Tokio: Golfklub gibt dem Druck des IOC nach

Montag, 20.03.2017

IOC-Präsident Thomas Bach hatte den Klub in der vergangenen Woche für seine fehlende Geschlechtergleichheit kritisiert. Falls man die Satzung nicht angleiche, "werden wir uns nach einem Austragungsort umsehen, der Nicht-Diskriminierung garantiert", hatte Bach gesagt.

Frauen können bislang zwar in den Klub eintreten, haben aber nicht die gleichen Rechte. So ist ihnen an bestimmten Sonntagen das Spielen auf dem Klubgelände nicht erlaubt.

John Coates, Vorsitzender der IOC-Koordinierungskommission, begrüßte die Entscheidung. "Wir können uns jetzt auf ein großartiges olympisches Golfturnier freuen. Die Gleichbehandlung der Geschlechter ist eine der fundamentalen Prinzipien der olympischen Bewegung und ein wichtiger Teil der Agenda 2020", sagte der Australier.

Auch Yoshiro Mori, Chef des Organisationskomitees von Tokio 2020, äußerte sich zufrieden. "Ich schätze die Bemühungen der Klubführung und der Mitglieder, den Anforderungen der Olympischen Charta gerecht zu werden", sagte Mori.

