Gesamtweltcup, Slalom, Riesenslalom: Kristall-Triple für Marcel Hirscher.

Kristall-Triple für Marcel Hirscher: Der Jahrhundertskifahrer sichert sich zum siebten Mal den Gesamtweltcup und gewinnt die Wertungen in Slalom sowie Riesenslalom.

Marcel Hirscher sank überwältigt von seinen Gefühlen in den weichen Frühlingsschnee von Kranjska Gora, der Jahrhundertskifahrer fühlte sich "um 300 Kilo leichter". Siebter Triumph im Gesamtweltcup, dazu nach dem Gewinn der Riesenslalom-Wertung auch der Sieg im Slalom-Weltcup - das Kristall-Triple hatte Hirscher geschafft. "Es ist so surreal", sagte der Ski-König, als er sich erhoben und die Huldigungen der Konkurrenten entgegengenommen hatte. Surreal - aber wahr!

Mit seinen Saisonsiegen Nummer elf und zwölf hat sich der Österreicher in Slowenien beim ersten Weltcup nach Olympia zum jeweils fünften Mal die kleine Kristallkugel in Riesenslalom und Slalom gesichert. Der siebte Gesamtsieg in Serie - und damit einer mehr als die legendäre Annemarie Moser-Pröll (Österreich) - kam für den Doppel-Olympiasieger als Bonus oben drauf. Via Twitter gratulierte ihm Bundespräsident Alexander Van der Bellen.

"Es ist nicht zu packen. Es ist so schräg, ich kann es nicht glauben", sagte Hirscher in jedes Mikrofon, das ihm ins bärtige Gesicht gehalten wurde. Mehr Kristallkugeln (17) als er gewannen im alpinen Ski-Weltcup nur Ingemar Stenmark (Schweden/18) und Lindsey Vonn (USA/20).

Marcel Hirscher: "Ich check' es nicht, dass das geht."

Dazu die zwölf Saisonsiege, nur einer weniger als die Rekordhalter Stenmark und Hermann Maier (Österreich), das sei angesichts der Probleme in der Vorbereitung mit dem Knöchelbruch "echt unglaublich", ergänzte der 29-Jährige: "Von Gedanken ans Karriereende zur besten Saison - unfassbar! Ich check' es nicht, dass das geht."

Und wie es ging! Im Slalom am Sonntag setzte sich Hirscher auf brechender Piste mit 1,22 Sekunden Vorsprung auf Henrik Kristoffersen durch. Tags zuvor war er im Riesenslalom bei schwierigen, weil wechselnden Verhältnissen gar 1,66 Sekunden schneller als der zweitplatzierte Norweger. "Die Zukunft gehört ihm, er macht es einem so schwer", sagte Hirscher über seinen 23 Jahre alten Kronprinzen.

289 Punkte liegt Hirscher im Gesamtweltcup vor Kristoffersen - das kann der Kontrahent in den beiden Torläufen beim Weltcup-Finale (ab 14. März) in Are/Schweden nicht mehr aufholen. "Der Stress ist weg", sagte Hirscher und grinste, "ich freue mich auf eine Woche Urlaub in Are."

Posted by SPOX.com

Keine Sitzenplätze für die Deutschen Schmid, Straßer und Dopfer

Die deutschen Techniker sind dort mit Alexander Schmid (Fischen) im Riesen- sowie Linus Straßer (München) und Fritz Dopfer (Garmisch) im Slalom vertreten. Dopfer war in Kranjska Gora als 13. bester Deutscher im Riesenslalom, im Slalom war dies Sebastian Holzmann (Oberstdorf), der als Elfter sein bestes Weltcup-Ergebnis erzielte.

Bei den Frauen fiel in Crans Montana/Schweiz ebenfalls die erste Kristall-Entscheidung. Weltmeisterin Wendy Holdener sicherte sich bei ihrem Heim-Weltcup als Vierte den Gesamterfolg in der alpinen Kombination - nach nur zwei Wettbewerben. "Das ist ein bisschen ein Witz", sagte ARD-Expertin Maria Höfl-Riesch, die Kombinations-Olympiasiegerin von 2010 und 2014.

Der Tagessieg ging zum achten Mal im Weltcup an Federica Brignone aus Italien, beste Deutsche war Patrizia Dorsch (Schellenberg) auf dem 19. Platz. Beim Super-G am Samstag wurde Dorsch 14. Tina Weirather aus Liechtenstein übernahm mit ihrem neunten Weltcup-Erfolg in Abwesenheit von Olympiasiegerin Ester Ledecka (Tschechien) Rang eins in der Disziplinwertung. Wie Ledecka fehlten Viktoria Rebensburg (Kreuth), Mikaela Shiffrin und Lindsey Vonn (beide USA) im Wallis.