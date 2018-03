Langlauf: Rekordfrau Björgen nur Dritte in Lahti - Ringwald und Bing stark

UK Open Live UK Open: Viertelfinale Premiership Live Wasps -

London Irish Brasil Open Men Single ATP Sao Paulo: Finale Liga ACB Estudiantes -

Malaga World Rugby Sevens Series Las Vegas: Tag 3 UK Open UK Open: Halbfinale + Finale NHL Predators @ Avalanche NBA Suns @ Hawks NHL Golden Knights @ Devils NBA Pistons @ Cavaliers Tie Break Tens Tie Break Tens -

New York (Damen) Basketball Champions League PAOK -

Pinar Karsiyaka Basketball Champions League Zielona Góra -

Monaco NBA Rockets @ Thunder Basketball Champions League Neptunas -

Straßburg Basketball Champions League AEK -

Nymburk BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 1 Basketball Champions League Bayreuth -

Besiktas Basketball Champions League Oldenburg -

Ludwigsburg Basketball Champions League Murcia -

Teneriffa Basketball Champions League Nanterre -

Banvit NBA Rockets @ Bucks Premier League Darts Premier League: Leeds BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 2 NHL Jets @ Devils NBA Spurs @ Warriors BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 3 NBA Rockets @ Raptors Six Nations Irland -

Schottland Six Nations Frankreich -

England NHL Canadiens @ Lightining BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 4 NBA Suns @ Hornets World Championship Boxing Oscar Valdez vs Scott Quigg Liga ACB Valencia -

Bilbao BSL Darüssafaka -

Besiktas Six Nations Wales -

Italien Liga ACB Barcelona -

Real Madrid BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 5 NBA Warriors @ Timberwolves NHL Islanders @ Flames BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 6 NBA Spurs @ Rockets Basketball Champions League Besiktas -

Bayreuth BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 7 Basketball Champions League Ludwigsburg -

Oldenburg Basketball Champions League Monaco -

Zielona Góra NBA Timberwolves @ Wizards Basketball Champions League Banvit -

Nanterre Basketball Champions League Pinar Karsiyaka -

PAOK Basketball Champions League Basketball Nymburk -

AEK Basketball Champions League SIG -

Neptūnas Basketball Champions League Teneriffa -

Murcia BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 8 -

Session 1 NBA Wizards @ Celtics BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Tag 8 -

Session 2 BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Viertelfinale -

Session 1 Premier League Darts Premier League: Nottingham BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Viertelfinale -

Session 2 NBA Pelicans @ Spurs NBA Clippers @ Thunder BNP Paribas Open Women Single WTA Indian Wells: Halbfinale Six Nations Italien -

Schottland Six Nations England -

Irland Six Nations Wales -

Frankreich

Norwegens Skilanglauf-Königin Marit Björgen hat eine Woche nach ihrem historischen Olympiagold über 30 km im Weltcup eine Niederlage kassiert. Im finnischen Lahti kam Björgen gut zwei Wochen vor ihrem 38. Geburtstag im Klassikrennen über 10 km nur auf Platz drei und verpasste den 123. Sieg im 369. Weltcuprennen. Beste Deutsche beim Erfolg der Finnin Krista Pärmäkoski war Sandra Ringwald (Schonach) als gute Zwölfte.

Eine starke Vorstellung bot auch Thomas Bing (Dermbach), der im Rennen der Männer über 15 km auf Platz neun lief. Der Sieg ging an den Kasachen Alexei Polotoranin, der sich mit 9,1 Sekunden Vorsprung auf den Russen Alexander Bolschunow durchsetzte. Norwegens Jungstar Johannes Hösflot Kläbo kam mit 1:00,3 Minuten Rückstand auf Platz sieben, der dreifache Olympiasieger war nur acht Sekunden schneller als Bing.

Björgen, die am Schlusstag der Spiele von Pyeongchang mit ihrem achten Gold Landsmann Ole Einar Björndalen als erfolgreichsten Winter-Olympioniken der Geschichte abgelöst hatte, lag im Ziel 26,9 Sekunden hinter Pärmäkoski, die in Südkorea einmal Silber und zweimal Bronze geholt hatte. Zweite wurde in Lahti die Russin Natalja Neprjajewa (+20,9 Sekunden). Björgens Landsfrau Heidi Weng baute mit Platz fünf die Führung im Gesamtweltcup aus.

Ringwald, am Samstag im Sprint schon starke Vierte, lag 1:16,5 Minuten hinter Pärmäkoski zurück. Stefanie Böhler (Ibach) als 14. und Katharina Hennig (Oberwiesenthal) als 16. zeigten sich nach dem schwachen Abschneiden bei Olympia ebenfalls in guter Spätform.