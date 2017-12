Historische Curling-Pleite: Kein deutsches Team in Pyeongchang

Premier League So 10.12. Das Manchester Derby: United-City nur auf DAZN! World Rugby Sevens Series Live Kapstadt -

Tag 2 Primera División Live Real Sociedad -

Malaga ACB Live Real Madrid -

Murcia Serie A Live Chievo Verona -

AS Rom Hockey World League Live Indien -

Deutschland Premier League Live Southampton -

Arsenal Premier League Spartak Moskau -

ZSKA Moskau Ligue 1 Amiens -

Lyon Hockey World League Argentinien -

Australien Serie A Neapel -

Florenz Serie A SPAL -

Hellas Verona Serie A Udinese -

Benevento Premier League Liverpool -

Everton Primera División Real Betis -

Atletico Madrid Super Liga Roter Stern -

Cacak Eredivisie Ajax -

PSV Ligue 1 Nantes -

Nizza Premier League Man United -

Man City First Division A Anderlecht -

Charleroi Serie A Sassuolo -

Crotone Primera División Levante -

Bilbao ACB Estudiantes -

Valencia NFL RedZone -

Week 14 NFL Vikings @ Panthers Primera División Villarreal -

Barcelona Serie A AC Mailand -

Bologna Ligue 1 Marseille -

St. Etienne Primeira Liga Setubal -

Porto NBA Celtics @ Pistons NFL Cowboys @ Giants (DELAYED) NHL Oilers @ Maple Leafs Superliga Estudiantes -

Boca Juniors NFL Ravens @ Steelers DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

11. Dezember BSL Anadolu Efes -

Sakarya Serie A Genua -

Atalanta Primera División Espanyol -

Girona Serie A Lazio -

FC Turin Championship Reading -

Cardiff NHL Capitals @ Islanders NBA Celtics @ Bulls NFL Patriots @ Dolphins DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

12. Dezember DAZN ONLY Golf Channel The Golf Fix Weekly -

12. Dezember Champions Hockey League Brünn -

Jyväskylä Coupe de la Ligue Toulouse -

Bordeaux Champions Hockey League Zürich -

Liberec Basketball Champions League Oostende -

Bonn Coppa Italia Inter Mailand -

Pordenone Premier League Huddersfield -

Chelsea Coupe de la Ligue Monaco -

Caen Premier League Crystal Palace -

Watford (DELAYED) Premier League Burnley -

Stoke (DELAYED) NBA 76ers @ Timberwolves World Championship Boxing Jeff Horn vs Gary Corcoran DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

13. Dezember Basketball Champions League Yenisey -

Oldenburg Super Liga Partizan -

Roter Stern Basketball Champions League PAOK -

Ludwigsburg Eredivisie Groningen -

PSV Eindhoven Coupe de la Ligue Rennes -

Marseille Basketball Champions League Bayreuth -

Rosa Radom CEV Champions League (W) Conegliano -

Novara Coppa Italia AC Mailand -

Hellas Verona Eredivisie Feyenoord -

Heerenveen Premiership Hibernian – Glasgow Rangers Premier League West Ham -

Arsenal Coupe de la Ligue Straßburg -

PSG Premier League Liverpool -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Newcastle -

Everton (DELAYED) Premier League Southampton -

Leicester (DELAYED) Premier League Man United -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

Man City (DELAYED) Premier League Tottenham -

Brighton (DELAYED) Copa Sudamericana Flamengo -

Independiente NBA Thunder @ Pacers DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

14. Dezember Indian Super League Pune -

Bengaluru William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 1 European Challenge Cup Pau -

Agen Coppa Italia Lazio -

Cittadella NBA Lakers @ Cavaliers NFL Broncos @ Colts NHL Penguins @ Golden Knights A-League FC Sydney -

Melbourne City DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

15. Dezember Indian Super League Kerala -

NorthEast Utd William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 2 European Rugby Champions Cup Ulster -

Harlequins Ligue 1 St. Etienne -

Monaco Championship Sheffield Wed -

Wolverhampton Primera División Sevilla -

Levante NBA Spurs @ Rockets DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

