Olympia 2018: Doppel-Gold für "Friedrich den Großen" - Walther holt Silber

Bob-Pilot Francesco Friedrich hat nach Gold im Zweier auch im großen Schlitten triumphiert. Nico Walther holte im Vierer Silber.

Als "Friedrich der Große" die deutschen Bob-Festspiele in Pyeongchang mit Gold in der Königsklasse gekrönt hatte, brachen alle Dämme: Doppel-Olympiasieger Francesco Friedrich fiel seinen drei Anschiebern überglücklich um den Hals, Bundestrainer Rene Spies brüllte seine Freude lautstark heraus. "Das ist großartig. Die drei Jungs hinter mir haben das fantastisch gemacht und mir den Rücken freigehalten. Zweimal Gold ist unglaublich", sagte Friedrich im ZDF.

Nach Gold für Friedrich im Zweier geriet der Vierer zu einer Machtdemonstration. Schnell am Start, gefühlvoll in der Bahn - nach vier Läufen lag der 27 Jahre alte Weltmeister deutlich vor Teamkollege Nico Walther (Oberbärenburg) und dem Südkoreaner Won Yun Jong (beide +0,53), die zeitgleich Silber gewannen.

Der WM-Dritte Walther rundete damit den bemerkenswert starken Auftritt der deutschen Piloten im Alpensia Sliding Centre ab. Im letzten Lauf machte er noch einen Rückstand von 0,07 Sekunden auf Lokalmatador Won wett. "Das ist super. Wir haben souverän die Medaille runtergefahren. Ich bin überglücklich", sagte Walther.

Olympia 2018: Die deutschen Medaillen-Gewinner in Pyeongchang © getty 1/26 Welche deutschen Athleten haben bei den Olympischen Winterspielen 2018 bislang Medaillen geholt? SPOX gibt einen Überblick... © getty 2/26 Laura Dahlmeier (Biathlon): 2x Gold (Sprint, Verfolgung), Bronze (Einzel) © getty 3/26 Arnd Peiffer (Biathlon): Gold (Sprint) © getty 4/26 Benedikt Doll (Biathlon): Bronze (Verfolgung) © getty 5/26 Erik Lesser, Benedikt Doll, Arnd Peiffer, Simon Schempp (Biathlon): Bronze (Staffel) © getty 6/26 Aljona Savchenko / Bruno Massot (Eiskunstlauf): Gold (Paarlauf) © getty 7/26 Eric Frenzel (Nordische Kombination): Gold (Einzel/Normalschanze), Bronze (Einzel/Großschanze) © getty 8/26 Johannes Rydzek (Nordische Kombination): Gold (Einzel/Großschanze, Team) © getty 9/26 Fabian Rießle (Nordische Kombination): Silber (Einzel/Großschanze) © getty 10/26 Eric Frenzel, Johannes Rydzek, Vinzenz Geiger, Fabian Riessle (Nordische Kombination): Gold (Teamwettbewerb) © getty 11/26 Tobias Wendl / Tobias Arlt (Rodeln): 2x Gold (Doppelsitzer, Team) © getty 12/26 Natalie Geisenberger (Rodeln): 2x Gold (Einzel, Team) © getty 13/26 Dajana Eitberger (Rodeln): Silber (Einzel) © getty 14/26 Johannes Ludwig (Rodeln): Gold (Team), Bronze (Einzel) © getty 15/26 Toni Eggert / Sascha Bennecken (Rodeln): Bronze (Doppelsitzer) © getty 16/26 Mariama Jamanka und Lisa Buckwitz (Zweier-Bob): Gold © getty 17/26 Andreas Wellinger (Skispringen): Gold (Normalschanze), Silber (Großschanze) © getty 18/26 Jacqueline Lölling (Skeleton): Silber © getty 19/26 Katharina Althaus (Skispringen): Silber (Normalschanze) © getty 20/26 Simon Schempp (Biathlon): Silber (Massenstart) © getty 21/26 Karl Geiger, Stephan Leyhe, Richard Freitag, Andreas Wellinger (Skispringen): Silber (Teamspringen) © getty 22/26 Francesco Friedrich und Thorsten Margis (Bob): Gold (Zweier-Bob) © getty 23/26 Ramona Hofmeister, Selina Jörg (Snowboard): Silber und Bronze (Parallel-Riesenslalom) © getty 24/26 Nico Walther, Kevin Kuske, Alexander Rödinger, Eric Franke (Bob): Silber (Vierer-Bob) © getty 25/26 Francesco Friedrich, Candy Bauer, Martin Grothkopp, Thorsten Margis (Bob): Gold (Vierer-Bob) © getty 26/26 Eishockey-Nationalmannschaft: Silber

Deutschland räumt im Bob alle Goldmedaillen ab

Vier Jahre nach der Schmach von Sotschi, als das erfolgsverwöhnte deutsche Team erstmals seit 50 Jahren ohne olympische Medaille geblieben war, sind die deutschen Piloten wieder das Maß aller Dinge. Auch weil Mariama Jamanka bei den Frauen sensationell zum Olympiasieg gerast war.

Einzig bei Vierer-Weltmeister Johannes Lochner (Stuttgart) stellte sich keine Feierlaune am Abschlusstag der Winterspiele ein. Der 27-Jährige, bei der WM im vergangenen Winter zeitgleich mit Friedrich siegreich, belegte mit einem deutlichen Rückstand von 1,26 Sekunden nur den achten Platz.

Lochner haderte schon zur Halbzeit mit seinen Problemen in Kurve zwei. "Ich habe alles probiert. Das ist wohl die einzige Kurve der Welt, die ich einfach nicht auf die Reihe kriege. Leider ausgerechnet bei Olympia", sagte Lochner.

Ganz anders Friedrich, der der Konkurrenz von Beginn an keine Chance ließ und am Sonntag seinen ohnehin schon beruhigenden Halbzeitvorsprung noch einmal ausbaute. Es war das 14. Gold für das "Team D" in Südkorea.

Friedrich, der im Zweier zeitgleich mit dem Kanadier Justin Kripps gewonnen hatte, ist damit der erste Pilot seit Deutschlands Bob-Ikone Andre Lange 2006 und der erst sechste überhaupt, der bei einer Olympia-Ausgabe Gold im kleinen Schlitten und in der Königsdisziplin gewann. Zudem ist Friedrich der jüngste Pilot seit Wolfgang Hoppe 1984, der im großen Schlitten Gold geholt hat.