine große Ehre", sagte der 35-Jährige: "Ich sehe es aber eher stellvertretend für das Team, nicht für die Eishockeymannschaft, sondern für das gesamte Team D."

Erhoff wichtiger Faktor für das deutsche Eishockey-Team

Der Verteidiger der Kölner Haie, der schon in der Vorauswahl für den Fahnenträger bei der Eröffnungsfeier war, steht stellvertretend für die sensationell auftrumpfende Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes. Mit ihren Siegen gegen Weltmeister Schweden im Viertelfinale (4:3 nach Verlängerung) und gegen Rekord-Olympiasieger Kanada im Halbfinale (4:3) schrieb sie in Südkorea Geschichte: Sie übertrumpfte die Bronze-Gewinner von 1932 und 1976.

Ehrhoff ist ein enorm wichtiger Faktor für diesen völlig überraschenden Erfolg. Der langjährige NHL-Profi, der zwischenzeitlich der bestbezahlte Eishockey-Verteidiger der Welt war, gibt mit seiner Routine und seiner Übersicht der DEB-Auswahl Halt. Seine genauen Aufbaupässe sind genauso wichtig wie seine harten Schlagschüsse im Powerplay. Der Verteidiger steht pro Spiel fast 25 Minuten auf dem Eis - deutlich mehr als alle anderen Teamkollegen.

Selbst ein brutaler Check gegen den Kopf nach neun Sekunden im Play-off gegen die Schweiz (2:1 nach Verlängerung) konnte Ehrhoff nicht stoppen. Nach einer kurzen Pause spielte der Routinier weiter - noch besser als zuvor.

Hörmann: "Wir hoffen auf einen gesunden Mittelweg des Feierns"

Der Sonntag wird für den Kölner stressig. Nach dem Endspiel gegen Rekordweltmeister Russland (13.10 Uhr OZ/5.10 MEZ) und der Siegerehrung geht es mit einer Medaille - in Silber oder Gold - ins Olympiastadion zur Schlussfeier (20.00/12.00). Und danach soll die große Party folgen.

"Die gesamte Eishockey-Mannschaft geht ins Stadion und danach ins Deutsche Haus. Das Gepäck nehmen sie mit in den Bus, in der Früh um fünf ist Abfahrt", sagte DOSB-Präsident Alfons Hörmann: "Wir hoffen auf einen gesunden Mittelweg des Feierns. Wir denken da an ein Schiff aus London und ein Haus in Rio... Macht nicht mehr kaputt, als man in drei Wochen wiederherstellen kann."

Olympia 2018: Die Netzreaktionen zum Eishockey-Wahnsinn: Zum Autokorso an die Jet-Tankstelle © getty 1/13 Unfassbar! Sensationell! Wahnsinn! Es gibt viele Wege, das zu beschreiben, was die Eishockey-Nationalmannschaft da bei den Olympischen Spielen vollbracht hat. Aber die besten Worte finden immer noch die Fans. SPOX ist im Netz auf Stimmenfang gegangen. © twitter.com/D7M_Oldie 2/13 Was ist schon das Abitur im Gegensatz zum Eishockeyolympiasieg? "Grau ist alle Theorie - entscheidend is' aufm Eis!" © twitter.com/AuswaertigesAmt 3/13 Empfehlung für Reisende auf Twitter: Schaut mal öfter beim Auswärtigen Amt vorbei. © twitter.com/Catencaccio_07 4/13 Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft lässt selbst die hartgesottensten Pessimisten wieder an die unwahrscheinlichsten Wunder glauben. © twitter.com/BVB 5/13 Angesichts des Eishockeywunders wird man selbst im Ruhrpott mal hochphilosophisch. Quod erat demonstrandum. © twitter.com/ 6/13 Die Sportwelt steht Kopf. Klar, dass sich da auch ein echter Sportexperte via Twitter äußert. Und Frank Buschmann und Wolff-Christoph Fuss auch. © twitter.com/VossLenny 7/13 Schwierig, das alles später mal den Kindern und Enkelkindern zu erklären. © twitter.com/bscontent 8/13 Can Bernd Schmelzer intelligente Wortspiele? Yes Ber...ach komm. Wir lassen's lieber. © getty 9/13 Aber nur Oberkörper frei. Im Cabrio. Ohne Verdeck. Mit Vuvuzela. © twitter.com/martin_baumann 10/13 Die zwischenzeitliche Demontage der Eishockeynation Kanada weckte Erinnerungen - und zwar keine guten. © twitter.com/DerPoppe 11/13 Und wie geht das Finale gegen Russland nun aus? Zumindest einer behält bei all der Euphorie den Durchblick und weiß Bescheid. © twitter.com/RNBWCV 12/13 Nicht ganz fair, aber fein. © twitter.com/Dagobert95 13/13 So, jetzt ist aber mal gut! Genug gefeiert! Jetzt beruhigen wir uns alle wieder und widmen uns den wirklich wichtigen Dingen des Lebens.

"Wir haben mit großer Einmütigkeit entschieden"

Familienvater Ehrhoff freut sich schon auf die Rückkehr am Montag. "Meine Familie jubelt mir von Deutschland aus zu", berichtete er: "Meine drei kleinen Töchter sind sehr aufgeregt und feuern mit an. Ich bekomme immer Videos von meiner Frau. Ich freue mich, sie in den Arm zu nehmen und als Sahnehäubchen auch noch eine Medaille mitzubringen."

Die Fahne bei der Eröffnungsfeier hatte Kombinierer Eric Frenzel getragen. Die Auswahl für die Schlussfeier traf die deutsche Delegationsleitung mit Hörmann, der DOSB-Vorstandsvorsitzenden Veronika Rücker und Chef de Mission Dirk Schimmelpfennig.

"Wir haben ihn im ARD-Studio vor einer Dreiviertelstunde erreicht. Wir haben mit großer Einmütigkeit und Einstimmigkeit entschieden, auch unter dem Eindruck dessen, was gestern noch abgelaufen ist", sagte Hörmann mit Blick auf das Halbfinale gegen Kanada.