16. Dezember BSL Besiktas -

Galatasaray Premier League Leicester -

Crystal Palace Premiership Aberdeen -

Hibernian William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 3 -

Session 1 Serie A Inter Mailand -

Udinese Premier League Arsenal -

Newcastle Championship Sunderland -

Fulham Primera División Bilbao -

Real Sociedad Ligue 1 Rennes -

PSG Serie A FC Turin -

Neapel Premier League Man City -

Tottenham Primera División Eibar -

Valencia Championship Cardiff -

Hull Extreme Fighting Championship EFC 66 Ligue 1 Caen -

Guingamp Ligue 1 Dijon -

Lille Ligue 1 Montpellier -

Metz Ligue 1 Straßburg -

Toulouse Ligue 1 Troyes -

Amiens William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 3 -

Session 2 Premier League Chelsea -

Southampton (Delayed) Primera División Atletico Madrid -

Alaves Serie A AS Rom -

Cagliari NFL Bears @ Lions Premier League Stoke -

West Ham (Delayed) Premier League Brighton -

Burnley (DELAYED) Premier League Watford -

Huddersfield (DELAYED) NHL Canadiens @ Senators NBA Jazz @ Cavaliers NFL Chargers @ Chiefs World Championship Boxing Billy Joe Saunders vs David Lemieux DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

17. Dezember Primera División Girona -

Getafe Eredivisie Sparta -

Feyenoord ACB Barcelona -

Gran Canaria Serie A Hellas Verona -

AC Mailand William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 4 -

Session 1 European Rugby Champions Cup Wasps -

La Rochelle Eredivisie Alkmaar -

Ajax First Division A Brügge -

Anderlecht Ligue 1 Nantes -

Angers Serie A Bologna -

Juventus Serie A Crotone -

Chievo Verona Serie A Florenz -

Genua Serie A Sampdoria -

Sassuolo Premier League West Bromwich -

Man United European Challenge Cup Cardiff -

Sale Primera División Celta Vigo -

Villarreal Ligue 1 Nizza -

Bordeaux Premier League Bournemouth -

Liverpool Serie A Benevento -

SPAL ACB Obradoiro -

Real Madrid Primera División Las Palmas -

Espanyol NFL RedZone -

Week 15 Primeira Liga Sporting -

Portimonense William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 4 -

Session 2 Primera División Barcelona -

La Coruna Serie A Atalanta -

Lazio Ligue 1 Lyon -

Marseille NBA Kings @ Raptors NHL Blues @ Jets NFL Cowboys @ Raiders DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

18. Dezember William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 5 Premier League Everton -

Swansea Primera División Malaga -

Real Betis Primeira Liga FC Porto -

Maritimo Funchal NHL Kings @ Flyers NFL Falcons @ Buccaneers NBA Warriors @ Lakers Basketball Champions League Ludwigsburg -

Teneriffa Basketball Champions League Bonn -

Zielona Gora NHL Hurricanes @ Maple Leafs William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 6 League Cup Arsenal -

West Ham League Cup Leicester -

Man City Coppa Italia Napoli -

Udinese Primera División Levante -

Leganes NBA Cavaliers @ Bucks Coppa Italia AS Rom -

FC Turin Primera División Getafe -

Las Palmas Basketball Champions League Oldenburg -

Sassari William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 7 Basketball Champions League Straßburg -

Bayreuth First Division A Mechelen -

Brügge Coppa Italia Juventus -

Genua League Cup Chelsea -

Bournemouth Ligue 1 Amiens -

Nantes Ligue 1 Angers -

Dijon Ligue 1 Bordeaux -

Montpellier Ligue 1 Guingamp -

Saint-Etienne Ligue 1 Lille -

Nizza Ligue 1 Marseille -

Troyes Ligue 1 Metz -

Strasbourg Ligue 1 Monaco -

Rennes Ligue 1 PSG -

Caen Ligue 1 Toulouse -

Lyon League Cup Bristol City -

Man United NBA Lakers @ Rockets Indian Super League Bengaluru -

Jamshedpur Primera División Eibar -

Girona William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 8 Primera División Alaves -

Malaga NBA Celtics @ Knicks William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 9 Session 1 Indian Super League Chennaiyin -

Kerala Blasters Serie A Chievo Verona -

Bologna William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 9 Session 2 Premiership Warriors -

