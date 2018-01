Ski Alpin: Olympia-Traum für Steve Nyman nach Kreuzbandriss geplatzt

Premier League Di 30.01. Wagner vs. Klopp: Das "Freundschaftsspiel" Super Bowl So 04.02. Deutsch oder Englisch? DAZN lässt dir die Wahl! St. Petersburg Ladies Trophy Women Single WTA St. Petersburg: Tag 2 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

30. Januar Basketball Champions League Juventus -

Oldenburg Basketball Champions League Besiktas -

Bonn Cup Besiktas – Genclerbirligi Coppa Italia Atalanta -

Juventus Premier League Huddersfield -

Liverpool Coupe de la Ligue Rennes -

PSG Premier League West Ham -

Crystal Palace (Delayed) Premier League Swansea -

Arsenal (Delayed) NBA Nuggets @ Spurs DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

31. Januar St. Petersburg Ladies Trophy Women Single WTA St. Petersburg: Tag 3 Basketball Champions League Gaziantep -

Ludwigsburg CEV Champions League Belchatow -

Dinamo Moskau Basketball Champions League Bayreuth -

Venedig Cup Standard Lüttich -

FC Brügge Coppa Italia AC Mailand -

Lazio Premier League Tottenham -

Man United Coupe de la Ligue Monaco -

Montpellier Copa del Rey Leganes -

FC Sevilla Primeira Liga Sporting -

Guimaraes Premier League Man City -

West Bromwich (Delayed) Premier League Everton -

Leicester (Delayed) Premier League Stoke -

Watford (Delayed) Premier League Southampton -

Brighton (Delayed) Premier League Chelsea -

Bournemouth (Delayed) Premier League Newcastle -

Burnley (Delayed) NBA Knicks @ Celtics Taiwan Open Women Single WTA Taiwan: Tag 4 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

01. Februar St. Petersburg Ladies Trophy Women Single WTA St. Petersburg: Tag 4 Indian Super League Mumbai City -

Jamshedpur Cup Konyaspor -

Galatasaray Premier League Darts Premier League: Dublin Copa del Rey FC Barcelona -

Valencia NHL Maple Leafs @ Rangers NBA Rockets @ Spurs Davis Cup Men National_team Australien -

Deutschland: Tag 1 Taiwan Open Women Single WTA Taiwan: Viertelfinale Davis Cup Men National_team Kasachstan -

Schweiz: Tag 1 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

02. Februar Davis Cup Men National_team Davis Cup: Tag 1 St. Petersburg Ladies Trophy Women Single WTA St. Petersburg: Viertelfinale Ligue 1 Marseille -

Metz Primera División Real Sociedad -

La Coruna Championship Bolton -

Bristol City NBA Heat @ 76ers Davis Cup Men National_team Australien -

Deutschland: Tag 2 Taiwan Open Women Single WTA Taiwan: Halbfinale Davis Cup Men National_team Kasachstan -

Schweiz: Tag 2 Davis Cup Men National_team Davis Cup: Tag 2 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

03. Februar St. Petersburg Ladies Trophy Women Single WTA St. Petersburg: Halbfinale Primera División Eibar -

FC Sevilla Premier League Burnley -

Man City Premiership Kilmarnock -

Celtic Six Nations Wales -

Schottland Championship Leeds -

Cardiff Primera División Real Betis -

Villarreal Ligue 1 Lille -

PSG Six Nations Frankreich -

Irland Serie A Sampdoria -

FC Turin Premier League Arsenal -

Everton Primera División Alaves -

Celta Vigo Championship Wolverhampton -

Sheffield Utd Primeira Liga Benfica -

Rio Ave Ligue 1 Amiens -

St- Etienne Ligue 1 Montpellier -

Angers Ligue 1 Nizza -

Toulouse Ligue 1 Straßburg -

Bordeaux Ligue 1 Troyes -

Dijon Premier League Man United – Huddersfield (Delayed) World Championship Boxing Lawrence Okolie -

Isaac Chamberlain Primera División Levante -

Real Madrid Serie A Inter Mailand -

Crotone Primeira Liga FC Porto – Braga NBA Bulls @ Clippers NCAA Division I Kansas State @ West Virginia Premier League West Bromwich -

Southampton (DELAYED) Premier League Bournemouth – Stoke (DELAYED) Premier League Brighton -

West Ham (DELAYED) Premier League Leicester – Swansea (Delayed) Davis Cup Men National_team Australien -

Deutschland: Tag 3 NHL Blackhawks @ Flames Taiwan Open Women Single WTA Taiwan: Finale A-League Brisbane -

