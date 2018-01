IOC bestätigt: 169 Russen zu Olympischen Winterspielen eingeladen

Serie A Live Sassuolo -

Atalanta The World Championship Of Ping Pong Live Ping Pong WM: Tag 1 -

Session 2 Primera División Live Malaga -

Girona Ligue 1 Live Angers -

Amiens Ligue 1 Live Guingamp -

Nantes Ligue 1 Live Metz -

Nizza Ligue 1 Live St. Etienne -

Caen Ligue 1 Live Toulouse -

Troyes Unibet Masters Live The Masters: Tag 2 Primera División Villarreal -

Real Sociedad Serie A Chievo Verona -

Juventus NBA Thunder @ Pistons NCAA Division I Kentucky @ West Virginia NHL All-Star Skills Competition World Rugby Sevens Series Sydney: Tag 3 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

28. Januar Primera División Leganes -

Espanyol Eredivisie Utrecht -

Ajax Liga ACB Real Madrid -

Bilbao Serie A SPAL -

Inter Mailand The World Championship Of Ping Pong Ping Pong WM: Tag 2 -

Session 1 Unibet Masters The Masters: Tag 3 -

Session 1 Eredivisie Feyenoord -

Den Haag Karate1 Premier League Premier League: Paris Ligue 1 Lille -

Straßburg Serie A FC Turin -

Benevento Serie A Neapel -

Bologna Serie A Crotone -

Cagliari Serie A Florenz -

Hellas Verona Serie A CFC Genua -

Udinese Premiership Ross County -

Rangers BSL Banvit -

Fenerbahce Primera División Atletico Madrid -

Las Palmas Ligue 1 Bordeaux -

Lyon The World Championship Of Ping Pong Ping Pong WM: Tag 2 -

Session 2 First Division A Lüttich -

Anderlecht Serie A AC Mailand -

Lazio Primera División FC Sevilla -

Getafe Liga ACB Estudiantes -

Saski-Baskonia Unibet Masters The Masters: Tag 3 -

Session 2 Primera División FC Barcelona -

Alaves Serie A AS Rom -

Sampdoria NFL NFC @ AFC Ligue 1 Marseille -

Monaco NHL All-Star Game NBA Bucks @ Bulls Superliga Huracan -

River Plate DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

29. Januar Primera División Celta Vigo -

Real Betis Primeira Liga Belenenses -

Benfica NCAA Division I Kansas @ Kansas State NBA Celtics @ Nuggets St. Petersburg Ladies Trophy Women Single WTA St. Petersburg: Tag 2 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

30. Januar Basketball Champions League Juventus -

Oldenburg Basketball Champions League Besiktas -

Bonn Coppa Italia Atalanta -

Juventus Premier League Huddersfield -

Liverpool Coupe de la Ligue Rennes -

PSG Premier League West Ham -

Crystal Palace (Delayed) Premier League Swansea -

Arsenal (Delayed) NBA Nuggets @ Spurs DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

31. Januar St. Petersburg Ladies Trophy Women Single WTA St. Petersburg: Tag 3 Basketball Champions League Gaziantep -

Ludwigsburg CEV Champions League Belchatow -

Dinamo Moskau Basketball Champions League Bayreuth -

Venedig Cup Standard Lüttich -

FC Brügge Coppa Italia AC Mailand -

Lazio Premier League Tottenham -

Man United Coupe de la Ligue Monaco -

Montpellier Primeira Liga Sporting -

Guimaraes Premier League Man City -

West Bromwich (Delayed) Premier League Everton -

Leicester (Delayed) Premier League Stoke -

Watford (Delayed) Premier League Southampton -

Brighton (Delayed) Premier League Chelsea -

Bournemouth (Delayed) Premier League Newcastle -

Burnley (Delayed) NBA Knicks @ Celtics Taiwan Open Women Single WTA Taiwan: Tag 4 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

01. Februar St. Petersburg Ladies Trophy Women Single WTA St. Petersburg: Tag 4 Indian Super League Mumbai City – Jamshedpur Cup Konyaspor -

Galatasaray Premier League Darts Premier League: Dublin NHL Maple Leafs @ Rangers NBA Rockets @ Spurs Davis Cup Men National_team Australien -