London Irish Premier League Arsenal -

Liverpool Serie A Cagliari -

Florenz NBA Lakers @ Warriors A-League Melbourne City -

Melbourne Victory BSL Darüssafaka -

Trabzonspor Serie A Lazio -

Crotone Premier League Everton -

Chelsea Premiership Kilmarnock -

Rangers William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 10 Session 1 Serie A Genua -

Benevento Serie A Neapel -

Sampdoria Serie A Sassuolo -

Inter Mailand Premier League Man City -

Bournemouth Championship Sheffield Wed -

Middlesbrough Serie A AC Mailand -

Atalanta Championship Aston Villa -

Sheff Utd NHL Jets @ Islanders ACB Montakit Fuenlabrada -

Iberostar Tenerife Eredivisie PSV -

Vitesse William Hill World Championship World Darts Championship: Tag 10 Session 2 Pro14 Connacht -

Ulster Premier League Leicester -

Man United Serie A Juventus -

Roma Premier League Brighton -

Watford (DELAYED) Premier League West Ham -

Newcastle (DELAYED) Premier League Swansea -

Crystal Palace (DELAYED) Premier League Stoke -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Southampton -

Huddersfield (DELAYED) NHL Maple Leafs @ Rangers

Historische Pleite für den deutschen Curling-Sport: Erstmals seit der Wiederaufnahme ins olympische Programm 1998 hat sich kein deutsches Team für die Winterspiele qualifiziert. Beim Qualifikationsturnier im tschechischen Pilsen verpassten die Skips Alexander Baumann (Rastatt) und Daniela Jentsch (Füssen) auf den Plätzen sieben und sechs jeweils das Ticket nach Pyeongchang/Südkorea (9. bis 25. Februar).

Nur die besten drei Mannschaften hatten in Pilsen in anschließenden Play-offs die Chance auf die jeweils beiden letzten Startplätze. Bei den Männern qualifizierte sich als erstes Team Italien für die Spiele, bei den Frauen China.

"Wir sind genauso wie die beiden Mannschaften über die verpasste Chance enttäuscht. Auf diesem Niveau sind Kleinigkeiten eben oft ausschlaggebend", sagte Bernhard Mayr, Präsident des Deutschen Curling-Verbandes (DCV). Man müsse alles auf den Prüfstand stellen, um die richtigen Stellhebel zu identifizieren und entsprechend zu verändern.

Chancen auf Fördergelder sinken

Für den DCV wird es im Rahmen der neuen Leistungssportreform nach dem Olympia-K.o. von Pilsen nicht leichter, bei der künftigen Verteilung der Fördergelder wie bislang berücksichtigt zu werden. Bereits 2014 drohte dem Curling als erster olympischer Sportart das Aus bei der Förderung.

Erst nach intensiven Gesprächen mit dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) und dem Geldgeber Bundesinnenministerium sowie Zugeständnissen für notwendige Reformen konnte dies abgewendet werden.

Langfristiges Ziel: Medaille bei Olympia

Mayr blickt dennoch optimistisch in die Zukunft: "Unser Gesamteindruck im deutschen Curling ist, dass es in absehbarer Zukunft möglich ist, in die Top Ten der Welt zu kommen und langfristig bis 2026 eine Medaille bei Olympia zu holen."

Dieser Ausblick scheint extrem mutig, ist der deutsche Curlingsport gegenüber den führenden Nationen wie Kanada oder Schweden deutlich im Nachteil. Dort wird Curling professionell betrieben, auch die Anzahl der Spieler ist um ein Vielfaches höher.

So haderte Daniela Jentsch nach dem Scheitern: "Insgesamt muss man sagen, dass der Druck für die eine oder andere ja auch noch recht Unerfahrene in unserem Team etwas zu hoch war. Wir haben alles probiert - auch mit Veränderungen in der Aufstellung, aber es hat nicht gereicht."

Im April waren bereits die deutschen Meister Julia Meißner und Andy Büttner (Geising) in der Qualifikation für die Premiere des Mixed-Doubles-Wettbewerbes gescheitert.

Deutschland seit 98 immer dabei

Seit 1998 in Nagano war Deutschland immer zumindest mit einem Team dabei. Der Curling-Wettbewerb der Männer 1924 in Chamonix wurde vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) erst 2006 als offizieller Wettbewerb anerkannt.

Auch damals war kein deutsches Team dabei. 74 Jahre dauerte es dann, bis der Sport wieder ins olympische Programm aufgenommen wurde.