Melbourne City Davis Cup Men National_team Kasachstan -

Schweiz: Tag 3 Davis Cup Men National_team Davis Cup: Tag 3 BSL Fenerbahce -

Anadolu Efes Primera División Getafe -

Leganes Serie A Hellas Verona -

AS Rom Eredivisie Venlo -

Feyenoord St. Petersburg Ladies Trophy Women Single WTA St. Petersburg – Finale Ligue 1 Rennes -

Guingamp Serie A Atalanta -

Chievo Verona Serie A Bologna -

Florenz Serie A Udinese -

AC Mailand Serie A Juventus -

Sassuolo Serie A Cagliari -

SPAL Premier League Crystal Palace -

Newcastle Six Nations Italien -

England Primera División Espanyol -

FC Barcelona Eredivisie Ajax -

Breda Ligue 1 Caen -

Nantes Premier League Liverpool -

Tottenham First Division A Brügge -

Charleroi Primera División Girona -

Bilbao Liga ACB Saski Baskonia -

Barcelona NHL Senators @ Canadiens NBA Lakers @ Thunder Primera División Atletico Madrid -

Valencia Serie A Benevento -

Neapel Ligue 1 Monaco -

Lyon Superliga San Lorenzo -

Boca Juniors NFL Eagles @ Patriots NFL Eagles @ Patriots (US-Kommentar) DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

5. Februar Serie A Lazio -

CFC Genua Premier League Watford -

Chelsea Primera División Las Palmas -

Malaga NBA Jazz @ Pelicans NCAA Division I West Virginia @ Oklahoma DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

6. Feburar Basketball Champions League AEK -

Bayreuth Champions Hockey League Växjö -

Jyväskylä Basketball Champions League Ludwigsburg -

Orlandina NBA Thunder @ Warriors DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

7. Februar Eredivisie PSV – Excelsior Basketball Champions League Bonn -

Avellino Basketball Champions League EWE Baskets -

Hapoel Holon Eredivisie Roda – Ajax NBA Timberwolves @ Cavaliers DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

8. Februar Indian Super League Kalkutta -

Kerala CEV Champions League (W) VakifBank Istanbul -

Dinamo Moskau Cup Galatasaray -

Konyaspor Premier League Darts Premier League: Cardiff Cup Brügge – Lüttich NHL Flames @ Devils NBA Celtics @ Wizards NCAA Division I Duke @ North Carolina NHL Golden Knights @ Sharks DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

9. Februar Open Sud de France Men Single Open Sud de France: Tag 5 Ecuador Open Quito Men Single ATP Quito: Viertelfinale Pro14 Edinburgh -

Leinster Premiership Bath -

Northampton Serie A Florenz -

Juventus Championship Millwall -

Cardiff Primera División Bilbao -

Las Palmas NBA Timberwolves @ Bulls DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

10. Februar Fed Cup Women National_team Weißrussland -

Deutschland (Tag 1) Primera División Malaga -

Atletico Madrid Ecuador Open Quito Men Single ATP Quito: Halbfinale Primera División Real Madrid -

Real Sociedad NHL Oilers @ Sharks BSL Besiktas -

Tofas DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

11. Februar Fed Cup Women National_team Weißrussland -

Deutschland (Tag 2) Primera División Sevilla -

Girona Premiership Harlequins -

Wasps Superliga Lyngby -

Brøndby Ecuador Open Quito Men Single ATP Quito: Finale NHL Sharks @ Ducks Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Tag 1 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

12. Februar Premier League Chelsea -

West Brom

Der US-amerikanische Ski-Rennläufer Steve Nyman hat einen Kreuzbandriss im rechten Knie erlitten und wird bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang (9. bis 25. Februar) fehlen.

Dies teilte der US-Verband am Montag mit. Der 35-jährige Nyman hatte sich die schwere Verletzung am vergangenen Donnerstag beim Abfahrtstraining in Garmisch-Partenkirchen zugezogen. In Pyeongchang hätte er an seinen vierten Winterspielen teilgenommen.

"Ich hatte mich wirklich sehr darauf gefreut, nicht nur mein Land zu repräsentieren, sondern auch um eine Medaille zu kämpfen", sagte Nyman. Sein Trainer Sasha Rearick nannte die Verletzung einen "großen Verlust für die amerikanische Mannschaft".

Bereits im vergangenen Jahr hatte Nyman in Garmisch-Partenkirchen einen Kreuzbandriss erlitten, damals allerdings im linken Knie. Im Dezember gab er beim Weltcup im italienischen Val Gardena sein Comeback. Nyman stand in seiner Karriere im Weltcup bislang elfmal auf dem Podium. Seine drei Siege feierte er jeweils in Val Gardena.