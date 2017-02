Bewerber-Städte reichen letzte Unterlagen ein

Freitag, 03.02.2017

Diese IOC-Evaluierungskommission, die der ehemalige Weltklasse-Sprinter Frank Fredericks anführt, wird nun die Städte ein letztes Mal besuchen und beurteilen: zunächst Los Angeles (23. bis 25. April), dann Budapest (10. bis 12. Mai) und schließlich Paris (14. bis 16. Mai).

Anschließend wird die Kommission ihren Abschlussbericht über die Bewerber erstellen, der für das IOC-Wahlvolk nicht bindend ist. Etwa 100 IOC-Mitglieder werden die Spiele auf der Session in Lima am 13. September in geheimer Wahl vergeben.

Außenseiter Budapest könnte bis dahin, wie zuvor schon Hamburg und Boston, sogar noch aus dem Rennen ausscheiden. In der ungarischen Hauptstadt findet womöglich noch ein Bürgerreferendum über die Spiele statt. Bis zum 18. Februar müssen die Befürworter einer Bürgerbefragung 138.000 Stimmen vorweisen, bisher sind etwa 70.000 Unterschriften zusammengekommen.