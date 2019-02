Doping-Razzia bei Nordischer Ski-WM in Seefeld - Zwei ÖSV-Langläufer festgenommen

Seit Mittwochvormittag laufen im Ski-WM-Ort Seefeld und auch in deutschen Orten Polizeieinsätze gegen das organisierte Doping. Dabei soll es um den Verdacht von Doping-Praktiken rund um die WM gehen. Das österreichische Bundeskriminalamt koordiniert demnach die Einsätze.

Ein Sprecher des österreichischen Bundeskriminalamts wollte die Berichte zunächst nicht kommentieren. Es werde jedoch im Laufe des Tages eine Pressemitteilung geben. Auch der ÖSV wollte sich vorerst nicht dazu äußern, inwiefern heimische Athleten von den Untersuchungen betroffen sind.

Die Maßnahmen basieren offenbar auf Erkenntnissen, die Ermittlungen im Anschluss an die ARD-Dokumentation über den österreichischen Skilangläufer Johannes Dürr gebracht haben.

Ermittlungen in Seefeld: Auch österreichisches Team untersucht

In Seefeld und bei einer weiteren Razzia in Deutschland seien neun Personen festgenommen worden, darunter auch zwei österreichische Langläufer, ein kasachischer und zwei estnische Spitzensportler, wie das Bundeskriminalamt am Mittwoch mitteilte.

Wie die Kronen Zeitung berichtet, soll es sich bei den Betroffenen um Dominik Baldauf und Max Hauke handeln. Dies wurde allerdings von den österreichischen Behörden vorerst noch nicht bestätigt, es gilt die Unschulfsvermutung. Baldauf und Hauke wurden beim Teamsprint Sechste.

Die ARD-Dopingredaktion meldete, dass in Erfurt ein Einsatz in der Praxis eines Sportmediziners laufe, an dem Zollbeamte beteiligt seien. Der Arzt habe Verbindungen in den Hochleistungssport, auch in den Nordischen Skisport.

Markus Gandler: "Wir sind unter Schock"

"Im Verlaufe der Untersuchungen hat sich herausgestellt, dass mehrere Athleten mit unerlaubten Methoden erwischt worden. Leider auch mit zwei österreichischen Athleten. Ich habe sie gar nicht mehr gesehen, vermutlich sind sie schon verhaftet", sagte ÖSV-Rennsportdirektor Langlauf. "Wir bewachen unsere Athleten nicht auf Schritt und Tritt, da haben sie auch genug Freizeit, so einen Blödsinn zu machen. Wir sind alle unter Schock. Wir hoffen, die Drahtzieher finden zu können."

"Ich weiß gar nicht mehr, wie tief es noch gehen kann", sagte ORF-Experte Alois Stadlober. "Das, was jetzt auf uns hereinprasselt, müssen wir erst wieder verarbeiten. Es ist unvorstellbar."

"Wir arbeiten Tag und Nacht, geben alles, um die eine oder andere Sekunde herauszuholen, und dann das. Wir wurden verarscht", sagte ÖSV-Langlauf-Koordinator Trond Nystad.

Doping-Razzia: Pressekonferenz um 15 Uhr

Die Polizei gibt heute um 15.00 Uhr in der Landespolizeidirektion Tirol eine Pressekonferenz zur Zerschlagung eines internationalen Dopingnetzwerkes. Am Podium werden Vertreter des Bundeskriminalamtes und der Staatsanwaltschaft Innsbruck anwesend sein und erste Ermittlungsergebnisse präsentieren.

Bereis vor etwas mehr als einem Monat kündigte die Nationale Anti-Doping Agentur NADA an, ein weiteres Verfahren gegen Johannes Dürr zu starten.