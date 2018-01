Tour de Ski: Nicole Fessel Verfolgungs-Achte, Stefanie Böhler löst Olympia-Ticket

NHL Live Rangers @ Sabres William Hill World Championship Live World Darts Championship: Finale (Originalkommentar) William Hill World Championship Live World Darts Championship: Finale NBA Bucks @ Raptors Brisbane International Women Single WTA Brisbane: Tag 3 ASB Classic Women Single WTA Auckland: Tag 3 NBA Spurs @ Knicks Brisbane International Women Single WTA Brisbane: Tag 4 Shenzhen Open Women Single WTA Shenzhen: Tag 4 Liga ACB Saski-Baskonia -

Angeführt von einer starken Nicole Fessel sind die deutschen Langläuferinnen bei der Tour de Ski gut ins neue Jahr gestartet.

Im Verfolgungsrennen über 10 km lief Fessel am Montag auf der dritten Etappe in Lenzerheide/Schweiz als beste Deutsche auf Rang acht. Die 34-Jährige kam 2:00,3 Minuten hinter der norwegischen Tagessiegerin und Gesamtführenden Ingvild Flugstad Östberg (26:48,1 Minuten) ins Ziel.

Grund zur Freude hatte auch Stefanie Böhler (2:16,6 Minuten zurück). Mit Platz 15 im Verfolger erlief sie die zweite Teilnorm für Olympia in Pyeongchang (9. bis 25. Februar) und ist nach Fessel und Sandra Ringwald, die in der Verfolgung mit 2:11,3 Minuten Rückstand Zehnte wurde, als dritte Athletin des Deutschen Skiverbandes (DSV) sicher für Südkorea qualifiziert. Bereits am Silvestertag hatten Fessel und Böhler mit den Plätzen sechs und neun im Einzel starke Ergebnisse geliefert.

Thomas Bing einziger Lichtblick bei den Männern

Bei den Männern war Thomas Bing einmal mehr der einzige Lichtblick. Nach Platz 15 im Einzel preschte er in der Verfolgung mit 1:21,8 Minuten Rückstand auf die Spitze auf den elften Rang und holte damit als erster Deutscher die Olympianorm.

Den Tagessieg sicherte sich Einzel-Sieger Dario Cologna (Schweiz/34:56,6 Minuten), der in der Gesamtwertung den bislang führenden Vorjahressieger Sergej Ustjugow (Russland) überflügelte. Die übrigen neun deutschen Herren landeten außerhalb der Top 35.

Nach einem Ruhetag am Dienstag geht es zum zweiten Tour-Stopp nach Oberstdorf (3. und 4. Januar). Dort steht als nächstes am Mittwoch der klassische Sprint (Qualifikation 12.30 Uhr, Finals 14.50 Uhr) auf dem Programm. Das Finale steigt am 6. und 7. Januar im italienischen Val di Fiemme.