Ski-WM: Doping und Polizeieinsätze - Bundeskriminalamt spricht von neun Festnahmen

Zwei österreichische Skilangläufer sind offenbar bei der Nordischen WM in Seefeld auf frischer Tat beim Blutdoping erwischt worden. Wie die Kronen-Zeitung berichtet, seien die beiden Athleten am Mittwochmorgen in ihrer Unterkunft von der Polizei festgenommen worden. Das österreichische Bundeskriminalamt bestätigte die Anti-Doping-Razzien und gab an, insgesamt neun Personen festgenommen und 16 Hausdurchsuchungen durchgeführt zu haben.

In Seefeld lief am Mittwoch ein breitangelegter Einsatz gegen organisiertes Doping. Auch zwei Athleten aus Kasachstan und ein Este seien in den Dopingskandal involviert gewesen. Ein Sprecher des Deutschen Skiverbandes teilte dem SID mit, dass das DSV-Team in Seefeld "keinen Sachstand habe und keine Auswirkungen" spüre.

Das österreichische Bundeskriminalamt hat nach eigenen Angaben ein international agierendes Dopingnetzwerk zerschlagen. Bei mehreren Anti-Doping-Razzien wurden insgesamt neun Personen festgenommen und 16 Hausdurchsuchungen durchgeführt.

"Im Rahmen von seit mehreren Monaten andauernden internationalen Ermittlungen wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Sportbetruges sowie der Anwendung von unerlaubten Wirkstoffen und Methoden zu Dopingzwecken konnte eine in Deutschland ansässige kriminelle Organisation um den Sportmediziner Dr. Mark. S. ausgeforscht werden", hieß es in einer Mitteilung des BK.

"Diese aus Erfurt agierende kriminelle Gruppierung ist dringend verdächtig, seit Jahren Blutdoping an Spitzensportlern durchzuführen, um deren Leistung bei nationalen und internationalen Wettkämpfen zu steigern und dadurch illegale Einkünfte zu lukrieren." Bei den Sportlern handele es sich um zwei Österreicher, zwei Esten und einen Kasachen.

Polizeieinsatz bei WM in Seefeld: ARD-Dokumentation als Anlass

Der MDR und die ARD-Dopingredaktion hatten zuerst über den Einsatz im österreichischen WM-Ort Seefeld berichtet. Auch in deutschen Orten liefen demnach Polizeieinsätze gegen das organisierte Doping. Dabei soll es um den Verdacht von Doping-Praktiken rund um die WM gehen.

Die Maßnahmen basieren offenbar auf Erkenntnissen, die Ermittlungen im Anschluss an die ARD-Dokumentation über den österreichischen Skilangläufer Johannes Dürr gebracht haben. Hauke war wie Dürr Teil des österreichischen Teams bei Olympia 2014 in Sotschi, als Dürr positiv getestet wurde.

Gleichzeitig wurden nach offizieller Auskunft des Bundeskriminalamtes in Deutschland der 40-jährige Sportmediziner Dr. Mark S. sowie ein weiterer deutscher Komplize festgenommen und neun Hausdurchsuchungen durchgeführt. Die Ermittlungen seien derzeit noch im Gange.