Deutschland: Tag 1 Taiwan Open Women Single WTA Taiwan: Viertelfinale Davis Cup Men National_team Kasachstan -

Schweiz: Tag 1 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

02. Februar Davis Cup Men National_team Davis Cup: Tag 1 St. Petersburg Ladies Trophy Women Single WTA St. Petersburg: Viertelfinale Ligue 1 Marseille -

Metz Primera División Real Sociedad -

La Coruna Championship Bolton -

Bristol City NBA Heat @ 76ers Davis Cup Men National_team Australien -

Deutschland: Tag 2 Taiwan Open Women Single WTA Taiwan: Halbfinale Davis Cup Men National_team Kasachstan -

Schweiz: Tag 2 Davis Cup Men National_team Davis Cup: Tag 2 DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

03. Februar St. Petersburg Ladies Trophy Women Single WTA St. Petersburg: Halbfinale Primera División Eibar -

FC Sevilla Premier League Burnley -

Man City Premiership Kilmarnock -

Celtic Six Nations Wales -

Schottland Championship Leeds -

Cardiff Primera División Real Betis -

Villarreal Ligue 1 Lille -

PSG Six Nations Frankreich -

Irland Serie A Sampdoria -

FC Turin Premier League Arsenal -

Everton Primera División Alaves -

Celta Vigo Championship Wolverhampton -

Sheffield Utd Primeira Liga Benfica -

Rio Ave Ligue 1 Amiens -

St- Etienne Ligue 1 Montpellier -

Angers Ligue 1 Nizza -

Toulouse Ligue 1 Straßburg -

Bordeaux Ligue 1 Troyes -

Dijon Premier League Man United – Huddersfield (Delayed) World Championship Boxing Lawrence Okolie -

Isaac Chamberlain Primera División Levante -

Real Madrid Serie A Inter Mailand -

Crotone Primeira Liga FC Porto – Braga NBA Bulls @ Clippers NCAA Division I Kansas State @ West Virginia Premier League West Bromwich -

Southampton (DELAYED) Premier League Bournemouth – Stoke (DELAYED) Premier League Brighton -

West Ham (DELAYED) Premier League Leicester – Swansea (Delayed) Davis Cup Men National_team Australien -

Deutschland: Tag 3 NHL Blackhawks @ Flames Taiwan Open Women Single WTA Taiwan: Finale A-League Brisbane -

Melbourne City Davis Cup Men National_team Kasachstan -

Schweiz: Tag 3 Davis Cup Men National_team Davis Cup: Tag 3 BSL Fenerbahce -

Anadolu Efes Primera División Getafe -

Leganes Serie A Hellas Verona -

AS Rom Eredivisie Venlo -

Feyenoord St. Petersburg Ladies Trophy Women Single WTA St. Petersburg – Finale Ligue 1 Rennes -

Guingamp Serie A Atalanta -

Chievo Verona Serie A Bologna -

Florenz Serie A Udinese -

AC Mailand Serie A Juventus -

Sassuolo Serie A Cagliari -

SPAL Premier League Crystal Palace -

Newcastle Six Nations Italien -

England Primera División Espanyol -

FC Barcelona Eredivisie Ajax -

Breda Ligue 1 Caen -

Nantes Premier League Liverpool -

Tottenham First Division A Brügge -

Charleroi Primera División Girona -

Bilbao Liga ACB Saski Baskonia -

Barcelona NHL Senators @ Canadiens NBA Lakers @ Thunder Primera División Atletico Madrid -

Valencia Serie A Benevento -

Neapel Ligue 1 Monaco -

Lyon Superliga San Lorenzo -

Boca Juniors NFL Eagles @ Patriots NFL Eagles @ Patriots (US-Kommentar) DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

5. Februar Serie A Lazio -

CFC Genua Premier League Watford -

Chelsea Primera División Las Palmas -

Malaga NBA Jazz @ Pelicans NCAA Division I West Virginia @ Oklahoma DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

6. Feburar Basketball Champions League AEK -

Bayreuth Champions Hockey League Växjö -

Jyväskylä Basketball Champions League Ludwigsburg -

Orlandina NBA Thunder @ Warriors DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

7. Februar Basketball Champions League Bonn -

Avellino Basketball Champions League EWE Baskets -

Hapoel Holon Eredivisie Roda – Ajax NBA Timberwolves @ Cavaliers DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

8. Februar Indian Super League Kalkutta -

Kerala CEV Champions League (W) VakifBank Istanbul -

Dinamo Moskau Cup Galatasaray -

Konyaspor Premier League Darts Premier League: Cardiff Cup Brügge – Lüttich NHL Flames @ Devils NBA Celtics @ Wizards NCAA Division I Duke @ North Carolina NHL Golden Knights @ Sharks DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

9. Februar Ecuador Open Quito Men Single ATP Quito: Viertelfinale Pro14 Edinburgh -

Leinster Premiership Bath -

Northampton Serie A Florenz -

Juventus Championship Millwall -

Cardiff Primera División Bilbao -

Las Palmas

Das IOC hat am Samstag die Einladung von 169 russischen Athleten für einen Start unter neutraler Flagge bei den Winterspielen in Pyeongchang bestätigt.

Sie dürfen als "Olympische Athleten aus Russland" (OAR) an den Start gehen. Vor Wochenfrist war die Liste potenzieller Olympia-Starter aus Russland wegen möglicher Verstrickungen in die Staatsdopingaffäre noch von 500 auf 389 Aktive reduziert worden.

Die Zahl verringerte sich nun noch einmal über Qualifikationskriterien und Quotenplätze. Das IOC geht nun davon aus, dass nur über jeden Dopingzweifel erhabene OAR-Athleten nach Südkorea reisen.

Damit wird das OAR-Team in Pyeongchang voraussichtlich um 45 Athleten kleiner sein als das russische bei den Heim-Spielen vor vier Jahren in Sotschi (214 Sportler). Damals hatten die Gastgeber die Sportwelt mit einem staatlich gelenkten Dopingsystem betrogen. 2010 in Vancouver waren 175 Russen am Start gewesen.

Die Zahl russischer Sportler in Pyeongchang könnte allerdings noch anwachsen, wenn in diesen Tagen der internationale Sportgerichtshof CAS die durch das IOC verhängten lebenslangen Olympiasperren gegen 39 Athleten kippt.

Die seit Montag laufenden Berufungsverhandlungen sollen spätestens am Sonntag geschlossen werden. Die Verkündung des Urteils stellte der CAS für den Zeitraum von Dienstag bis Freitag kommender Woche (30. Januar bis 2. Februar) in Aussicht.

Mehrere Medaillenkandidaten gestrichen

Zu den Athleten, die von der IOC-Kommission unter Leitung der ehemaligen französischen Sportministerin Valerie Fourneyron aus dem 500-köpfigen Vorschlag-Pool gestrichen wurden, gehören zahlreiche Medaillenkandidaten.

Unter anderem erhielten Biathlon-Star Anton Schipulin, der sechsmalige Shorttrack-Olympiasieger Wiktor Ahn und Skilangläufer Sergej Ustjugow keine Einladung für Pyeongchang.

Unter anderem soll es bei der Analyse der von der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) sichergestellten Datenbank des Moskauer Doping-Kontroll-Labors durch das Fourneyron-Panel bei den betroffenen Athleten Auffälligkeiten gegeben haben.

"Nur saubere Athleten antreten lassen"

"Es ist im Interesse des IOC, einen fairen Ablauf zu gewährleisten, und auch im Interesse Russlands, nur saubere Athleten bei den Spielen in Pyeongchang antreten zu lassen", hatte der deutsche IOC-Präsident Thomas Bach am Mittwoch gesagt. Die jungen Athleten aus dem Riesenreich hätten in Südkorea nun die Chance, "Botschafter eines neuen und sauberen Russlands zu sein".

Anfang Dezember hatte das IOC das Nationale Olympische Komitee Russlands (ROC) wegen systemischen Dopings von den Winterspielen ausgeschlossen, sauberen russischen Sportlern unter bestimmten Bedingungen aber einen Start unter olympischer Flagge und Hymne in Aussicht gestellt.